Собаки лают взахлёб – значит Владимир Путин на правильном пути
Кроме лая ещё идет постоянное и жёсткое подтакивание части общества, которое не владеет ни информацией ни ситуацией, к противостоянию к власти.
Они всеми силами пытаются раскачать общество и заставить его выйти на улицу, но при этом сами втихаря мечтают остаться неприметными и ни причём, отсидеться на любимом диване .....
С уважением,
СКАМАРОХ.
Автор: Виктор Анисимов.
Хорошо лают, громко, взахлёб, заходясь в истерическом визге. И забугорные лают, и наши, местного разлива. Как либерального, так и якобы коммунистического окраса.
Всё как обычно, "караван идёт", идёт в правильном направлении, а свора собак лает. Громко так лает, с надрывом. Положено им так лаять, с надрывом значит........, деньги им за этот лай истошный плачены. Щедро финансируются подобные гавканья нашей оппозиции, неплохо оплачиваются. Вот и стараются всякие там рЭволюционеры, обличители "преступной власти Путина", наработавшие себе рейтинг на, кто бы мог подумать? На патриотический статьях, и вдруг резко сменивших риторику.
Ну, вы все их знаете, нет смысла называть. Хорошо начинали, патриотично. И перекрасились. Теперь "вероятного противника" России в будущей войне нахваливают.
И таких критиканов развелось "пруд пруди", и всё то они лучше Путина знают, и как страной управлять, и какую международную политику вести. А о внутренней политике и говорить вообще нечего, всё Путин неправильно делает. Мосты вот строит, которые "никогда не окупятся". И невдомёк этим суперкритиканам простая истина, мосты для народа строятся, для удобства людей. А окупаемость их дело десятое, окупятся, хорошо, нет, тоже нормально. И в советские времена мосты по этому же принципу строились.
И предлагальщиков, как и что Путин должен делать,тоже количество не меренное, развелось а вот сделать что то полезное для страны,тут да, дефицит явный наблюдается. Нет таких желающих.
Кто только Путина не критикует? Кто только "своё ведро помоев" не плеснул на Путина? Кто только не пнул Путина за вынужденную пенсионную реформу? Я что - то таких немного знаю.
Правильно, критиковать надо, без критики власть имущие быстро "теряют нюх". И критика нужна, и оппозиция тоже необходима. Это так, это факт, и против факта не по прёшь. И поэтому критикой нашего правительства и Путина заполнена вся блогосфера. Ну, это в принципе нормально, всем не угодишь, для всех и каждого хорошим не будешь.
Это милая, молодая девчушка может всем нравиться......... А президент обременённый множеством дел и проблем, у которого сутки даже не по часам, а по минутам расписаны, для всех одинаково хорошим априори не будет.
Но, критика должна быть объективной, критика должна быть конструктивной. К сожалению, ни объективностью, ни конструктивностью в тех помоях что льются, вовсе и не пахнет.
Да и откуда взяться объективности? За объективность нашим контокритиканам их работодатель не платит, а платит он за те помои что они выплёскивают на Путина на ресурсе.
Нашим записным критиканам, не буду их называть поимённо, мы все их видим, главное ведь не объективность, и не конструктивность. Им главное тявкнуть погромче, "забугорные деньги" авансом полученные, отрабатывая, показывая тем самым работодателям свою готовность к предательству.
Ну, и "по пути", так сказать, показать своим наивным читателям "крутость", "готовность вести бескомпромиссную борьбу с режЫмом". И ведь никто из этих лающих даже и не вспомнит то что сделал Путин для сохранения, скажу даже больше, спасения нашей России.
И ни одна ведь тявкающая шавка не вспомнит об этом, слова доброго не скажет. И хочется мне напомнить нашим критикана - блогерам, известное высказывание товарища Сталина.
"Критикуешь? Предлагай. Предлагаешь? Делай. Делаешь? Отвечай!"Критиковать и предлагать, желающих много, очень много.
А вот с "делай и отвечай", у наших критиканствующих, проблемы явные.
Источник: https://cont.ws/@fybcbvjd/1363576
ну зачем так сразу? есть и конкретные предложения – на кол упырей посадить
Это вам со злобствующим Серым и Рысями ,с зашоренными Ларисами и “ниякими” Онуфриями посвящается; список продолжите сами ,не хватает места до сегодняшнего днят.е. до Пищика вашего:
Евреи, которые управляют Россией
Персонал советской бюрократии:
ЦК ВКП большевиков (все евреи):
Лейба Троцкий (Бронштейн).
Ленин (Ульянов. Как минимум еврей по матери Бланк).
Зиновьев (Апфельбаум. Писал за Ленина работы и редактировал их).
Лурье (Ларин),
Крыленко (Кличка — «Абрам», впоследствии нарком юстиции, и первый председатель шахматной федерации СССР),
Луначарский (Баилих-Мандельштам),
Урицкий (Моисей Соломонович),
Володарский (Моисе́й Ма́ркович Гольдште́йн),
Каменев (Лев Бори́сович Розенфельд. Он муж сестры Троцкого и тоже редактор ленинских работ).
