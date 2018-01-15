Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 января 2018

ВАЖНО: Эрдоган обещает уничтожить создаваемые США «силы безопасности» в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен уничтожить создаваемые США «силы безопасности границы» на севере Сирии. «Сейчас Америка возле наших границ создает террористическую армию, которая угрожает безопасности Турции. Наша задача — задушить эту армию, пока она не родилась. Если США хотят с этими дикими существами наладить сотрудничество — это их дело. Но мы этого не позволим», — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре. Он отметил, что турецкие военные продолжат обстрелы позиций сил самообороны сирийских курдов в Африне. «Наши ВС в ближайшее время, надеюсь, решат проблему в Африне. Операция там может начаться в любую минуту», — добавил турецкий лидер. Накануне стало известно, что коалиция создает в Сирии «силы безопасности границы» для охраны подконтрольной ей зоны. Цель — подготовить порядка тридцати тысяч человек, при этом 15 тысяч будут из «Сирийских демократических сил» (СДС). «Силы безопасности границы» развернут вдоль долины реки Евфрат — на западной окраине сирийской территории, которую контролирует СДС, а также вдоль иракской и турецкой границ. Их задача — «препятствовать свободному перемещению ИГИЛ* и перевозке незаконных материалов». МИД Сирии назвал действия США открытой агрессией. По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, планы Вашингтона говорят о том, что он не заинтересован в целостности Сирии. СДС в основном состоит из сирийских курдов, а также некоторых арабских племен. Их сформировали при активной поддержке Соединенных Штатов в 2015 году, как заявлялось, для борьбы с ИГИЛ. Группировка получала вооружение от коалиции. Читайте также: Об акциях возмездия: Россия больше не стесняется *Запрещенная в России террористическая организация

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На границах Африна

Одна из схем отражающих турецкие намерения применительно к Африну. Под предлогом борьбы с курдским терроризмом (сегодня в турецких СМИ это дополнилось байками про то, что террористы РПК обстреливают жителей Африна и их надо спасать), турки хотят руками подконтрольных боевиков и приданных им армейских частей, срезать оперативную кишку с основанием в Таль-Рифате и авиабазе Менаж. После чего продвигаясь на юго-запад,Ю обойти сирийский выступ к северу от Алеппо и продвинуться до турецких войск развернутых в северных районах Идлиба, обеспечив более удобные логистические маршруты по сирийской территории для собственных военных и подконтрольных боевиков, а также полностью отрезав Африн от Асада, после чего Африн окажется в стратегической изоляции.Именно под решение этих задач идет накопление войск в провинции Газиантеп, в северных районах Идлиба и на фронте Азаз-Маре. Главная цель турецкого наступления в случае его начала – взятие Таль-Рифата. Линия обороны у YPG там не так проста как кажется – протурецкие боевики из ССА уже несколько раз пробовали ее на зуб и откатывались с существенными потерями. В какой-то момент турецкий Генштаб видимо понял, что подконтрольные боевики на севере Сирии не очень состоятельны в этом вопросе и роль турецких вооруженных сил придется повышать.С учетом того, что артиллерийским ударам подвергались позиции курдов к северо-западу от авиабазы Менаж, замысел турецкого Генштаба может заключаться в том, чтобы не атаковать укрепления в Таль-Рифате в лоб, а обойти их в районе Менажа, продвинувшись к Захраа, отсекая тем самым курдскую группировку в Таль-Рифате от основных сил или оставляя ей узкий коридор для выхода, как это было с Дабикским котлом осенью 2016 года, когда турецкая армия оставила для ИГИЛ коридор, дабы избежать излишних проблем с взятием Дабика, где Халифат обещал дать незабываемую битву, а потом убежал через сужающееся горлышко котла.Курды в свою очередь скорее всего сделают ставку на оборону Таль-Рифата и Менажа, рассчитывая на то, что за счет имеющихся сил в центральном Африне, им удастся сковать наступательные действия турецкой группировки, если та двинется в обход оборонительной линии Менаж-Таль-Рифат.Проблема YPG в Африне в том, что одновременно могут последовать удары как из северного Идлиба (хотя там у турок в основном легкие силы), так и с территории провинции Газиантеп – с учетом количественного и качественного превосходства, отразить удары с трех направлений будет чрезвычайно трудно.С другой стороны, курды вправе рассчитывать на достаточно посредственную координацию взаимодействия протурецких боевиков с турецкой армией, низкую ударную мощь "зеленой" пехоты, проблемы турецких механизированных частей в противоборстве с мобильными противотанковыми группами и благоприятный на ряде направлений рельеф местности усиленными полевыми укреплениями.PS. Курдские источники сообщают, что США передали курдам ПЗРК, причем вполне понятно, против кого они могут быть использованы, так как ВВС Сирии Африн не бомбит, у боевиков своей авиации нет, а вот Турция во время "Щита Евфрата" активно использовала ударные вертолеты и бомбардировщики.Перевозка турецкой техники к границам Африна.Протурецкие боевики ждут отмашки для нападения на Африн.Оператор TOW. Африн.Боец YPG погибший в результате турецкого артиллерийского обстрела.Афринский крестьянин демонстрирует последствия обстрела турецкими САУ "Фиртина".Ополчение Африна.Пожалуй наиболее интересный вопрос – появится ли российская военная полиция для демонстрации триколора на границах Африна, дабы Эрдоган как и в прошлый раз ограничился лишь обстрелами и угрозами.

