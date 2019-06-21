Страшные взрывы в США: горит нефтеперерабатывающий завод (ВИДЕО)

Сегодня, 21 июня, на нефтеперерабатывающем заводе в Филадельфии произошел мощный взрыв, после чего начался пожар.

Об этом сообщает ряд американских СМИ.

Телеканал NBC Philadelphia уточняет, что взрыв на предприятии Philadelphia Energy Solutions прогремел в 4 утра (11.00 по Москве).

На видеозаписях видно, что пожар бушует на обширной территории, о причинах пока ничего не говорится, информации о пострадавших тоже пока нет.

Пожар удалось частично локализовать за полтора часа. Несмотря на масштабное задымление, людей с прилегающих территорий не эвакуировали.

Жители прилегающих к НПЗ районов рассказывают, что взрыв сотряс их дома, а пожар можно было увидеть за несколько километров.

Шлейф едкого черного дыма покрыл большую часть Сентер Сити и Южной Филадельфии.

Некоторые жители Южной Филадельфии рассказали, что после взрыва в их местности с неба посыпались обломки.

Philadelphia Energy Solutions — крупнейший нефтеперерабатывающий завод на восточном побережье США. Заводу более 150 лет.

На фоне ЧП на американских биржах наблюдается резкий скачок котировок на бензин.

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