Смидович (Петр Гермогенович Смидович).
Свердлов (Я́ков Миха́йлович Свердло́в).
Ю.М.Стекло́в (Овший Моисе́евич Наха́мкис).
Бюро Первого состава Совета рабочих и солдатских депутатов города Москвы (все евреи):
Три сопредседателя:
Председатель первого Московского Совета после революции — Лейба Хинчук.
Председатель Совета Рабочих и красноармейцев — Петр Гермогенович Смидович.
Председатель Совета рабочих и солдатских депутатов — Модер.
Члены первого Моссовета:
Заркх, Кламер, Гронберг, Шейнкман, Ротштейн, Ф.Я.Левензон, Краснопольский, Ю.О. Мартов (Цедербаум), Ривкин, Симсон, Тяпкин, Шик, Фальк, Андерсон (литовский еврей), Вимба (литовский еврей), Соло (литовский еврей), Михельсон, Тер-Мичян (армянский еврей).
Секретарь Бюро — Клауснер.
Начальник канцелярии — Роценгольц.
ВЦИК Четвёртого Всероссийского Съезда Советов рабочих и солдатских депутатов: (По конституции 1918 года, формально, высшего органа власти).
Из 34 членов ЦИК ни одного нееврея.
Председатель — Яков Свердлов.
Члены: Абельман. Вельтман (Павлович), Аксельрод, Ю.О. Мартов (Цедербаум), Красиков, Лундберг, Володарский (Моисе́й Ма́ркович Гольдште́йн), Цедербаум (Левицкий), Ленин, Зиновьев-Апфельбаум, Троцкий (Бронштейн), Сирота, Суханов (Гиммер), Ривкин, Цейбут, Ратнер (Лейба Григорьевич), Блейхман (Солнцев), А. Гольденрудин, Хаскин, Ландер, Аронович, Камков (Борис Давидович Кац), Фишман, Абрамович (Рейн Рафаил Абрамович), Фриче, Ильин (Гольдштейн), Лихач М.А., Лейба Хинчук, Берлинрут, Дистлер, Чернявский, Бен (Вениамин) Смидович.
ВЦИК Пятого Съезда Советов. Из 62 членов ни одного нееврея:
Бруно (литовский еврей), Бреслау (литовский еврей), Бабчинский, Бухарин (чистый еврей и друг Троцкого, бывший с ним в Нью-Йорке и имевший американское гражданство, всегда выдававшийся за русского), Вейнберг, Гайлис, Гейнцберг, Карл Юлий Данишевский (немецкий еврей), Штарк, Закс, Шейнман (Аро́н Льво́вич), Эрдлинг, Ладауер, Лингер, Литвинов (Меер-Генох Моисеевич Валлах, будущий министр иностранных дел записан чехом, чехословацкий еврей), Семён Диманштейн, Левин, Эрман, Иоффе, Карклин, Книгиссен, Каменев (Лев Бори́сович Розенфельд), Зиновьев-Апфельбаум, Крыленко (Кличка — «Абрам»), Красиков, Капник, Кауль, Ленин, Лацис (Ян Фридрихович Судрабс), Ландер, Луначарский, Петерсон (литовский еврей), Яков Христофорович Петерс, Рудзутак (Ян Эрнестович, литовский еврей), Розин, Смидович, Стучка (латышский еврей), Свердлов (Яков Миха́йлович Свердло́в), Смига (латышский еврей), Ю. М. Стекло́в (Овший Моисеевич Нахамкис), Сосновицкий, Скрыпник, Троцкий (Бронштейн), И.А.Теодорович, Терьян (армянский еврей), Урицкий (Моисей Соломонович), Тегулечкин, Фельдман, Фрумкин, Цурюпа, Чавчавадзе (грузинский еврей), Шейнкман, Розенталь, Ашкенази, Карахан (Лейба Михайлович, караимский еврей), Розе (Вольдемар Рудольфович), Радек (Карл Бернга́рдович Собельсон), Шлихтер, Чиколини, Шиянский.
Совет Народных Комиссаров:
Председатель — Ульянов-Ленин (полуеврей, у Марсдена ещё он ещё русский, Прим. ред.).
Комиссар иностранных дел: сначала Троцкий (Еврей), потом Чичерин (полуеврей, у Марсдена русский),
Комиссар по делам национальностей — Джугашвили (грузин/еврей).
Председатель совета народного хозяйства — Лурье (Ларин) — еврей.
Комиссар по земледелию — Шлихтер (Александр Григорьевич, еврей).
Комиссар государственных земель — Кауфман (еврей).
Комиссар государственного контроля — Карл Ландер (еврей).
Комиссар общественных работ — В. Шмидт (еврей).