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Идлиб. 15.01.2018

Коротко по ситуации в Идлибе.1. Контрнаступление боевиков привело к уже знакомым по марту-апрелю 2017 тенденциям, когда резервы боевиков уравновешены резервами САА и фронт стремится к позиционности, когда одни и те же поселки переходят из рук в руки – САА пока не смогла полностью купировать активность боевиков, а боевики в свою очередь не смогли добиться серьезных оперативных результатов, хотя вполне очевидно, что перед ними стояла цель прорваться через Атшан в основание выступа (желательно, до территории ИГИЛ). Причины этого кроются в нехватке пробивной силы у формирований боевиков – нехватка тяжелой бронетехники и серьезное отставание по артиллерии, не говоря уже о фактора авиации, вынуждают боевиков зачастую атаковать в заведомо невыгодных тактических условиях. По сути, эквивалент двух легких бригад боевиков пытается прорвать оборону соразмерных сил имеющих серьезное превосходство в кол-ве бронетехники и артиллерии, а также активную авиаподдержку. Стороны сыплют фотографиями из потерянных и вновь захваченных небольших поселков, трупами убитых и редкими трофеями, но пока это не приводит к чему либо значимому.Происходящий размен в живой силе боевикам не очень выгоден в ввиду несоразмерности ресурсных потенциалов. Вместе с тем, они вынудили сирийское командование снять часть сил с Дахура и укреплять западную часть выступа, отказавшись от амбициозных, но рискованных планов с немедленным взятием Дахура и развитием наступления на север и северо-запад, где фронт прикрывает лишь завеса потрепанных отрядов "Ан-Нусры". Также есть сообщения, что фронт был дополнительно укреплен контингентами пехоты "Хезбаллы", которая имеет большую устойчивость, чем обычные части NDF. В результате этого, до сих пор не закрыта горловина к северу от Дахура (за прошедшие 3 для из остававшихся 12-14 километров, САА прошли только 10).Бои продолжаются по всему западному фронту, а также в районе Абу-Дахура.2. Вместе с тем. отступление сил "Ан-Нусры" из оперативного мешка к востоку и юго-востоку от Дахура позволило начать занятие освободившихся территорий. Впрочем, этим же занимается ИГИЛ, который как и ожидалось, начал представлять проблемы, после окончания боев против "Ан-Нусры". Нападения "черных" на САА ведут к потерям и вынуждают держать часть сил против ИГИЛ. Из полезного оперативного фактора, черный анклав ожидаемо стал проблемой, поэтому в среднесрочной перспективе его постараются уничтожить. После занятия остатков территории "Ан-Нусры" к юго-востоку от Дахура, скорее всего мы увидим формирование более жесткого фронта по периметру "черного" анклава, а после завершения боев с "зелеными" в Идлибе, мы скорее всего увидим операцию на уничтожение остатков группировки ИГИЛ.3. Еще один важный фактор, дополняющий развитие ситуации