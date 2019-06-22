Тридцать тысяч слов. Константин Сёмин // Агитпроп 22.06.2019

За четыре с половиной часа прямой линии было произнесено тридцать тысяч слов. Тридцать шесть раз прозвучало слово правительство. Двадцать пять слово деньги. Восемнадцать — слово министр. Девятнадцать раз — бизнес. 18 раз — фермер. Пять раз вспомнили о слове “производство”. Слово рабочий не прозвучало ни разу.







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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LpEqM902E4M