Комиссар почт и телеграфов — Прошьян (Прош Перчевич, армянский еврей).
Комиссар Армии и Флота — Троцкий (еврей).
Комиссар социальной помощи — Е. Лилина (Книгиссен) — еврейка,
Комиссар образования — Луначарский (Баилих, у Марсдена он Мандельштам) — еврей,
Комиссар вероисповеданий — Шпитцберг (еврей),
Комиссар внутренних дел — Зиновьев (Апфельбаум) — Еврей,
Комиссар по финансам — Исидор Эммануилович Гуковский (еврей),
Комиссар по делам выборов — Урицкий (Моисей Соломонович, еврей).
Комиссар юстиции — Штейнберг (Исаак Захарович, еврей).
Комиссар по делам эвакуации — Фенигштейн (еврей), его заместители — Сарра Наумовна Равич и Давид Иосифович Заславский — евреи.
Итого из 20 советских комиссаров один Сталин(еврей/грузин), два полуеврея (Ленин и Чичерин) и 17 чистых евреев.
Комиссариат армии (все евреи):
Комиссар армии и флота — Троцкий.
Заместители Троцкого — Эфраим Маркович Склянский и А.В.Гиршфельд.
Председатель Военного Совета тот же Троцкий.
Члены этого Совета — Шородак и Петч (литовский еврей).
Зам. Военный комитет Москвы — Штейнгардт (литовский еврей) и Думпис (немецкий еврей).
Командир школы пограничников — Глейзер (литовский еврей).
Комиссары 5-ой советской дивизии — Дзеннис и Полонский Владимир Иванович (Рувен Гершевич, литовский еврей).
Комиссар армии на Кавказе — Лехтинер.
Чрезвычайные комиссары Восточного фронта — Шульман и Бруно.
Члены военного совета Казани — Розенгольц, Майгар и Назенгольц,
Комиссар Петроградского военного округа — Гутпис.
Военный комендант Петрограда — Цейгер.
Командующий красногвардейцами во время Ярославского мятежа — Геккер.
Командующий Восточным фронтом против чехословаков — Иоаким Иоакимович Вацетис (латышский еврей).
Командующий Московским военным округом — Буткус (литовский еврей).
Член Военного Совета — П.П. Лацимер.
Начальник (S.R). Военного командования — Элкан Соломонович Кольман (бывший австрийский офицер).
Комиссар Московского военного округа — Медкас.
Начальник обороны Крыма — А. Зак.
Командующий Курским фонтом — Слузин, его помощник — Зильберман.
Комиссар румынского фронта — Спиро. Предревштаба штаба армии Северной армии — А. Фишман (еврей).
Председатель Совета армий Западного фронта — Позерн.
Военно-судебный комиссар 12 армии — Ромм.
Комиссар 12 армии — Мейчик.
Комиссар Витебска — Дайбе.
Комиссар 4-ой армии — Ливензон.
Комиссар Московского военного округа — Губельман.
Комиссар военных реквизиций города Слуцка — Калманович (литовский еврей).
Комиссар Самарской дивизии — Глузман.
Политический комиссар для той же Самарской дивизии — Бекман.
Комиссар по реквизиции в Московском военном округе — Зусманович.
Представитель на переговорах с немцами — Давидович (доктор).
Комиссариат внутренних дел: (все евреи):
Нарком — Зиновьев (Апфельбаум).
Начальник отдела пропаганды — Гольденрудин.
Помощник наркома — Урицкий.
Председатель экономической комиссии Петроградской коммуны — Эндер.
Зам. председателя по гигиене — Рудник.
Комиссар по эвакуации беженцев — Фенигштейн, его помощники — Крохмаль (Загорский) и Абрам.
Комиссар Петроградской печати — Володарский.
Гражданский начальник Петрограда — Шнейдер.
Гражданский начальник Москвы — Осип Соломонович Минор.
Комиссар печати Москвы — Красиков.
Комиссар милиции Петрограда — Файерман.
Начальник бюро печати — Мартинсон.
Комиссар безопасности Москвы — К. Розенталь.
Члены Петроградского ВЧК: (все евреи):
Шейнкман.
Гиллер.
Козловский.
Модель.
И. Розмирович.
Дисперов (армянский еврей).
Иосилевич.
Красиков.
Бухьян (армянский еврей).
Мернис (Литовский еврей).
Пайкерс (литовский еврей).
Анвельт (немецкий еврей).
Члены Петроградского совета:
Зорге (еврей),
Радомысльский (литовский еврей).
Члены Московской ВЧК:
Председатель — Дзержинский (польский еврей),
заместитель — Петерс (латышский еврей).
