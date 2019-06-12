Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Про Ивана Голунова | Goblin News 84

08:40. 12 июня 2019 Просмотров - 154 5 коммент. Опубликовал:

Спонсор выпуска – магазин OperShop! https://opershop.ru

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/goblin_ne…

Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru
Канал в Telegram: https://t.me/oper_goblin
Гоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_oper
Гоблин Вконтакте: https://vk.com/goblin
Гоблин в Instagram: https://www.instagram.com/goblin_oper/
Гоблин в Facebook: https://goo.gl/GK13pD
Группа Вконтакте: https://vk.com/goblin_oper_ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=26nS4K_D1po

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Россия применит против вечного противника свое главное оружие
В Подмосковье продолжается работа семинара с участием руководителей регионов. Одной из вызвавших резонанс стала лекция, в которой упоминались тайные операции Лондона против России. Судя по недоуменной реакции некоторых участников, многим сложно ...
Солженицынские чтения - выпуск первый, дополненный
Как умер Иосиф Сталин
В эфире программы «Прямой эфир» Бориса Корчевникова (канал «Россия 1»), прошла весьма острая дискуссия об обстоятельствах смерти Сталина. Был ли он отравлен или умер своей смертью? Каковы обстоятельства случившегося? Кто стоит за этим? Что касается меня —...
Татаро-монгольское иго - вымысел русофобов
Славянская ойкумена
О древности русского народа написано множество научных трудов, однако исследователи не решались переступить черту III тысячелетия до Р. Х. Лишь Мавро Орбини, вопреки устоявшейся в исторической науке парадигме, настаивал, что русские владели «Азией, ...
Тамурбек Чегодаевич, он же Великий Тамерлан
... я понял, почему Тамерлан сказал про себя, что он правитель Турана... волхвы нарекли при рождении язычника Ивана Грозного?Да. Смаргд его имя... заключении, информация для поклонников сказок про Бабу Ягу:Ведьма? Нет, Царица...

5 Комментариев » Оставить комментарий


  • 6941 2162
    nikolay 12 июня 2019 в 10:24

    Журналист Иван Голунов фактически «ткнул палкой» в государственный «гадюшник» и показал, КТО и КАК годами гробит (и грабит) Россию. И это лишь верхушка айсберга. Давайте расскажем об этом России (в её День). Здоровее будет.

    Ответить
       
  • 3864 3554
    жора шапов 12 июня 2019 в 11:21

    Остаётся подождать , когда Голунова посадят. Если не свалит из РФ. Система, знаете ли.

    Ответить
       
  • 2429 2145
    mary 12 июня 2019 в 11:41

    Зачем тебе Жорик пешки Галунов и Навальный,которых содержат ФСБ,не будет этих ,других наймут,главные ведь заказчики этого сабантуя Ходор и наши генералы ФСБ,которые не поделили бизнес нарко и банко с похоронным.Главное -правосудие свершилось ,а на Фейсбуке призыв выйти на майдан,всем-заказ и замысел не отменяется.Все, как всегда у твоих жидов-видимое не есть суть.
    П.С…”То, что заявил Александр Проханов сенсационно уже потому, что писатель, по сути, обвинил ФСБ в том, что там уже давно действуют полумафиозные группировки, участвующие в разграблении России, и их аферы и сведения счетов между собой – это не экономические преступления, а угроза национальной безопасности страны. Вот почему «Антифашист» активно включился в поддержку Ивана Голунова, так как мы прекрасно понимаем, что майдан на Украине случился прежде всего из-за клановых разборок внутри власти и из-за коррупции в высших эшелонах государственной власти. Весь гнев и недовольство против Януковича и его сына Александра – главных коррупционеров в стране, и было использовано Западом для того, чтобы установить на Украине русофобский режим.”

    Ответить
       
  • 3864 3554
    жора шапов 12 июня 2019 в 11:52

    На Окраине бандиты , зарвавшись, неудачно наступили на майно и влияние социальных паразитов-оккупантов. Из-за чего те замутили переворот с помощью укронаци под наркотой , и знатно открыто продолжили геноцид безвольного стада уцелевших аборигенов. Пример соседям.

    Ответить
       
  • 2732 2340
    Лариса Петрова 12 июня 2019 в 12:15

    Выходит, Путин пошёл на поводу у “либеральной общественности”? Колокольцев рыкнул на своих подчинённых… Честно говоря, я была о нём лучшего мнения.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)