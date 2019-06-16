В Лондоне ждут ревизора… из Китая

Плакат от британского минфина: «10-й Экономический и финансовый диалог Великобритания-Китай. 17 июня. Лондон»

Получив ясное представление о будущем экономической политики России на «Петербургском международном экономическом форуме» (ПМЭФ-2019) в начале июня, а в эти часы – изучая детали решений саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке, китайское руководство делает следующий многозначимый для себя ход. На днях оно проведет ещё одно экономическое мероприятие, важное для Пекина с той точки зрения, чтобы уточнить свои действия и место в развернувшейся стратегической Игре в Евразии с учетом обострения «торговой войны» с США.

В Лондоне 17 июня собирается «10-й Экономический и финансовый диалог Великобритания-Китай». И это для Китая может стать «моментом истины».

Похоже, что китайские товарищи проведут там углубленное изучение состояния британских дел в обстоятельствах нынешней неразберихи, творящейся в Лондоне по случаю и Brexit’a, и отставки премьер-министра Терезы Мэй. А затем, на основании самой свежей информации «из-за кулис» и анализа проведенной на месте экспертизы, в Поднебесной станут судить: с какой скоростью, в каком приоритетном направлении и в какой последовательности им выполнять свои решения об экономическом наступлении к западу от КНР, то есть – на просторы Евразии.

Дело в том, что ещё четыре года назад, в 2015-м, вопрос о теснейшем сотрудничестве Китая и Великобритании был практически решен в ходе исторического пребывания в Лондоне – четыре дня государственного визита! – председателя Си Цзиньпина. Мы подробнейшим образом осветили ту феерическую встречу, что организовали для китайского гостя Королевский Двор и правительство консерваторов, в материале «Британия: Drang nach Osten». Сама Её Величество Королева Великобритании катала товарища Си по Лондону в своей карете – такой чести даже Трамп не удостоился: бритты сухо на днях продемонстрировали, что POTUS – не чета хозяину Поднебесной.

Смысл достигнутых тогда договоренностей о создании нового стратегического альянса был таков: Великобритания со своими оставшимися от имперского могущества потенциалами принимает на восточном стратегическом направлении беспрецедентные решения по сближению с Китаем – и, при этом, чтобы не тяготиться обязательствами, налагаемыми условиями её нахождения в Евросоюзе, выходит из ЕС под благовидным предлогом. И референдум о Brexit летом 2016 года, казалось бы, открывал для лондонских стратегов масштабные перспективы присоединения к поднимающемуся Китаю, который сделал заявку на роль одной из двух ведущих экономических держав мира. Но…

Песня «Алеет Восток» на английском так и не была спета. Спета, как обернулось, стала песенка правительства Терезы Мэй, вложившейся в Brexit по полной программе, чтобы реализовать решения британо-китайского саммита 2015 года и последовавший за ним референдум по Brexit’у.

Конечно, в консервативной партии пока смело подтверждают дату выхода из ЕС – 31 октября. Но, кто помнит, что это уже не первая «дата», а «выход» всё никак не состоится: «Уж осень близится, а Brexit’a всё нет…» Ну, не выходит у них Brexit! А почему? Есть на то ряд причин.

Не последним аргументом в разрушении сложившегося было альянса стало ослабление Китая под ударами «торговой войны», развязанной против него Трампом – Вы же помните, как Трамп улыбался Си на своей вилле во Флориде в начале 2017 года, попутно отбомбив Сирию «Томагавками», часть из которых просто «гавкнулась»… Вот тогда эскалация конфронтации и началась.

Конечно, Си ожидал позитива от нового президента США – не зря же прилетел к нему в Майами – а тот всё нажимал и нажимал, потом сменил милость на гнев, и ныне устраивает погром в структурах торгово-экономических связей США-КНР.