Члены коллегии ВЧК (все евреи):
Шкловский, Кнейфис — (позднее Председатель Киевской ВЧК — свирепость которой описана в книге Мельгунова «Красный террор»). Размирович. Кронберг (позднее председатель ВЧК в Орше и Смоленске). Цейстин. Хайкина (женщина-еврейка). Карлсон (литовский еврей). Шауман (литовский еврей). Леонтович. Ривкин. Антонов. Делафарб. Циткин. Е. Розмирович. Г. Свердлов. Бисенский. Я.Г.Блюмкин (убийца посла Мирбаха). Александрович (сообщник Блюмкина). И. Модель (Председатель совета Трубецкого бастиона Петропавловской крепости). Ройтенберг. Финес. Яков Гольдин. Гальперштейн. Книгиссен. Закс. Лацис (латышский еврей). Дайбол (латышский еврей). Сейзан (армянский еврей). Депкин (литовский еврей). Либерт (начальник Таганской тюрьмы). Фогель (немецкий еврей). Закис (литовский еврей) Шилленкус. Янсон (литовский еврей).
Комиссариат иностранных дел (все евреи):
Нарком — Чичерин (еврей).
Его заместители: Карахан (Лев Караханян, крымский еврей, караим) и Фритче.
Начальник паспортного отдела — Марголин.
Посол в Германии — Адольф Абрамович Иоффе (лучший друг Троцкого и организатор коммунистического еврейского путча в Германии).
Военный атташе советского посольства в Германии — Левин, (расстрелян в Германии, связи с тем, что был организатором еврейского коммунистического путча в Баварии и был Комиссаром Советской еврейской республики Баварии).
Шеф Пресс-бюро и разведывательной службы советского посольства в Германии — Т. Аксельрод.
Советский представитель в Вене и Лондоне — Каменев (Розенфельд).
Советский представитель в Лондоне и Париже — Бек.
Посол в Христиане (Норвегии) — Бойтлер (арестован англичанами).
Консул в Глазго — Малкин (был осуждён в Англии на 5 лет за большевистскую пропаганду и диверсионную деятельность).
Делегат на мирных переговорах в Киеве — Христиан (Хаим) Раковский.
Его помощник — Д.З.Мануильский.
Министерский юрист — Астшуб.
Консул в Киеве — Грюнбаум (Кжевинский).
Консул в Одессе — А. Бек.
Посол в США — Людвиг Мартенс (немецкий еврей).
Комиссариат финансов (Все чистые евреи):
Первым комиссаром был Мержвинский (польский еврей), (перед этим изгнанный из Юнион Банк в Париже за незаконные операции, где он был брокером).
Его зам. — Дон Соловей (ранее помощник аптекаря).
Затем комиссаром стал Исидор Гуковский, ранее работавший у Нобеля в Петербурге. Его замы: И. Аксельрод, С. Закс (Гладнев),
Начальник отдела займов — Боголепов.
Хашкан — общий секретарь.
Берта Хиневич — помощник секретаря.
Президент финансового Конгресса Советов — М. Лацис (еврей). Его помощник — Вейцман.
Комиссар по урегулированию русско-германских счетов — Фюрстенберг-Ганецкий.
Главный чиновник комиссариата — Коган.
Администрация Народного Банка (Все евреи):
Д.Д.Михельман.
С.Закс.
Абелин.
Аксельрод.
Садников.
Финансовые представители: в Берлине — Ландау, в Копенгагене — Воровский, в Стокгольме — Абрам Шенкман.
Ревизор Народного банка — Кан. Его заместитель — Горенштейн.
Главный комиссар по ликвидации частных банков — Анрик, его помощник — Моисей Ковш.
Члены Комитета по ликвидации частных банков: Элиашевич. Г. Гифелих, А. Рогов (еврей), Г. Лемерих, А. Плате (литовский еврей).
Комиссариат Юстиции (все евреи):
Комиссар — Исаак Захарович Штейнберг.
Комиссар апелляционного суда в Москве — А. Шрейдер.
Председатель московского Ревтрибунала — И. Берман.
Комиссар сената в Петрограде — Бер.
Председатель Высшей Революционной Комиссии Республики — Лев Троцкий.
Председатель следственной комиссии ревтрибунала — Глузман.
Следователи Трибунала: Легендорф и Слуцкий.
Генеральный прокурор — Фридкин.
Главный чиновник по Кодификации — Гойнбарк.
Секретарь Народной комиссии — Ширвин.
Помощник Народной комиссии — Лутцкий.
Народные защитники: Г. Антокольский, И. Бейер, В. Аронович, Р. Биск, А. Гундар, Г. Давыдов, Р. Кастарьян (армянский еврей).
Комиссариат Здравоохранения и Гигиены (все евреи):
Комиссар — П. И. Дауге (немецкий еврей).
Начальник фармацевтической службы — Раппопорт. Его зам. — Фукс.
Председатель комиссии по венерическим болезням — П.С. Вебер.
Председатель комиссии по заразным болезням — Вольфсон.
Комиссариат Народного образования (все евреи):
Нарком — Луначарский (еврей).
Секретарь Комиссариата — М. Эйхенгольц.
Комиссар северного округа — З.И. Грунберг.
