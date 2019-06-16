Разведданные ТВ. Новости 10.06.2019 гг

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А почему никто не коментирует этот ролик.Ведь это правда ,идет стремительное обрезание элит местных,(под видом борьбы с корупцией)кроме тех у кого большие млрд,идет строительство умных городов(фиксируется каждый шаг и штраф за шаг в сторону ,кто шагает не с левой).Хотели социализма?-Они вам приготовили его-см.Китай-у каждого социальный рейтинг,позволяющий летать или нет, возможность брать кредит,лечиться ,иметь образование и все автоматически ,а не на партсобрании ,там были возможны мнения.Поэтому все так шустро пошло,РФ совместно с Западом назначают п-резидентов и замиряют территории.Вот только захочеться жить в этом социальном концлагере???Харон ,почему нет твоих коментов,копное право-в утиле навсегда.