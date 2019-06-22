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Тридцать тысяч слов. Константин Сёмин // Агитпроп 22.06.2019

09:22. 22 июня 2019 Просмотров - 198 3 коммент. Опубликовал:

За четыре с половиной часа прямой линии было произнесено тридцать тысяч слов. Тридцать шесть раз прозвучало слово правительство. Двадцать пять слово деньги. Восемнадцать — слово министр. Девятнадцать раз — бизнес. 18 раз — фермер. Пять раз вспомнили о слове “производство”. Слово рабочий не прозвучало ни разу.



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#КонстантинСемин #АгитПроп

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LpEqM902E4M

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 2893 2349
    Juryi 22 июня 2019 в 10:20

    “Слово РАБОЧИЙ не прозвучало ни разу” !!
    Вот оно, подлинное лицо буржуйской власти.
    Что вам еще надо, чтобы вступить в СССР ?!

    J UDOV

    Ответить
    3
    • 3108 542
      ХОХОЛJuryi 22 июня 2019 в 10:38

      А Вы почему не вступаете в СССР?
      Верни гос-ву квартиру которую у него Чубайс отнял и тебе подарил.
      Купи Запорожец,кирзачи и фуфайку и ходи с красным флагом.
      НЕ ЗАПРЕЩЕНО.
      Почему торчишь в буржуинском интернете?

      Ответить
      1
  • 3108 542
    ХОХОЛ 22 июня 2019 в 10:21

    И слово Сёмин не прозвучало ))
    И денег не дам ))

    Ответить
    0

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