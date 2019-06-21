Страшные взрывы в США: горит нефтеперерабатывающий завод (ВИДЕО)
Сегодня, 21 июня, на нефтеперерабатывающем заводе в Филадельфии произошел мощный взрыв, после чего начался пожар.
Об этом сообщает ряд американских СМИ.
Телеканал NBC Philadelphia уточняет, что взрыв на предприятии Philadelphia Energy Solutions прогремел в 4 утра (11.00 по Москве).
На видеозаписях видно, что пожар бушует на обширной территории, о причинах пока ничего не говорится, информации о пострадавших тоже пока нет.
Пожар удалось частично локализовать за полтора часа. Несмотря на масштабное задымление, людей с прилегающих территорий не эвакуировали.
Жители прилегающих к НПЗ районов рассказывают, что взрыв сотряс их дома, а пожар можно было увидеть за несколько километров.
Шлейф едкого черного дыма покрыл большую часть Сентер Сити и Южной Филадельфии.
Некоторые жители Южной Филадельфии рассказали, что после взрыва в их местности с неба посыпались обломки.
Philadelphia Energy Solutions — крупнейший нефтеперерабатывающий завод на восточном побережье США. Заводу более 150 лет.
На фоне ЧП на американских биржах наблюдается резкий скачок котировок на бензин.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1561132311
У меня сильные подозрения Ватсон что кто то очень хочет напасть на Иран,а кто то всеми копытами упирается.)Теперь возможно будет посговорчивей,или опять получит очередное “китайское” предупреждение.)
- Холмс, я на пороге раскрытия преступления. На площади машина сбила старушку. Мне удалось сфотографировать номер машины.
- Вы делаете успехи. И чей же это номер, Ватсон ?
- Это номер прокурора области, Холмс.
- Какая запутанная история, Ватсон. Боюсь что мы не найдем преступника.
Ну старушку пока не сбили,только беспилотник,и то не ее.)У старушки с прокурором давние счеты,и ее так просто не собьешь,хотя ее и обвиняют в изнасиловании прокурора,но в это мало кто верит.)))
интересно, чей паспорт завтра найдут на пепелище,ваши ставки.
Так ужеш нашли след Вовки-мямли!
Очевидцы, как один, утверждают, что видели как он, садясь на стерха, показал средний палец в сторону Белого Дома.