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США перекладывает свои агрессивные действия на Иран

22:01. 11 июня 2019 Просмотров - 34 Нет комментариев Опубликовал:
Источник: PLANET TODAY

Не так давно стало известно, что США может ввести санкции против Британии, Франции и Германии за продолжение сотрудничества с Ираном. Однако, как считает политолог Николай Стариков, это лишь очередной шаг Соединенных Штатов в антииранской кампании и не грозит ничем серьезным для стран Европы.

Политолог говорит: «XXI век смело можно назвать веком информационного общества. В информационном обществе ведется информационная война. А что является главным в информационной войне? Главное – переложить ответственность за какие-то негативные действия, негативные последствия на того, с кем вы боритесь. И Соединенные Штаты дают яркий пример такого поведения как раз в так называемой ядерной сделке с Ираном».

Она заключалась в том, что Иран обязан был прекратить развитие своих ядерных технологий, а взамен получал возможность сотрудничать со странами Запада. Однако Дональд Трамп, придя ко власти, этот договор начал разрушать. И, как считает Стариков, причина тому довольно проста: «Потому что Соединенные Штаты готовятся к дальнейшему давлению на Иран. И в их дальнейших планах, не только экономический удар по Тегерану, но, вполне возможно, и военное вмешательство».

Однако для того, чтобы оказаться в числе «самых правильных», американскому правительству нужно было сделать ещё один шаг: «Но задача Вашингтона не очень простая. Нужно ответственность за свои агрессивные действия, за нарушения взятых на себя обязательств возложить на Иран. И что делает Вашингтон? Дональд Трамп заявляет, что США, которые являются, наряду с Россией, Германией, Китаем и Францией, гарантами ядерной сделки, из нее выходят. Почему? Потому что Израиль якобы имеет доказательства нарушения Ираном этой самой сделки».

Конечно же, доказательства миру предоставлены не были. Да и не нужны они вовсе. Ведь этот маневр был сделан только для введения санкций в отношении Ирана. Но теперь Соединенные Штаты грозят санкциями уже и тем, кто осмелится сотрудничать с Тегераном.

И это, уверен Николай Стариков, следующий шаг экономического давления исключительно на Иран: «Мы можем себе представить, что США отключат от своей финансовой системы Великобританию, Германию и Францию? Конечно же, нет. Это разрушение не просто сегодняшней мировой торговли. Это разрушение западного мира. Это предупреждение. Это некий спектакль. Когда Соединенные Штаты делают такое заявление, это значит, что сигнал для западных бизнесменов, что нельзя сотрудничать с Ираном, точно будет получен».

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Источник: https://nstarikov.ru/club/104562

Метки: чит.клуб

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