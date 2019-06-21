Хочу жить на земле. Отчет по проекту. Олег Лизунков. Часть 2

Хочу жить на земле. Отчет по проекту.



Автор-сказитель – Олег Лизунков

Часть 1 – https://youtu.be/c6cp234GujA



1. О начале проектных работ по созданию первого в России МАКА.

2. О начале работ по созданию первого в России эко поселения с автономной экономикой.



Экономическая стагнация и кризисы вынуждают людей экономить на

многих вещах, в том числе на загородной недвижимости. Люди мечтают не

просто о загородном домике, а о комфортном жилье с развитой

инфраструктурой поселения и постоянным источником дохода.

Узнать подробнее можно 4 июля в 19:30. О выбранном месте и источнике дохода.



Сайт: https://www.nazemle.info

Группа Вконтакте: https://vk.com/nazemle_info

Телефон для связи: +7 (499) 994 00 25



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=juNtMZF7iXE