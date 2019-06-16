Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере

В Екатеринбурге не станут возводить собор святой Екатерины в сквере около театра драмы в Екатеринбурге. От проекта, ставшего причиной раздора, в городе отказалась Екатеринбургская епархия РПЦ.

О решении, опубликованном на официальном сайте епархии, сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Кроме того, архипастырское послание было озвучено сегодня, в день Святой Единосущной и Животворящей Троицы в храмах Екатеринбургской митрополии.

«В атмосфере тотальной лжи и обмана даже участок, выбранный открыто и честно большинством горожан, всё равно станет причиной раздора для людей, желающих разбудить древнего демона гражданской междоусобицы.

Мы бы не хотели давать диаволу такую возможность, а потому с покорностью Божественному Промыслу, ведущему нас Ему одному ведомыми путями, отказываемся от права строить собор святой Екатерины в сквере у Драмтеатра», — подчеркивается в обращении.

В Послании также отмечено, что «мы всегда хотели только святости и мира» — и, уступая в очередной раз, мы понимаем, что череда этих уступок не может быть бесконечной:

«И если первый раз это случай, а второй раз совпадение, то третий раз — это закономерность, которую мы не можем не заметить. У нас не осталось щёк, которые мы ещё не подставляли под удар». Верующие надеются, что нынешняя уступка — последняя.

«Мы услышали аргументы защитников сквера от застройки и согласились с тем, что площадка под строительство кафедрального собора не будет располагаться в каком-либо сквере или на территории зелёных насаждений, да и вообще на общественной территории. Мы слышали от сторонников сквера, что их протест связан с защитой общественных территорий от застройки и не возник бы, если бы строить начали на выкупленной земле. И хотя мы многократно убеждались, что не стоит верить ни единому их слову, сделаем так, как они хотят в очередной раз.

Мы хотели бы, чтобы уступчивость наша стала поводом к миру, а не к новому витку противостояния, которого тем не менее не стоило бы исключать, ибо по слову преподобного Исидора Пелусиота: «Церковь была воюема, но не одолеваема, напротив того, оказалась восторжествовавшею над покушавшимися ее уничтожить. Итак, чему же дивиться, если и святые терпят здесь нападения? Сии брани делают их победы славнейшими и добычи досточестнейшими».

Был в послании сделан и выпад в сторону почившей в истории советской власти:

«89 лет Екатеринбург живёт без храма, посвященного своей небесной покровительнице. Его стены не мешали построению справедливого общественного устройства, его колокола не тушили доменных печей, а его иконы не снижали урожайность пшеницы. Почему же новая власть, якобы в интересах рабочих и крестьян, снесла с лица земли этот величественный собор, даже не пытаясь прикрыть бессмысленность своего действия сооружением чего-либо на его месте? Они говорили, что не веруют в Бога, но тем не менее сражались с Ним и Его Алтарями, ибо, по слову Псалмопевца Давида, «во храме Его всё возвещает о Его славе» (Пс 28:9)».

А Екатеринбург митрополит назвал городом, «убившим своего святого царя».

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