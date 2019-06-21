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Страшные взрывы в США: горит нефтеперерабатывающий завод (ВИДЕО)

19:16. 21 июня 2019 Просмотров - 342 5 коммент. Опубликовал:
Страшные взрывы в США: горит нефтеперерабатывающий завод (ВИДЕО) | Русская весна

Сегодня, 21 июня, на нефтеперерабатывающем заводе в Филадельфии произошел мощный взрыв, после чего начался пожар.

Об этом сообщает ряд американских СМИ.

Телеканал NBC Philadelphia уточняет, что взрыв на предприятии Philadelphia Energy Solutions прогремел в 4 утра (11.00 по Москве).

На видеозаписях видно, что пожар бушует на обширной территории, о причинах пока ничего не говорится, информации о пострадавших тоже пока нет.

Пожар удалось частично локализовать за полтора часа. Несмотря на масштабное задымление, людей с прилегающих территорий не эвакуировали.

Жители прилегающих к НПЗ районов рассказывают, что взрыв сотряс их дома, а пожар можно было увидеть за несколько километров.

Шлейф едкого черного дыма покрыл большую часть Сентер Сити и Южной Филадельфии.

Некоторые жители Южной Филадельфии рассказали, что после взрыва в их местности с неба посыпались обломки.

Philadelphia Energy Solutions — крупнейший нефтеперерабатывающий завод на восточном побережье США. Заводу более 150 лет.

На фоне ЧП на американских биржах наблюдается резкий скачок котировок на бензин.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1561132311

Метки: Новости

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5 Комментариев » Оставить комментарий


  • 33749 17145
    Степаныч 21 июня 2019 в 21:37

    У меня сильные подозрения Ватсон что кто то очень хочет напасть на Иран,а кто то всеми копытами упирается.)Теперь возможно будет посговорчивей,или опять получит очередное “китайское” предупреждение.)

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    3
    • 768 516
      чужойСтепаныч 21 июня 2019 в 21:56

      - Холмс, я на пороге раскрытия преступления. На площади машина сбила старушку. Мне удалось сфотографировать номер машины.
      - Вы делаете успехи. И чей же это номер, Ватсон ?
      - Это номер прокурора области, Холмс.
      - Какая запутанная история, Ватсон. Боюсь что мы не найдем преступника.

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      1
      • 33749 17145
        Степаныччужой 21 июня 2019 в 22:23

        Ну старушку пока не сбили,только беспилотник,и то не ее.)У старушки с прокурором давние счеты,и ее так просто не собьешь,хотя ее и обвиняют в изнасиловании прокурора,но в это мало кто верит.)))

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        1
  • 2612 2288
    mary 21 июня 2019 в 22:31

    интересно, чей паспорт завтра найдут на пепелище,ваши ставки.

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