Председатель комиссии Образовательного Института — Т. Золотницкий.
Начальник муниципальной секции — А. Лурье.
Начальник по Пластическим искусствам — Лейба Яковлевич Штернберг.
Начальник театральной секции — О. Розенфельд (жена Каменева и сестра Троцкого), её помощник — Зац.
Директор 2-ого департамента — Гроним.
Члены и академики Социалистической Академии Наук (все евреи):
Рейснер, Фриче (литовский еврей), Гойкхборг, М. Покровский (историк), Вельтман, Собельсон (Радек), Крупская (подчёркивается, что еврейка), Нахамкес (Стеклов), П.И. Сутчка, М.Я.Немировский, И.Раковский, К.П.Левин, М.С. Ольшанский, З.Р. Теленберг, Жорж Давидович Гурвич, Лудберг, Эрберг, Келтулан (венгерский еврей), Гроссман (Рощин), Крачковский, Урсинен (финский еврей), Тонно Спрола (финский еврей), Розин, Данчевский, Глейзер, Годенрудин, Будин, Ротштейн, Чарльз Раппопорт, Лурье.
Почётные члены академии: Роза Люксембург (немецкая еврейка), Клара Цеткин (немецкая еврейка). Меринг (немецкий еврей). Гуго Хаазе (немецкий еврей).
Литературное Бюро Пролетариата (все евреи):
Эйхенгольц, Полянский (Лебедев), Херсонская, В. Зайцев (подчёркивается, что еврей), Брендер, В.Ф. Ходасевич, Соломон Меерович Шварц (Моносзон).
Директор 1-ого департамента Комиссариата Народного просвещения, к которому относилась вся эта Академия Социалистических наук — Познер.
Начальник Канцелярии комиссариата Народного Просвещения — Альтер.
Комиссариат Социальной Помощи (все евреи):
Комиссар — Е. Лилина (Книгиссен).
Директор — Паулнер.
Секретарь — Е. Гельфман.
Помощник секретаря — Роза Гауфман.
Начальник пенсионного отдела — Левин.
Начальник Канцелярии — К. Ф. Розенталь.
Комиссариат Общественных работ (все евреи):
Комиссар — В. Шмидт (подчёркивается, что еврей).
Его помощник — Радус (Зенкович).
Начальник комиссии по общественным постройкам — Гольдбарк.
Комиссар общественных работ — М. Вельтман.
Его помощник — Кауфман (немецкий еврей).
Секретарь комиссариата — Раскин.
Член комиссариата — Кучнер.
Начальник отдела взрывных работ — Заркх.
Комиссия по восстановлению города Ярославля (сильно повреждённого в результате подавления левоэсеровского мятежа, все евреи):
Председатель — И. Д. Тартаковский.
Генеральный подрядчик — Исидор Заблудовский.
Представители Советского государства в международном Красном Кресте (все евреи и личные шпионы Троцкого в других странах):
В Берлине: Собельсон (Радек. Он же — руководитель коммунистического еврейского путча в Германии в 1918 году, так называемого «Спартаковского движения»).
В Вене: J. Beerman, арестован в Австрии и выслан из страны за подготовку коммунистического еврейского путча вместе ещё с 13 евреями, членами австрийской компартии. При аресте у Бермана с собой было 2.5 миллиона австрийских крон денег.
В Варшаве: А. Клоцман, Альтер, Веселовский (Веселовский выслан из Польши вместе с ещё 5 евреями за подготовку коммунистического еврейского мятежа. При нём найдено три миллиона рублей).
В Бухаресте: Ниссенбаум. Путешествовал по паспорту как бельгийский гражданин «Гильберт».
В Копенгагене: А. Баум.
Председатель Центрального комитета Красного Креста в Москве
(Международной террористической организации по распространения мировой еврейской революции на Европу): Бенжамин (Вениамин) Моисеевич Свердлов (брат Якова Свердлова).
Высший Совет Народного Хозяйства (ВСНХ) (все евреи):
Председатель — Рыков.
Зам. Рыкова — Красиков.
Председатель Петроградского ВСНХ — Н.Б.Эйсмонт.
Его Зам. — Ландеман.
Начальник в Петрограде — Крейнис.
Начальник общей секции в Москве — А. Шотман.
Его помощник — О. Хайкина.
Начальник восстановительного отдела — Кичвальтер.
Ответственный за восстановление — Н. А. Розенберг.
Его помощник — Зандич.
Начальник нефтяного Комитета — Таврид.
Начальник рыбного отдела — Кламмер.
Начальник угольной секции — Ротенберг.
Начальник Транспортной секции — Кирсян (армянский еврей).
Его помощник — Шлемов.
Начальник металлургической секции — А. Альперович.
Бюро ВСНХ (все евреи):
Крейтман. Вайнберг. Леони́д Бори́сович Красин. Лурье (Ларин). Чубарь (отмечается, что еврей). Гольдблатт. Ломов (Гео́ргий Ипполи́тович Оппо́ков). Альперович. Рабинович.
