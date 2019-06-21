Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Хочу жить на земле. Отчет по проекту. Олег Лизунков. Часть 2

09:19. 21 июня 2019 Просмотров - 92 Нет комментариев Опубликовал:

Хочу жить на земле. Отчет по проекту.

Автор-сказитель – Олег Лизунков
Часть 1 – https://youtu.be/c6cp234GujA

1. О начале проектных работ по созданию первого в России МАКА.
2. О начале работ по созданию первого в России эко поселения с автономной экономикой.

Экономическая стагнация и кризисы вынуждают людей экономить на
многих вещах, в том числе на загородной недвижимости. Люди мечтают не
просто о загородном домике, а о комфортном жилье с развитой
инфраструктурой поселения и постоянным источником дохода.
Узнать подробнее можно 4 июля в 19:30. О выбранном месте и источнике дохода.

Сайт: https://www.nazemle.info
Группа Вконтакте: https://vk.com/nazemle_info
Телефон для связи: +7 (499) 994 00 25

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=juNtMZF7iXE

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Хочу жить на земле. Отчет по проекту. Олег Лизунков. Часть 1
Хочу жить на земле. Отчет по проекту.Автор-сказитель - Олег ЛизунковЧасть 2 - https://youtu.be/....htmlНародное Славянское Радио" - это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры...
Хочу жить на земле. Отчет по проекту. Олег Лизунков. Часть 2
Хочу жить на земле. Отчет по проекту.Автор-сказитель - Олег ЛизунковЧасть 1 - https://youtu.be/....htmlНародное Славянское Радио" - это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры...
Бэкграунд, выпуск-312 за 13 июля 2013
...интересах: я не хочу жить в мире, ...Цитата: из американского отчета, цитируется по изданию...квадратный метр бессарабской земли отвоёванные румынскими ...информацию об уникальном проекте неоднократно давала наша...и беснуются.Субтитр, Олег Марков, депутат горсовета...
Новости с Украины и Новороссии за сегодня 16 августа 2015
...августа 2015. Сообщение от Олега Царёва “Проект «Новороссия» оплачен кровью ... – наша родина. Наша земля, которая держит нас и ... обожаю наш Донецк, я хочу жить и работать только здесь,... и будем только пополнять отчеты ОБСЕ новыми фактами нарушений...
Новости Украины и Новороссии 09 марта 2016
...РФ. Я не хочу предвосхищать развитие событий...РФ в Киеве Олег Гришин рассказал, ..., говорится в отчете агентства за февраль...ВСУ, которые учатся жить с протезами, ... врагов с украинской земли». По мнению патриарха...и другие внесут проект постановления о расторжении ...
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
... Никарагуа утверждает проект строительства канала,... Кыргызстане, я хочу напомнить, что...как утверждается в отчетах DEA, также...банка «Кутузовский» Олега Новосельского, бывшего владельца...для города Висмар земли Мекленбург — Передняя...-то захочет жить под властью ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)