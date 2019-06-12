Про Ивана Голунова | Goblin News 84
08:40. 12 июня 2019 Просмотров - 154 5 коммент. Опубликовал: feedmatic
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Журналист Иван Голунов фактически «ткнул палкой» в государственный «гадюшник» и показал, КТО и КАК годами гробит (и грабит) Россию. И это лишь верхушка айсберга. Давайте расскажем об этом России (в её День). Здоровее будет.
Остаётся подождать , когда Голунова посадят. Если не свалит из РФ. Система, знаете ли.
Зачем тебе Жорик пешки Галунов и Навальный,которых содержат ФСБ,не будет этих ,других наймут,главные ведь заказчики этого сабантуя Ходор и наши генералы ФСБ,которые не поделили бизнес нарко и банко с похоронным.Главное -правосудие свершилось ,а на Фейсбуке призыв выйти на майдан,всем-заказ и замысел не отменяется.Все, как всегда у твоих жидов-видимое не есть суть.
П.С…”То, что заявил Александр Проханов сенсационно уже потому, что писатель, по сути, обвинил ФСБ в том, что там уже давно действуют полумафиозные группировки, участвующие в разграблении России, и их аферы и сведения счетов между собой – это не экономические преступления, а угроза национальной безопасности страны. Вот почему «Антифашист» активно включился в поддержку Ивана Голунова, так как мы прекрасно понимаем, что майдан на Украине случился прежде всего из-за клановых разборок внутри власти и из-за коррупции в высших эшелонах государственной власти. Весь гнев и недовольство против Януковича и его сына Александра – главных коррупционеров в стране, и было использовано Западом для того, чтобы установить на Украине русофобский режим.”
На Окраине бандиты , зарвавшись, неудачно наступили на майно и влияние социальных паразитов-оккупантов. Из-за чего те замутили переворот с помощью укронаци под наркотой , и знатно открыто продолжили геноцид безвольного стада уцелевших аборигенов. Пример соседям.
Выходит, Путин пошёл на поводу у “либеральной общественности”? Колокольцев рыкнул на своих подчинённых… Честно говоря, я была о нём лучшего мнения.