в Идлибе, это нарастание вероятности военного сценария с участием Турции. Турки еще осенью завели на север Идлиба несколько десятков единиц бронетехники (БМП, САУ, МРАПы, части военной полиции и спецназа). Сосредоточили их против Африна, который находится в стратегическом полуокружении (его блокируют в Идлибе, на линии Азаз-Маре и по границе с Турцией). Риторика Эрдогана становится все более воинственной и на эту неделю он уже анонсировал жесткие меры в отношении курдов из YPG (как в Африне, так и Манбидже). Объявление США о создании на базе курдов сил охраны границы (в том числе и на границе с Турцией) вызвало вполне понятную реакцию в Анкаре, так как в этом резонно видят попытки США используя курдов, вычленить Рожаву из состава Сирии, сформировав их SDF подобие марионеточных вооруженных сил завязанных на Вашингтон (о чем не так давно поведал убежавший в Турцию официальный спикер SDF). С учетом того, что американцы обманули Эрдогана (пообещали не поставлять оружие курдам, но поставки продолжились), а теперь и вовсе открыто провоцируют Эрдогана на военную активность, вероятность ввода турецких войск в Африн и в район Манбиджа возрастает. Силы для этого у Турции есть и сосредоточение войск продолжается. В турецкой прессе идет информационная накачка в стиле "раздавить гадину", имея ввиду курдские военно-политические организации действующие в районе Манбиджа и Африна.4. На фоне достаточно стандартно развивающихся операций в Идлибе, проблема Африна для России куда как более значима, так как ситуация может приблизиться к моменту, когда надо будет выбрать – либо дать добро Эрдогану на купирования фактора курдского сепаратизма, что приведет к резкому ухудшению отношений Турции и США и ухудшению отношений России с курдами. Либо наоборот, блокировать попытки вторжения Турции в Африн, что возможно позволит улучшить отношения с той частью курдов, которая понимает, что США их используют как разменную монету. Вместе с тем это сохранит риски реализации сепаратистского сценария и ухудшит отношения с Эрдоганом, который очень хочет проявить военную активность в северной Сирии, но политические обязательства пока что вынуждают его ограничиваться обстрелами, бряцаньем оружия и вербальными угрозами. Пока тут сохраняется определенное пространство для маневра, но логика конфликта может привести к ситуации, когда выбирать все же придется. У обоих вариантов есть как существенные плюсы, так и существенные минусы. Вполне понятно, что такого выбора при возможности постараются избежать, но американцы делают все, чтобы довести ситуацию в северной Сирии до военного сценария, где курды выступят расходным материалом призванным затянуть сирийскую войну еще на некоторое время.

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Турция выступила против создания отрядов проамериканских боевиков в Сирии

