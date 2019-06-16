Главная » Невероятное в мире, Политика

В Лондоне ждут ревизора… из Китая

06:00. 16 июня 2019 Просмотров - 128 Нет комментариев Опубликовал:

Плакат от британского минфина: «10-й Экономический и финансовый диалог Великобритания-Китай. 17 июня. Лондон»

Получив ясное представление о будущем экономической политики России на «Петербургском международном экономическом форуме» (ПМЭФ-2019) в начале июня, а в эти часы – изучая детали решений саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке, китайское руководство делает следующий многозначимый для себя ход. На днях оно проведет ещё одно экономическое мероприятие, важное для Пекина с той точки зрения, чтобы уточнить свои действия и место в развернувшейся стратегической Игре в Евразии с учетом обострения «торговой войны» с США.

В Лондоне 17 июня собирается «10-й Экономический и финансовый диалог Великобритания-Китай». И это для Китая может стать «моментом истины».

Похоже, что китайские товарищи проведут там углубленное изучение состояния британских дел в обстоятельствах нынешней неразберихи, творящейся в Лондоне по случаю и Brexita, и отставки премьер-министра Терезы Мэй. А затем, на основании самой свежей информации «из-за кулис» и анализа проведенной на месте экспертизы, в Поднебесной станут судить: с какой скоростью, в каком приоритетном направлении и в какой последовательности им выполнять свои решения об экономическом наступлении к западу от КНР, то есть – на просторы Евразии.

Дело в том, что ещё четыре года назад, в 2015-м, вопрос о теснейшем сотрудничестве Китая и Великобритании был практически решен в ходе исторического пребывания в Лондоне – четыре дня государственного визита! – председателя Си Цзиньпина. Мы подробнейшим образом осветили ту феерическую встречу, что организовали для китайского гостя Королевский Двор и правительство консерваторов, в материале «Британия: Drang nach Osten». Сама Её Величество Королева Великобритании катала товарища Си по Лондону в своей карете – такой чести даже Трамп не удостоился: бритты сухо на днях продемонстрировали, что POTUS – не чета хозяину Поднебесной.

Смысл достигнутых тогда договоренностей о создании нового стратегического альянса был таков: Великобритания со своими оставшимися от имперского могущества потенциалами принимает на восточном стратегическом направлении беспрецедентные решения по сближению с Китаем – и, при этом, чтобы не тяготиться обязательствами, налагаемыми условиями её нахождения в Евросоюзе, выходит из ЕС под благовидным предлогом. И референдум о Brexit летом 2016 года, казалось бы, открывал для лондонских стратегов масштабные перспективы присоединения к поднимающемуся Китаю, который сделал заявку на роль одной из двух ведущих экономических держав мира. Но…

Песня «Алеет Восток» на английском так и не была спета. Спета, как обернулось, стала песенка правительства Терезы Мэй, вложившейся в Brexit по полной программе, чтобы реализовать решения британо-китайского саммита 2015 года и последовавший за ним референдум по Brexit’у.

Конечно, в консервативной партии пока смело подтверждают дату выхода из ЕС – 31 октября. Но, кто помнит, что это уже не первая «дата», а «выход» всё никак не состоится: «Уж осень близится, а Brexita всё нет…» Ну, не выходит у них Brexit! А почему? Есть на то ряд причин.

Не последним аргументом в разрушении сложившегося было альянса стало ослабление Китая под ударами «торговой войны», развязанной против него Трампом – Вы же помните, как Трамп улыбался Си на своей вилле во Флориде в начале 2017 года, попутно отбомбив Сирию «Томагавками», часть из которых просто «гавкнулась»… Вот тогда эскалация конфронтации и началась.

Конечно, Си ожидал позитива от нового президента США – не зря же прилетел к нему в Майами – а тот всё нажимал и нажимал, потом сменил милость на гнев, и ныне устраивает погром в структурах торгово-экономических связей США-КНР.

Для Великобритании это выяснение отношений означает крах надежд на уход от кризисного Евросоюза к «рвущемуся вперед и вверх» Китаю. Китай перестал быть «прекрасным далеко». На него ставку сегодня не сделаешь. А расставание с ЕС – без веской мотивировки и четкого видения будущего, а просто из-за политического каприза, с массой потерь – Лондону, как представляется, не улыбается. Был такой исторический момент, да весь вышел…

Именно поэтому для Великобритании уже не выгодна переориентация сей момент на Восток – эта перспектива просто потеряла свою экономическую привлекательность. «Нет профита – нет смысла». Типично англосаксонско-монетарный стиль мышления: «У Британии нет постоянных друзей, у Британии есть только постоянные интересы». (с)

Что бриттами выиграно/проиграно от такого отказа? Попробуем разобраться.

