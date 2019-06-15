Может быть, хватит «тянуть кота за хвост» на Курилах?

Центральная японская газета «Асахи симбун» сетует, что известная курильская компания «Гидрострой», не дожидаясь привередливых японских инвесторов, своими силами создала на острове Шикотан практически новый завод по переработке водных биоресурсов. В следующем месяце он начнет выпускать продукцию.

Газета сообщает, что предприятие оснащено самым современным оборудованием из разных стран и сможет перерабатывать около 900 тонн в сутки. Сырье — минтай, иваси и скумбрия. Ожидается, что завод обеспечит 200 новых рабочих мест. Вместе с уже имеющимися мощностями на Шикотане это будет один из крупнейших рыбоперерабатывающих комплексов в России, говорится в материале «Асахи симбун». По приводящимся газетой сведениям, первоначальные инвестиции «Гидростроя» составили около 55 млн евро.

Как сообщает сайт Fishnews, «Асахи симбун» связала информацию о модернизированном комбинате с «проблемой северных территорий», как в Японии произвольно и незаконно именуют российские Курильские острова.

А также отмечает, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ноябре 2018 года договорились активизировать переговоры по мирному договору на основе декларации 1956 года. И выражает обеспокоенность тем, что создание нового комбината якобы «может осложнить мирные переговоры РФ и Японии, начавшиеся в прошлом году».

Как бы отвечая на подобную «озабоченность» японцев своими неприемлемыми требованиями изменить российские законы для японских компаний, затягивающих реализацию намеченной ещё в декабре 2016 года «совместной хозяйственной деятельности» на южных Курилах, сайт Fishnews напоминает, что в конце прошлого года депутаты Сахалинской областной думы направили обращение министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. В нем депутаты попросили главу МИД РФ развеять опасения о возврате Японии нескольких островов Курильской гряды. В конце декабря в ответе на обращение депутатов МИД заверил, что «российская сторона будет добиваться безоговорочного признания Японией в полном объеме итогов Второй мировой войны, включая не подлежащий сомнению суверенитет Российской Федерации над южными Курильскими островами».

Пример активной плодотворной деятельности на Курилах компании «Гидрострой» должен лишний раз убедить японских инвесторов в том, что помощь соседней Японии в развитии русских Курил возможна и желательна, но не ценой сдачи российского суверенитета на законно принадлежащих нашей стране землях. К тому же японцам уже официально объяснили, что в Москве «отдавать Курилы за японские инвестиции не собираются».

Если же японские власти это не устраивает, то пусть скажут прямо. Например, на начавшейся сегодня встрече «рабочей группы по совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах».

Теперь мои статьи можно прочитать и на Яндекс.Дзен-канале.

Источник: https://nstarikov.ru/club/104671