Донецкий комитет ВСНХ (все евреи):
Коган (Матвей Львович Бернштейн), А.И. Очкис, Полонский, Биск (литовский еврей). Классен (литовский еврей). Лившиц. Кирш (немецкий еврей). Крузе (немецкий еврей). Вихтер. Розенталь. Симанович.
Члены кооперативной секции (все евреи):
Любомирский. Хинчук. Зедельгейм. Тагер. Хайкин. Кричевский.
Члены шахтёрской секции (все евреи):
Косиор. Гольдман. Ленгникс. Гольцман. Шмидт. Смит Фолькнер. Рудзутак. Сортель. Рейнсвит. Блюм. Катцель. Сул. Четков.
Еврейские руководители на периферии (все евреи):
Комиссар Сибири — Хайтис.
Председатель Совета рабочих депутатов Сызрани — Белинский.
Председатель Совета рабочих депутатов Казани — Шенкман (убит).
Председатель Совета шахтёров Донецкой области — Ливензон.
Председатель Совета рабочих депутатов Нарвы — Дауман.
Председатель совета рабочих Ярославля — Закхейм.
Председатель совета рабочих депутатов Царицына — Эрман (убит).
Председатель совета рабочих Оренбурга — Вилинг.
Председатель Совета рабочих депутатов Пензы — Либерзон.
Председатель Таврического совета рабочих — А. Слуцкий.
Комиссар финансов Западных областей — Самовер.
Председатель Киевского Совета — Дреллинг.
Его помощник — Гинцбергер.
Председатель Думы Белой Церкви — Рутгаузен.
Его помощник — Лемберг.
Народный комиссар республики Донецка — Райхенштейн (убит офицерами полковника Дроздовского).
Комиссар республики Донецка — Исаак Лаук. Шмуклер (просто Шмуклер в списке)
Центральное Бюро Профсоюзов (позднее ВЦСПС, все евреи):
Рафес, Давидсон, Гинцберг, Бриллиант, профессор Смирнов.
Комитет по расследованию обстоятельств смерти императора Николая Второго (все евреи, кроме, может быть, Максимова и Митрофанова):
Свердлов, Сосновский, Иван Адольфович Теодорович, Розин, Владимирский (Гиршфельд), Аванесов, Максимов, Митрофанов.
Комитет по запросам бывших служащих старого режима:
Председатель — Муравьёв.
Члены: Соколов, остальные явные евреи: Идельсон, Израиль Иосифович Грузенберг, Соломон Гуревич, Гольдштейн, Тагер.
Журналисты официальных коммунистических газет:
При газетах «Правда», «Известия», «Финансы и Народное Хозяйство» (все евреи): Динн, Бергман, Кун, Диамант, А. Брамсон, А. Торберт, И. Б. Голин, Битнер, Е. Альперович, Клойснер, Стеклов (Нахамкес), Ильин (Цигер), Гроссман (Розин), Лурье (Румянцев).
При газете «Воля Труда» (все евреи): Закс, Полянский, Е. Катц.
При газете «Знамя Труда» (все евреи — кроме редактора Максима Горького): Штейнберг, Ландер, Ярославский, Эфрон, Б. Шумахер, Левине, Биллин, Давидсон.
При индустриальных и коммерческих газетах (все евреи): М.Л.Бернштейн, Коган, Гольдберг, В. Розенберг, Рафаилович, Громан, Кулишер, Славенсон, И. Геллер, Гаучман, Шухман, П. Бастель, А. Пресс, А. Мох, Л.С. Элиасон.
Руководство других партий России:
ЦК ВКП меньшевиков (все евреи): Юлий Осипович Мартов (Цедербаум), Диманд, Н. Гиммер, Штраус, Ратнер, Либер, Зонн, Дан, А.Р.Гоц, Раппопорт, ещё один Цедербаум — брат Мартова.
ЦК партии Эсеров (правое крыло, все евреи):
А. Керенский (Кирбис), Аронович, Гисслер, Давыдович, Гуревич, Абрамович, Гольдштейн, М.Лихач, Хинчук, Берлинрут, Дистлер, Чернявский, Розенберг, Чайковский, Ратнер.
ЦК партии эсеров (левое крыло, все евреи):
Штернберг, Левин, Фишман, Лендбург, Зитца, Ландер, Каган (Грессер-Камков), Кац (Бернштейн), Фейга Островская, Начман, Карелин, Мария Спиридонова (еврейка, как и еврей Борис Савинков), Ропшин и масса других имён и фамилий.
Центральное Бюро партии «народников» (все евреи):
Раппопорт, Гребнер, Вилькен, Диамант, Кауснер, Шатров (подчёркивается, что еврей).