Официальная Анкара осуждает планы США по созданию «сил безопасности границы» в Сирии, говорится в полученном РИА Новости заявлении МИД Турции. «Продолжение сотрудничества США с YPG, которое противоречит их собственным обязательствам, подвергают риску нашу нацбезопасность и территориальную целостность Сирии, и это неприемлемо. Осуждаем упорство США в этом ошибочном подходе и еще раз напоминаем, что Турция решительно настроена на устранение любых угроз по отношению к ней и имеет для этого все возможности», — говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства. «Силы охраны границы» Проамериканская антитеррористическая коалиция создает на подконтрольной территории в Сирии так называемые «силы охраны границы». В этом процессе также принимают участие «Сирийские демократические силы» (СДС), заявил ранее изданию Defense Post представитель пресс-службы коалиции Томас Вил. Читайте также: Радикальный «репортёр»: как западные журналисты записывают в «коллеги» исламских экстремистов (ФОТО, ВИДЕО) «В настоящее время на первом этапе проходят подготовку примерно 230 человек, конечная цель — создать численность сил примерно в тридцать тысяч человек», — рассказал он. По словам Вила, силы охраны границы будут развернуты вдоль долины реки Евфрат — на западной окраине сирийской территории, которую контролирует СДС, а также вдоль иракской и турецкой границ. СДС при активной поддержке США сформировали в 2015 году, как тогда заявлялось, для борьбы с ИГИЛ*. Группировка, которая состоит в основном из сирийских курдов, а также из некоторых арабских племен, получала вооружение от коалиции. «Расчленение Сирии» Попытка США создать в Сирии так называемые силы безопасности имеет под собой цель раздробить страну, которая Вашингтону единой не нужна, заявил в воскресенье российский сенатор Алексей Пушков. «Попытка США создать под своей эгидой на севере Сирии т.н. „силы безопасности“ численностью до 30 тысяч человек — это путь к подготовке фактического расчленения страны. Официально США — за единую Сирию. На деле — за раздробленную», — написал парламентарий на своей странице в Twitter. Читайте также: Поворотный момент: как карманная авиация может изменить тактику боевиков (ФОТО) Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил РИА Новости, что решение США создать «силы безопасности границы» на подконтрольной им территории в Сирии прямо нарушает Устав ООН и суверенитет САР. «Коалиция во главе с США — это не более чем химера, никакой коалиции в реальности не существует, а есть только односторонние действия США, поддерживаемые рядом стран либо из соображений союзнической солидарности, либо в силу обязательств, возникающих при получении соответствующей военной или экономической помощи», — сказал сенатор. Он подчеркнул, что «подконтрольная территория» по отношению к суверенному государству и члену ООН без его согласия — «откровенное нарушение Устава ООН, международного права и суверенитета данного государства». Читайте также: Армия России приносит мир на берега Евфрата — репортаж РВ (ФОТО) Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в свою очередь предположил, что США не собираются уходить из Сирии, находя для этого множество причин, а также «союзников» против России. «Еще одно подтверждение, что США уходить их Сирии не собираются. Можно придумать тысячу причин, и одна из них — это создание так называемых „сил безопасности“. В любом случае смысл остается тот же: США готовы блокироваться с кем угодно, чтобы противостоять России», — отметил сенатор. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), считает, что цель «сил безопасности границы», организуемых в Сирии Соединенными Штатами Америки и их союзниками по коалиции, заключается в создании условий для дестабилизации ситуации в стране, свержения режима президента САР Башара Асада. «Цель очевидна: сохранить свое присутствие на территории Сирии и продолжать создавать условия для дестабилизации с целью свержения режима Асада», — сказал РИА Новости Шаманов. Читайте также: «Руси, спасибо!» — спасенные от боевиков сирийцы радостно встречают российских военных (ФОТО) * запрещенная в РФ террористическая группировка

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«Руси, спасибо!» — спасенные от боевиков сирийцы радостно встречают российских военных (ФОТО)