Ох, как же они к этому «маневру» готовились! То, создали в Шанхае филиал лондонского «золотого фиксинга». То перебросили в Китай британское частное золото Ротшильдов. То стараются, вопреки требованиям США, развивать сотрудничество с китайским технологическим гигантом «Huawei». Но все эти усилия последних лет, похоже, искомого профита не принесли. И не факт, что принесут… «А, сколько было задумано!..» (с)

За решением о Brexit’е «as it is» – как уже понятно –  Великобританию ждет референдум о независимости Шотландии с угрозой распада островного государства. Не говоря уже о судьбе Северной Ирландии – Лондону только активизации ИРА не хватало.

Лондон ждет потеря/вывод примерно 1 триллиона долларов вкладов из банков Сити, откуда деньги уже устремились на континент, в частности – в германский Франкфурт, где для их «принятия» создан альтернативный европейский финансовый центр.

Великобританию ждет эскалация внутреннего раскола по поводу «необходимости» Brexita – и в британских элитах, и в самом британском обществе. Сам раскол, впрочем, уже состоялся вне зависимости от того, какое решение будет, в конце концов, принято – там симпатии «за» и «против» расставания с ЕС разложились примерно поровну. Так что, одна из половин будет все равно недовольна.

Это – с британской стороны. Причем, нами указаны далеко не все причины возможного провала сделки Лондон-Пекин.

Китайской же стороне в условиях воцарившегося хаоса в правящем классе Британии важно понять, готовы ли бритты выполнить хотя бы часть своих обязательств от 2015 года? Это понимание необходимо пекинскому руководству для того, чтобы окончательно – уже в июле 2019 года – принять решение о стратегическом направлении: «с кем собираться в дальнюю дорогу?» С Россией, с ШОС и со странами Евразии, в целом – включая, кстати, и ряд стран континентальной Европы, куда приведет стратегов КНР маршрут «Одного пояса и одного пути»? Либо слегка «тормознуть», дождавшись окончательного решения лондонских сэров и пэров? Игра в три участника – любимое китайское занятие.

Как представляется, китайским товарищам ответ на эту дилемму, в общем-то, известен: бритты им в нынешней ситуации – не эффективный партнер, а обуза. Но, они же должны ещё раз в этом убедиться, проведя в Лондоне «10-й Экономический и финансовый диалог Великобритания-Китай».

Сам ход событий подталкивает Пекин к активным действиям. Поэтому там очень важно не прогадать – «с кем идти в разведку». И определяться надо быстро – «Время, понимаешь, зовет!».

Вот почему столь плотен график ведущих экономических форумов с участием китайских высокопоставленных руководителей: Санкт-Петербург (МПЭФ-2019), Бишкек, потом Лондон, а после этого – как восклицательный знак – конец июня, саммит «Большой Двадцатки» в японской Осаке.

Обратим свое внимание на то, как – с какими нюансами – продолжит выстраивать свою стратегию китайское руководство уже в начале июля с.г. после проведения этих важнейших для него мероприятий.

И, как представляется, песню «Алеет Восток» придется учить в самых разных странах мира, но только не в Лондоне. Не говоря уже о Вашингтоне.

Сергей Филатов

Источник: http://voicesevas.ru/news/45251-v-londone-zhdut-revizora-iz-kitaya.html

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Когда произойдёт неизбежная планетарная катастрофа в Йеллоустоуне?
Доктор геолого-минералогических наук В.П. Полеванов - редчайшее исключение из когорты ельцинских политиков.Бывший заместитель председателя правительства РФ, бывший председатель Государственного комитета РФ по управлению государственным имуществом. Но ...
Пикет против вакцинации в г.Чите
30 апреля 2011 года в городе Чите состоялась акция протеста против проведения вакцинации россиян. Акция была организована группой граждан, где с инициативой выступило Русское общественное движение «Возрождение. Золотой Век». Участниками пикета стали не ...
Переход 2012 года
Понятие «Переход» для многих очень таинственное, страшное и жестокое слово. Это связанно с тем, что Переход не впервые совершается человечеством на Земле, так же как и Землёй. Всегда это было связано с массовым уничтожением людей, так как не было ...
5 марта на Пушкинской
Высокий показатель Путина стали активно использовать, чтобы деморализовать оппозицию. Причем деморализация идет с двух сторон. Вариант №1: «Ах, народ - такое быдло, весь поголовно пошел за Путиным дружным стадом. Надеяться не на что, пора валить». Вариант...
Никаких успехов в экономике нет - ответ на ЛОЖЬ ВВП.
... 370 миллиардов рублей в Швейцарию, Китай, Кипр, США, Германию и 187...
Изборский клуб состоялся
В минувшие выходные состоялось одно весьма важное событие, которое весьма скромно  осветили средства массовой информации. Целая плеяда думающих патриотов собралась на псковской земле, в древнем русском городе Изборске, которому как раз исполнилось 1150 ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)