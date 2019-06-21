25 лет назад Россия остановила войну Грузии и Абхазии (ВИДЕО)

Известный военкор Александр Сладков — об уроках истории и роли России в принуждении Грузии к миру.

25 лет назад Россия остановила войну Грузии и Абхазии. На линию фронта вошли Миротворческие силы из РФ. И я был тому свидетелем.

Бойня была кровавая. И лупить-то ракетами грузинские вертолеты начали сначала по пляжу российского военного санатория в Сухуми. Сколько потом мирных жителей полегло, сколько комбатантов с обеих сторон. И беженцев тысячи и тысячи…

Там тоже были идейные добровольцы. С обеих сторон. Казаки, чеченцы и вообще, бойцы Конфедерации Народов Кавказа с абхазской стороны. УНА-УНСО* с грузинской.

Поселки и плацдармы переходили из рук в руки, Сухуми пришельцы грабили, как саранча! И тащили в Грузию, через Кодорское ущелье, даже ворованные троллейбусы! Было.

Потом, 21 июня 1994 года, пришли МС, (Миротворческие Силы) из России, и остановили эту войну. Наши военные не вернули домой грузинских беженцев, но кровь мирных людей уже не лилась. Я видел, как все это происходило!

Под прикрытием российских военных заработали международные наблюдатели, гуманитарные организации. Россияне запустили переговорный процесс: абхазы, грузины, европейцы, ООНовцы, пожалуйста, договаривайтесь!

Не договорились, а шансов было хоть отбавляй! Но в Тбилиси в 2008 додумались снова напасть. И опять Россия остановила. Да, появилась еще одна непризнанная Западом республика, но зато исчезла война.

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* Запрещенная в РФ экстремистская организация.