Неожиданные атаки боевиков. Кровь и разрушения. Это всего лишь малая толика ужасов и лишений, пережитых мирными жителями маленького сирийского городка Карфа на юге в провинции Дераа (Деръа). Но благодаря совместным усилиям российских ВКС и Сирийской Арабской Армии мир почти полностью вернулся на территорию Сирии. Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики. Вместе с возвращением мира настало время оказания гуманитарной помощи сирийскому народу наиболее пострадавшему от боевых действий. С этой миссией и отправилась в Карфу колонна с гумконвоем российского Центра по примирению враждующих сторон. Порядка трех тонн гуманитарного груза, распределенного в продуктовые наборы, под охраной военной полиции, доставили к Карфу утром. На месте проведения акции уже выстроились мирные жители, приветствовавшие российских военных песнями и выступлениями. «Руси, шукран!» — раздавались массовые скандирования. «Мы благодарим вас за эту гуманитарную помощь. Продуктовые наборы для жителей распределяются нами по заранее подготовленному списку. В него попали семьи, которые находятся в трудном материальном положении, или те семьи, в которых при обстрелах или зверствах боевиков погиб кто-то из близких», — рассказал мэр Карфы Саад Газали. Кроме того, на месте проведения гуманитарной акции военным врачом был развернут мобильный медицинский пункт, где всем желающим оказывалась квалифицированная помощь и дана исчерпывающая консультация. Всего к российскому специалисту за врачебной помощью обратилось 102 человека, в том числе 20 детей. Продуктовые наборы с рисом, сахарным песком, мясными консервами и чаем хоть и стали существенным подспорьем в нелегкой жизни жителей сирийской глубинки, но важнее всего для них стало внимание и поддержка «российских братьев», а также долгожданный и желанный всеми мир. Мир на сирийской земле. Читайте также: Сирия: Конвой Минобороны РФ был неожиданно встречен красивыми девушками, лезгинкой и баянистом — репортаж РВ (ФОТО, ВИДЕО)

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Разгром в котле: ВКС РФ и Армия САР освободили около 100 городов и сёл на пути в Идлиб (ФОТО, ВИДЕО, КАРТА)

Армия САР и ее союзники при поддержке ВКС Россиrи с начала года освободили от террористов около 100 городков и деревень в юго-восточной части Алеппо на пути к Идлибу. Силы Сирийской Арабской армии полностью очистили от боевиков большой карман с городами и поселками, расположенными в районе Аль-Хасс на юго-западе провинции Алеппо. В воскресенье после ожесточенных столкновений с террористами «Аль-Каиды»* и «Ахрар аш-Шам» армейские подразделения взяли под контроль стратегическую дорогу, которая связывает Ханассер с Джабал-аль-Арбаеном через Тал ад-Даман. Вооруженные силы САР объявили, что они взяли под полный контроль все населенные пункты на плато Аль-Хасс после четырехдневного быстрого наступления в этом регионе. В минувшую субботу сирийские проправительственные силы заняли стратегический перекресток у города Тал ад-Даман и ряд селений к северу от него. Таким образом все оставшиеся под бандами поселения в регионе Аль-Хасс попали в окружение. В субботу и воскресенье сирийские войска занимались зачисткой населенных пунктов от оставшихся там бандитов и самодельных взрывных устройств. Враг оказывал вялое сопротивление из-за быстрого бегства основных сил НВФ с плато Аль-Хасс непосредственно перед его окружением. В результате операций Сирийской армии более ста поселений вернулись под контроль Дамаска. Теперь САА находится примерно в чуть более чем 5 км от своих сослуживцев, сражающихся в южной части Идлиба у военного аэропорта Абу-Духур. Авиабаза Абу-Духур расположена недалеко от границы провинций Алеппо и Идлиб. Напомним, наступление на юге Алеппо началось в западном Ханассере в конце 2017 года, САА продвигалась через оборону террористических группировок Идлиба, разбросанных вокруг юго-восточного Алеппо. Боевики начали массовое отступление, позволившее сирийской армии освободить около 30 деревень в течение нескольких дней. В то же время продолжаются жестокие сражения в самой провинции Идлиб, где «Аль-Каида» и союзные ей бандформирования ведут контрнаступление на силы САА, ранее углубившиеся с боями в этот регион. Поселки переходят из рук в руки, обе стороны несут потери. Читайте также: Разгром: ВКС РФ и Армия Сирии взяли крепость «Аль-Каиды»*, 10 городов и посёлков по пути из Алеппо в Идлиб (ВИДЕО, КАРТА) *Запрещенная в РФ террористическая организация

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