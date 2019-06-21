Собаки лают взахлёб – значит Владимир Путин на правильном пути

Кроме лая ещё идет постоянное и жёсткое подтакивание части общества, которое не владеет ни информацией ни ситуацией, к противостоянию к власти.

Они всеми силами пытаются раскачать общество и заставить его выйти на улицу, но при этом сами втихаря мечтают остаться неприметными и ни причём, отсидеться на любимом диване .....

С уважением,

СКАМАРОХ.

Автор: Виктор Анисимов.

Хорошо лают, громко, взахлёб, заходясь в истерическом визге. И забугорные лают, и наши, местного разлива. Как либерального, так и якобы коммунистического окраса.

Всё как обычно, "караван идёт", идёт в правильном направлении, а свора собак лает. Громко так лает, с надрывом. Положено им так лаять, с надрывом значит........, деньги им за этот лай истошный плачены. Щедро финансируются подобные гавканья нашей оппозиции, неплохо оплачиваются. Вот и стараются всякие там рЭволюционеры, обличители "преступной власти Путина", наработавшие себе рейтинг на, кто бы мог подумать? На патриотический статьях, и вдруг резко сменивших риторику.

Ну, вы все их знаете, нет смысла называть. Хорошо начинали, патриотично. И перекрасились. Теперь "вероятного противника" России в будущей войне нахваливают.

И таких критиканов развелось "пруд пруди", и всё то они лучше Путина знают, и как страной управлять, и какую международную политику вести. А о внутренней политике и говорить вообще нечего, всё Путин неправильно делает. Мосты вот строит, которые "никогда не окупятся". И невдомёк этим суперкритиканам простая истина, мосты для народа строятся, для удобства людей. А окупаемость их дело десятое, окупятся, хорошо, нет, тоже нормально. И в советские времена мосты по этому же принципу строились.

И предлагальщиков, как и что Путин должен делать,тоже количество не меренное, развелось а вот сделать что то полезное для страны,тут да, дефицит явный наблюдается. Нет таких желающих.

Кто только Путина не критикует? Кто только "своё ведро помоев" не плеснул на Путина? Кто только не пнул Путина за вынужденную пенсионную реформу? Я что - то таких немного знаю.

Правильно, критиковать надо, без критики власть имущие быстро "теряют нюх". И критика нужна, и оппозиция тоже необходима. Это так, это факт, и против факта не по прёшь. И поэтому критикой нашего правительства и Путина заполнена вся блогосфера. Ну, это в принципе нормально, всем не угодишь, для всех и каждого хорошим не будешь.

Это милая, молодая девчушка может всем нравиться......... А президент обременённый множеством дел и проблем, у которого сутки даже не по часам, а по минутам расписаны, для всех одинаково хорошим априори не будет.

Но, критика должна быть объективной, критика должна быть конструктивной. К сожалению, ни объективностью, ни конструктивностью в тех помоях что льются, вовсе и не пахнет.

Да и откуда взяться объективности? За объективность нашим контокритиканам их работодатель не платит, а платит он за те помои что они выплёскивают на Путина на ресурсе.

Нашим записным критиканам, не буду их называть поимённо, мы все их видим, главное ведь не объективность, и не конструктивность. Им главное тявкнуть погромче, "забугорные деньги" авансом полученные, отрабатывая, показывая тем самым работодателям свою готовность к предательству.

Ну, и "по пути", так сказать, показать своим наивным читателям "крутость", "готовность вести бескомпромиссную борьбу с режЫмом". И ведь никто из этих лающих даже и не вспомнит то что сделал Путин для сохранения, скажу даже больше, спасения нашей России.

И ни одна ведь тявкающая шавка не вспомнит об этом, слова доброго не скажет. И хочется мне напомнить нашим критикана - блогерам, известное высказывание товарища Сталина.

"Критикуешь? Предлагай. Предлагаешь? Делай. Делаешь? Отвечай!"Критиковать и предлагать, желающих много, очень много.

А вот с "делай и отвечай", у наших критиканствующих, проблемы явные.

Источник: https://cont.ws/@fybcbvjd/1363576