Научно доказано: гранатовый сок замедляет старение людей.

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С уважением,

СКАМАРОХ.

Старение является одной из главных причин возникновения широкого круга заболеваний, поэтому ученые со всего мира пытаются любыми способами его замедлить. В 2016 году было доказано, что вырабатываемое при употреблении гранатового сока вещество уролитин А улучшает состояние мышечных тканей пожилых мышей, а теперь исследователи из Федеральной политехнической школы Лозанны доказали, что такой же эффект можно наблюдать и на людях.

Считается, что вещество уролитин А способно активизировать мышечную ткань живых организмов и уничтожать поврежденные митохондрии, которые являются своеобразными энергетическими станциями клеток. Исследователями было замечено, что после удаления неработающих митохондрий, здоровые органеллы с такими же функциями начинают делиться и размножаться. В конечном итоге, в организме живого существа начинает производиться больше энергии, и старение происходит гораздо медленнее, чем обычно.

Мышечные ткани можно обновить

В 2016 году такой эффект наблюдался у червей вида Caenorhabditis elegans и мышей. В их организмы была введена доза уролитина А, и впоследствии обнаружилось, что черви начали жить на 46% дольше своих собратьев, а у мышей на 42% улучшилась выносливость. При всем этом, повышение характеристик происходило за счет улучшения мышечных клеток, а не из-за и увеличения их количества.

Эксперимент на людях

После эксперимента на животных, профессор Нейт Шевчик предположил, что вещество может оказывать такой же эффект и на человеческий организм. В конечном итоге, гипотеза была проверена на 60 пожилых добровольцах — их разделили на несколько групп, и давали по 250, 500 и 1000 миллиграммов уролитина А. На протяжении всего исследования, участники вели малоподвижный образ жизни.

При завершении эксперимента ученые взяли у испытуемых анализы крови и проверили, содержатся ли в них биомаркеры введенного вещества. Получив этому подтверждение и обнаружив, что ни у кого из них не возникли побочные эффекты, ученые огласили результаты исследования. Оказалось, что группа употребившая по 500 и 1000 миллиграммов уролитина А действительно избавилась неработающих митохондрий, и нейтрализовала последствия малоподвижного образа жизни.

Польза гранатового сока

В конечном итоге можно считать, что гранатовый сок действительно положительно влияет на здоровье людей. Пищевые добавки и лекарства с содержанием уролитина А могут появиться в продаже уже совсем скоро, однако перед этим исследователям важно провести еще ряд проверок. Перед употреблением соков, разумеется, рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом.

Замедлить старение можно и более экстремальными способами — например, при помощи переливания молодой крови. Эффективность этой процедуры была доказана в ходе лабораторного эксперимента на мышах, однако технология может быть опасной — об опасениях ученых можно почитать в нашем материале.

p\s: У меня язык не поворачивается назвать учеными и врачами тех, кто не зная как устроен человек пытаются его лечить, искать таблетки для бессмертия и прочую халяву – как бы не стареть и ничего при этом не делать.

Давайте поговорим о безсмертии, старости и зачем человеку нужно физически плотное тело.

Наш физически плотный мир – это первая ступенька развития человека на безконечном (в нашем понимании) пути эволюционного развития.

Человек и так безсмертен, поэтому искать то что уже имеется нет смысла!!!

Физически плотное тело даётся человеку для того, чтобы преодолеть эту первую ступеньку эволюционного развития.

Преодолев эту ступеньку, физически плотное тело становится обузой и подлежит утилизации.

Наше тело, это обычная термоядерная батарейка, которая питает человека энергией, что и позволяет человеку развиваться.

На этом этапе Сущность(Душа) еще слаба и не может самостоятельно черпать энергию из космоса.

Тело потребляет пищу, воду, воздух, перерабатывает все это и наши ДНК и РНК всё это благодаря термоядерному синтезу превращают в питательную энергию для Сущности.

Сущность развивается и достигнув определенного уровня уже может самостоятельно синтезировать энергию из космоса и надобность в физически плотном теле отпадает.

Появляется необходимость в Смене Мерного Тела ( смерти).

Допустим : И общество и родители, да и вся цивилизация знает законы природы и живет в соответствии с ними.