ЦК партии польской диаспоры (все евреи):
Радек (Собельсон), Зингер, Берсон, Финкес, Гаузнер, Мандельбаум, Панский, Гейдман, Тутельман, Вольф, Крохмаль (Загорский), Шварц (Гольц),
Комитет партии московских анархистов (все евреи):
Яков Гордин, Лейба Чёрный, Блейхман, Ямпольский, Михаил Крупенин.
1918 г.
а список 2019 года есть? свежий я бы посмотрел
Ursus, вы же видите, у дамы просто обострение, да и глупость всегда была неизлечима.
Дама нахваталась чего-нибудь и как-нибудь и считает себя экперДом. Такое, увы, на лечится.
И галочку “хабад” напротив фамилии.
И лагерями евреи командовали. Где-то попадалось.
Руководство Архипелага ГУЛАГ состояло из евреев или О чём нам не рассказал СоЛЖЕницын 24-06-2015, 18:08 • Опубл.: Apolitikus • Просм.: 160863 • Комм.: 302 • Статьи / Политика +171 Руководство Архипелага ГУЛАГ состояло только из евреев. Самое время поговорить о геноциде еврейского народа. II.2.1. ЕВРЕИ В ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ ЛАГЕРЕЙ И ПОСЕЛЕНИЙ НКВД Начальник – Берман Яков Матвеевич – До 1936 года Начальником Главного Управления Исправительных Трудовых Лагерей – ГУЛАГ – был комиссар III ранга Берман Матвей, а начальником Отдела НКВД СССР был еще один комиссар III ранга Берман Борис. Очевидно это был семейный подряд Берманов. Заместитель и начальник вольно-поселенческого управления НКВД СССР – Фирин Самуил Яковлевич. Начальник лагерей и поселений на территории Карельской АССР, одновременно начальник беломорского политического лагеря – Коган Самуил Леонидович. Начальник лагерей и поселений Северного края – Финкельштейн. Начальник лагерей и поселений Свердловской области – Погребинский. Начальник лагерей и поселений Западной Сибири – Сабо. Начальник лагерей и поселений Казахстана – Волин. Начальник СЛОН (Соловецкого лагеря особого назначения) – Серпуховский. Начальник Верхне-Уральского политического изолятора особого назначения – Мезнер. То есть руководство “Архипелага ГУЛАГ” состояло только из евреев.
Первоисточник публикации: https://politikus.ru/articles/politics/52931-rukovodstvo-arhipelaga-gulag-sostoyalo-iz-evreev-ili-o-chem-nam-ne-rasskazal-solzhenicyn.html
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Очень плохой образ. Собаки не из этого каравана.
Тот кто голосил за Зеленскоко Путина ненавидит.
Вот такие и им подобные
Хохол, ты не посмотрел видео с Зазнобиным ,там и обьяснение.Окраина приняла легко христинизацию,а Русь-Россия сражалась и была длительная война гражданская ,до 70% населения погибло и закончилось это куликовским побоищем,где как ни странно говорит Путин ,обе стороны в одинаковой одежде.У тебя идея с Ольденбургскими ,а у него с Римской империей,которая и есть жидовский отряд.который покорял пространства ,готовя свой единый мир с единым правительством.
И усё ,украины или окраины больше нет,да еще 80% христианских храмов неслучайно находятся на территории окраины,а наш Кирила с осколком ничем не управляет,потому и молчит.Не уверена ,что Путин перекупит Батю,здесь с удовольствием млеют о Европе и польше.Ну и кто ,кого перехитрит,Путин их? смешно,скорее тонкий сговор,чтобы бандерлоги Другие (русские)даже не заметили и продолжили свой сон,благо теперь накормлены и самовыражаются в нете.
Вам не стыдно, Маруха, про сговор ?
На сколько я слышал, Лука сказал, что не хочет повторения Ирака. Не знаю на сколько это правда.
Но вы же видели, что Минск вылезали как принцессу, даже там, где не надо.
Давайте получим удовольствие от этих дней.
почему вы не говорите по-русски,вы кто или что?
Каша.
Орда была ХРИСТИАНСКОЙ.
Смотри ” жёлтыё поход” после похода в Европе появились ОРДЕНА и слово ордунг=порядок.
Но это было иное христианство чем в Киеве=Польша=Великое княжество Литовское.
Доказательство это то что в Киеве не было староверов их ТАМ не вырезали и не находят могил с “вилочковыми крестами”.
Русью Ордынцы -московиты никогда не были.
Звали себя ” Орда залесская”.
Москва началась со двора ханши Тайдулы на боровицком холме.
Это всё НЕ ТАЙНА.
Но перевирают старательно и делают ложные выводы.
Про куликовскую битву лучше всего здесь
https://www.youtube.com/watch?v=9ofFDeeA_UI
Ольденбургские это аристократия ” Римской империи” а евреи грязные безродные слуги.
Созданные чтоб ИХ делать крайними.
Чтоб на НИХ обрушивали свой гнев безграмотные и бестолковые.