Для Великобритании это выяснение отношений означает крах надежд на уход от кризисного Евросоюза к «рвущемуся вперед и вверх» Китаю. Китай перестал быть «прекрасным далеко». На него ставку сегодня не сделаешь. А расставание с ЕС – без веской мотивировки и четкого видения будущего, а просто из-за политического каприза, с массой потерь – Лондону, как представляется, не улыбается. Был такой исторический момент, да весь вышел…

Именно поэтому для Великобритании уже не выгодна переориентация сей момент на Восток – эта перспектива просто потеряла свою экономическую привлекательность. «Нет профита – нет смысла». Типично англосаксонско-монетарный стиль мышления: «У Британии нет постоянных друзей, у Британии есть только постоянные интересы». (с)

Что бриттами выиграно/проиграно от такого отказа? Попробуем разобраться.

Ох, как же они к этому «маневру» готовились! То, создали в Шанхае филиал лондонского «золотого фиксинга». То перебросили в Китай британское частное золото Ротшильдов. То стараются, вопреки требованиям США, развивать сотрудничество с китайским технологическим гигантом «Huawei». Но все эти усилия последних лет, похоже, искомого профита не принесли. И не факт, что принесут… «А, сколько было задумано!..» (с)

За решением о Brexit’е «as it is» – как уже понятно – Великобританию ждет референдум о независимости Шотландии с угрозой распада островного государства. Не говоря уже о судьбе Северной Ирландии – Лондону только активизации ИРА не хватало.

Лондон ждет потеря/вывод примерно 1 триллиона долларов вкладов из банков Сити, откуда деньги уже устремились на континент, в частности – в германский Франкфурт, где для их «принятия» создан альтернативный европейский финансовый центр.

Великобританию ждет эскалация внутреннего раскола по поводу «необходимости» Brexit’a – и в британских элитах, и в самом британском обществе. Сам раскол, впрочем, уже состоялся вне зависимости от того, какое решение будет, в конце концов, принято – там симпатии «за» и «против» расставания с ЕС разложились примерно поровну. Так что, одна из половин будет все равно недовольна.

Это – с британской стороны. Причем, нами указаны далеко не все причины возможного провала сделки Лондон-Пекин.

Китайской же стороне в условиях воцарившегося хаоса в правящем классе Британии важно понять, готовы ли бритты выполнить хотя бы часть своих обязательств от 2015 года? Это понимание необходимо пекинскому руководству для того, чтобы окончательно – уже в июле 2019 года – принять решение о стратегическом направлении: «с кем собираться в дальнюю дорогу?» С Россией, с ШОС и со странами Евразии, в целом – включая, кстати, и ряд стран континентальной Европы, куда приведет стратегов КНР маршрут «Одного пояса и одного пути»? Либо слегка «тормознуть», дождавшись окончательного решения лондонских сэров и пэров? Игра в три участника – любимое китайское занятие.

Как представляется, китайским товарищам ответ на эту дилемму, в общем-то, известен: бритты им в нынешней ситуации – не эффективный партнер, а обуза. Но, они же должны ещё раз в этом убедиться, проведя в Лондоне «10-й Экономический и финансовый диалог Великобритания-Китай».

Сам ход событий подталкивает Пекин к активным действиям. Поэтому там очень важно не прогадать – «с кем идти в разведку». И определяться надо быстро – «Время, понимаешь, зовет!».

Вот почему столь плотен график ведущих экономических форумов с участием китайских высокопоставленных руководителей: Санкт-Петербург (МПЭФ-2019), Бишкек, потом Лондон, а после этого – как восклицательный знак – конец июня, саммит «Большой Двадцатки» в японской Осаке.

Обратим свое внимание на то, как – с какими нюансами – продолжит выстраивать свою стратегию китайское руководство уже в начале июля с.г. после проведения этих важнейших для него мероприятий.

И, как представляется, песню «Алеет Восток» придется учить в самых разных странах мира, но только не в Лондоне. Не говоря уже о Вашингтоне.

Источник: http://voicesevas.ru/news/45251-v-londone-zhdut-revizora-iz-kitaya.html