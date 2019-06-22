Тридцать тысяч слов. Константин Сёмин // Агитпроп 22.06.2019
За четыре с половиной часа прямой линии было произнесено тридцать тысяч слов. Тридцать шесть раз прозвучало слово правительство. Двадцать пять слово деньги. Восемнадцать — слово министр. Девятнадцать раз — бизнес. 18 раз — фермер. Пять раз вспомнили о слове “производство”. Слово рабочий не прозвучало ни разу.
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#КонстантинСемин #АгитПроп
“Слово РАБОЧИЙ не прозвучало ни разу” !!
Вот оно, подлинное лицо буржуйской власти.
Что вам еще надо, чтобы вступить в СССР ?!
J UDOV
А Вы почему не вступаете в СССР?
Верни гос-ву квартиру которую у него Чубайс отнял и тебе подарил.
Купи Запорожец,кирзачи и фуфайку и ходи с красным флагом.
НЕ ЗАПРЕЩЕНО.
Почему торчишь в буржуинском интернете?
И слово Сёмин не прозвучало ))
И денег не дам ))