Путину безразличны и украинцы и прибалты с беларусами.
Они могут стать русскими и служить РОССИИ.
Не хотят,как хотят.
Сегодня Путин,Нарышкин (родственник Петра 1) Шуваловы и другие заняты ПЕРЕГОВОРАМИ с Европой для создания транспортного коридора.
Всё остальное вторично.
я посмотрю видео позже,так все-таки монархия и касты ?:шуваловы с самолетом для собачки,нарышкины с вырожденными лицами и т.д.-.Скажи Ольденбургским, я против кастового общества,оно вырождается обычно от пережирания и разврата, как гейропа.
А кто-то против математики потому что ему непонятно))
Ну против и что?
Пытаешься эмоциями разобраться в происходящем.
А эмоции помогут понять как работает ядерный реактор?
Может ты против углеродных стержней или откачивающих насосов?
Они ведь изнашиваются ))
Вот так Вас и ловят на ЭМОЦИЯХ и загружают в голову вирусную информацию.
Так это штож Москва лет на 200 помоложе? На ЯП был пост про памятную медальку из ростовского музея в честь основания Москвы Олегом в 880 году. Пензец какой-та с хронологией.
Вообще-то если тысячу лет истории ВБРОСИЛИ и выдумали то сколько лет Москве хрен поймёшь.
“ханша Тайдула расположила свои ханские шатры на Боровицком холме современного Кремля, рядом с будущей Соборной площадью”
Почему “историки” помалкивают мало понятно.
Так у них свои догмы и каноны нарушать которые нельзя.
А по сути ИСТОРИИ НЕТ.
ВСЁ на 99% что нам втирают сказка и враньё
Пропагандонская статейка в стиле “ПРИ ЧЕМ ТУТ ПУТИН ? ” Что-то конкретно автор не пишет о его “заслугах” которых не найти под лупой (ах, да, поднял страну с чего-то!) Что он пишет! -…вынужденная пенсионная реформа… Вынужденные новые друзья миллиардеры…. Вынужденный вывоз леса и недр… Вынужденное повышение налогов и НДС… Вынужденное избиение на митингах демонстрантов… Вынужденное подорожание всего… Вынужденное затыкание ртов несогласных…. Вынужденные вбросы на голосовании…Вынужденные свалки… Ну ПРИЧЕМ ТУТ ПУТИН?
Правильная пенсионная реформа и ПРАВИЛЬНОЕ повышение налогов.
А демнстрантов зря избивают.
При Сталине не избивали.
))
Зачем? Зачем он нужен избитый на урановых рудниках?
Она, как раз неправильная… Правильная будет, когда дети напрямую, минуя паразитический ПФ, будут делать пенсионные отчисления своим родителям на их счета… Тогда и паразитов поубавится, и численность населения будет расти…
А Вам кто мешает делать такие отчисления? Я маме ежемесячно перевожу некоторую сумму чтоб пенсия была так…..на конфетки.
Вам кто мешает?
Один из лучших вопросов на “Прямой линии” .
” А когда введут налог “Просто так” и штраф ” Какая разница за что ” ?
Вот потому Путин переслал что-то обьяснять.
Зачем?
Шариковы смотрят на него как дети на Деда Мороза.
Дай нам подарочков Влалдимир Владимирович.
Это он по молодости думал что если биомассе обьяснять она поймёт.
ха-ха.
Сегодня даже не пытается.
Ничё Серый скоро уйдёт Путин.
Будет Вам недолгое ШШШастие перед урановыми рудниками.
Путин не может быть ” Сталиным” а вот пришедший после него МОЖЕТ.
Задал вопросик ” Сталину” получи ответик.
Всё как мечтали.
К том идёт, очень похоже. Пропаганда диктатуры, усиление ,пардон, силовиков, возврат собственности государству. Попомнят доброго Путина, да поздно будет.
И будут всё бесплатно распределять, трусы и ботинки, хлебушек и бензин.
Неееее
Не боись до такого не докатится.
Невозможно.
Если начнут всё отнимать и национализировать скатимся в Гондурас в голод и жесточайшую гражданскую.
1917 год покажется мультиками.
Смотрм на развалины Алепо в Сирии.
Но вот утилизация Шариковых назрела.
Как это технологически сделают я не знаю.
Пока два примера Сирия и Украина.
Оба на Россию не налазят.
Есть ещё американский вариант когда люди просто исчезают.
Помнишь там было движение ” Окупай Уолстрит”.
Вот не смогли найти участников.
Пропали куда-то
Если бы в стране уменьшалось количество проблем, то и количество вопросов автоматически уменьшалось… Но пока наоборот… А масса вопросов, заданных ему, находится в прямой компетенции губернаторов и мэров… И именно их надо дрючить или менять, а не пенять на самого… Вот тут бы и пригодились его чекистские методы по подбору кадров…
Не волнуйся, и дрючат уже, и меняют. Что-то около 1000 уголовных дел в сутки…