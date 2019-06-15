Универсальный российский план расширения военного присутствия за рубежом

В то время как активность России в Сирии и Венесуэле привлекает внимание всего мира, Кремль незаметно приобретает все новых союзников в Африке, используя проверенный трехэтапный метод проникновения, который он уже использовал ранее, чтобы расширить свое влияние в других местах.

Первый шаг – продажа вооружений. Такая торговля приносит Москве немалые преимущества, как с чисто финансовой точки зрения, так и в плане налаживания отношений, а кроме того она создает дополнительные возможности для испытания военной техники. Например, после того, как администрация Обамы прекратила поставки Египту предусмотренных прежними контрактами систем вооружений, одним из главных поставщиков оружия в эту страну стала Россия. В 2015 году Каир потратил на российские зенитно-ракетные системы миллиард долларов, а в 2020 году, как ожидается, Египет закупит у Москвы 50 боевых самолетов.

Вторая стадия упомянутого плана предусматривает переброску наемников из частных военных компаний, чтобы разобраться в ситуации на местах без официального участия Кремля. Обычно такие наемники охраняют местных политических лидеров, обучают силы специального назначения, а также показывают местным военным, как использовать российское оружие.

И, наконец, третий этап представляет собой установление официального военного присутствия. Такое присутствие не обязательно должно быть масштабным или дорогостоящим, как это было в Сирии. Оно может начаться с отправки военных экспертов, которые будут просто обучать местные вооруженные силы обращению с вооружениями, произведенными в России. Именно это недавно произошло в республике Конго, где уже 22 года правит президент Дени Сассу-Нгессо. По данным российского МИДа, конголезская армия все еще использует большое количество советской военной техники. Как сказал заместитель министра Александр Фомин, «это возобновление очень красивой истории, которая называется военно-техническим сотрудничеством». В соответствии с российским законодательством, военно-техническое сотрудничество означает, что Москва может продавать оружие, но не обязана сражаться за Республику Конго в случае войны. Для того, чтобы та или иная страна могла рассчитывать на военную помощь со стороны России, отношения между странами должны выйти на следующий уровень: военное сотрудничество. Прошлым летом Кремль подписал соглашение о военном сотрудничестве с Центрально-Африканской Республикой. Девять месяцев спустя было объявлено об открытии представительства российского Министерства обороны в этой стране. Тогда же состоялась передача правительству ЦАР очередной партии бесплатного оружия и боеприпасов. Кремлевский план установления военного присутствия успешно реализован в некоторых африканских государствах, таких как ЦАР и Конго. Это дает Москве более мощные рычаги влияния в регионе, богатом неиспользуемыми минеральными ресурсами. Для закрепления существующих партнерских отношений и дальнейшего расширения российского влияния на африканском континенте, Путин готовится провести первый саммит Россия-Африка в октябре нынешнего года в Сочи. Ожидается, что на этот форум будут приглашены главы почти всех африканских государств. Возможно, что России несколько проще заводить друзей в Африке благодаря обширным советским связям в этом регионе. Переброска в ту или иную страну пары сотен солдат не стоит слишком дорого, но это помогает России приобретать новых союзников – то, чего Кремлю остро недостает в последние годы.

Источник: http://mixednews.ru/archives/151149?utm_referrer=httpszen.yandex.com