Ребенок рождается, гармонично развивается – и физически и умственно и духовно, живет по кону, своими деяниями на благо Рода, Родины и Расы достигает необходимого уровня развития.

Всё!!! Потребности в физически плотном теле нет. Оно только тяготит и уже является якорем или клеткой, которая только мешают дальше развиваться.

Для людей с белым цветом кожи необходимо всего лишь 500 лет. Это средняя продолжительность жизни для них, так как их Сущности родились ближе всего к центру Вселенной - в высоэнергетическом пространстве . У людей с желтым , красным и черным цветом кожи продолжительность жизни существенно больше , так как их Сущности родились в низкоэнергетическом пространстве и им необходимо больше времени для преодоления первой ступени развития. Продолжительность их жизни составляет от 700 до 1000 лет.

Мы сейчас говорим о том , как должно быть ( как заложено природой), а не про наш перевернутый с ног на голову мир.

Теперь о старости.

Первые признаки старости у людей с белым цветом кожи появляются примерно в 425-430 лет – это 85% жизни в ФПТ. Это связано с тем, что законы энтропии действуют везде и всегда.

Про болезни не говорим вообще.

В разумном обществе они отсутствуют по умолчанию.

Никто не ждёт, когда тело полностью состарится и наступит естественная в нашем понимании смерть.

Уровень развития к тому времени позволяет человеку самостоятельно избавиться от тела и продолжить дальнейшее развитие. Понятие Род, Родина и Раса там тоже существует и является частью одного целого. Надеюсь, что это даёт понять , что такое эгрегор.

Природа не настолько расточительна, чтобы позволить себе запас, излишек или накопительство.

Везде строгая необходимость и достаточность.

Что же у нас происходит.

Родился ребенок. Ни родители, ни общество ничего не знает и не понимает в законах природы.

Ни о каком развитии речи вообще не идет. Одни занимаются только телом и его содержанием, другие начинают развивать только умственные способности, не обращая внимание на состояние тела, некоторые ещё и про духовную составляющую вспоминают, правда совсем чуток.

Природа внимательно за всем этим следит и наблюдая такую расточительность в поведении людей включает механизм уничтожения физически плотного тела. Это происходит примерно в 25-30 лет. Мы называем это началом процесса старения.

ВСЁ!!!!!!!!!!!!!!!!!! Механизм запущен и обратной дороги нет. Даже если человек одумался и начал жить в соответствии с законами природы, ничего уже изменить нельзя.

Можно немного замедлить процессы старения, но не более. В лучшем случае 100-120 лет составит продолжительность жизни.

Но этого времени не хватит, чтобы пройти полностью земной путь развития. Далее следует Смена Мерного Тела(Смерть).

Придется опять рождаться в физически плотном теле и начинать всё сначала.

Хочется еще правда заметить, что кроме гармоничного развития всех составляющих человека, необходимо еще правильно питаться (есть живую пищу, а не химию, которую мы потребляем в неограниченном количестве).

Наш организм устроен природой так, что при питании живой пищей и соблюдении норм питания, то есть если потреблять ровно столько, сколько необходимо человеку, надобность в дефекации отходов отпадает полностью.

Зачем же тогда нам необходимы органы для вывода отходов жизнедеятельности?!!

Природа их предусмотрела для особого случая – выживания.

В нормальной жизни человеческий организм не приспособлен есть мясо и химически отравленную пищу, про которую я говорил выше.

Но когда касается выживания, то в пищу потребляется, всё, что может позволить выжить.

В этом случае организм не в состоянии полностью переработать то, что съедено. В работу вступают органы для вывода отходов жизнедеятельности.

Мы же судя по количеству потребления туалетной бумаги, эти органы, а также печень, почки и др. загружаем по максимуму и потом жалуемся на их работу.

А они не предназначены для этого и должны задействоваться только в случае, когда речь идет о выживании человека.

Мы из пищи сделали культ и еще соревнуемся, кто лучше нахимичит и больше съест.

Разумные люди в пище видят только необходимую энергию и не более, а для нас это все что угодно: прибыль, культ, потребительство, всё что угодно, но только не её истинное назначение.

И еще раз ,

С уважением,

СКАМАРОХ.

Источник: https://hi-news.ru/research-development/nauchno-dokazano-granatovyj-sok-zamedlyaet-starenie-lyudej.html