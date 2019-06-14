Новости Украины и Новороссии 14 июня 2019
- 08:54 Василий Волга. Политика и религия. Не дай себя обмануть.
- 08:35 В Киеве объяснили причину бедности и недоедания украинцев (ВИДЕО).
- 07:32 Российская звезда добыла 50 килограмм угля на шахте в Макеевке (ФОТО, ВИДЕО).
- 06:08 В России предложили наказать Украину на международном трибунале.
- 02:56 Список Порошенко. Запах свежести.
Василий Волга. Политика и религия. Не дай себя обмануть
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
В Киеве объяснили причину бедности и недоедания украинцев (ВИДЕО)
Украинцы недоедают и причина этого кроется в социально-экономической системе, которая создавалась в стране на протяжении последних 25 лет.
Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире украинского телевидения.
«В том, что украинцы недоедают, в первую очередь виновата, та социально-экономическая система, которую строили последние 25 лет. Потому что соседние страны добились намного больше успехов, чем мы», — пояснил он.
Это тот самый министр Рева, который в прошлом году заявил, что украинцы слишком много едят.
Противоречивость и даже некая шизофреничность его собственных заявлений его, по всей видимости, не смущает. Ну а ответственность за рухнувший в пропасть уровень жизни после госпереворота и майданных «реформ» он готов перекладывать на что угодно и кого угодно, хотя даже самим украинцам уже давно всё ясно.
Впрочем, он признал, что ответственность за ошибки в реформах, которые привели к такой ситуации, в частности несет и он сам.
«Каждый раз задолженность по выплатам за коммунальные услуги растет тогда, когда растут тарифы. К сожалению, это аксиома. Но если мы посмотрим на цифры, то мы увидим что в процентах рост долга меньше, чем рост тарифов», — добавил он.
Минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет 114 долларов, такие показатели заложены в госбюджет на 2019 год.
Как сообщала «Русская Весна», Рева в своё время объяснил низкие пенсии на Украине «маленькими зарплатами в СССР».
Читайте также: Лукашенко пошёл на крупную политическую авантюру
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Российская звезда добыла 50 килограмм угля на шахте в Макеевке (ФОТО, ВИДЕО)
Юлия Чичерина не раз бывала на Донбассе, в том числе и на передовой, где пела для бойцов, а сценой ей служил танк или БТР, но на угольной шахте побывала впервые.
«Я впервые спустилась в шахту и добыла 50кг угля сегодня! Сама! Отбойным молотком и лопатой! Вот это приключение!» — рассказала Юля журналистам. — «Еле отмылась, только с третьего раза получилось».
Выступила Юлия и перед шахтерами.
Вместе с Максом Фадеевым Юлия записала клип в память об Александре Захарченко.
«Мы плоть от плоти его оплота. Мы ждем приказа, наш командир. И пусть идет охота на тех, кто бьется за русский мир. На зло проклятьям мы встанем, братья! И ты увидишь победу, батя! И эта песня ее оплот» — поется в припеве новой песни.
«Съемки происходили на шахте Горняк 95», — рассказывает Юлия. — «Теперь понятно, какой вы трудолюбивый и бесстрашный народ, понятно, почему такие ухоженные парки, скверы и бульвары, почему так быстро ремонтируют все разрушения от обстрелов ВСУ и легко держат удар. Спасибо за опыт! Я была потрясена. Мы видели кору древних, доисторических деревьев. Этой породе миллион лет!»
Читайте также: Лукашенко пошёл на крупную политическую авантюру
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В России предложили наказать Украину на международном трибунале
Киевская элита долгое время пытается обвинить Москву в том, что инцидент в Керченском проливе является грубым нарушением международного права со стороны РФ. Украинские власти даже обращались в ООН, чтобы прижать к стенке Россию. Но в итоге за свои агрессивные выходки наши соседи могут получить хлесткую пощечину.
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Мохов заявил, что Москва может подать иск к Киеву в Международный суд ООН.
По словам политика, необходимо создать трибунал по образцу 1967 года, когда американских военных судили за преступления во Вьетнаме.
«Общественный трибунал должен дать принципиальную оценку украинским военным, устроившим провокацию в Керченском проливе», — сказал он.
Встанет ли суд ООН на сторону России, неизвестно, однако в таком случае Украина точно расплатится за провокацию. Очевидно, российское руководство не намеренно спускать с рук провокацию, устроенную в Керченском проливе, и заявление Мохова это лишний раз подтверждает.
Причем пойти на такой шаг российская сторона может уже в ближайшее время.
Киевская элита и новый президент Владимир Зеленский продолжают следовать агрессивной политике по отношению к России.
Это позволяет предположить, что никакого сближения в ближайшие месяцы точно не будет.
С другой стороны, после выборов в Верховную раду настроения на Украине могут измениться. В данный момент Зеленский продолжает играть роль лидера государства и пытается угодить каждой из сторон.
После того, как он сформирует вокруг себя коалицию, стоит ждать либо кардинальных изменений, либо вновь потакания западным русофобам.
Читайте также: Замглавы Нацбанка Украины не вернулась в страну из США
Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Список Порошенко. Запах свежести
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Выхода у них нет. Осталось у них последнее – оформление.
При обмене всех на всех нужно оформить, что это были российские наемники.