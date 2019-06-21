Хочу жить на земле. Отчет по проекту. Олег Лизунков. Часть 1
Хочу жить на земле. Отчет по проекту.
Автор-сказитель – Олег Лизунков
Часть 2 – https://youtu.be/juNtMZF7iXE
1. О начале проектных работ по созданию первого в России МАКА.
2. О начале работ по созданию первого в России эко поселения с автономной экономикой.
Экономическая стагнация и кризисы вынуждают людей экономить на
многих вещах, в том числе на загородной недвижимости. Люди мечтают не
просто о загородном домике, а о комфортном жилье с развитой
инфраструктурой поселения и постоянным источником дохода.
Узнать подробнее можно 4 июля в 19:30. О выбранном месте и источнике дохода.
Сайт: https://www.nazemle.info
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Телефон для связи: +7 (499) 994 00 25
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