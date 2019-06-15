Гуляет форум воровской

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Ещё один Лёня Голубков корчит из себя Кашпировского.
Где Вы их находите?
Одели бомжика в костюм и он зажигает?