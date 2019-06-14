Новости Украины и Новороссии 14 июня 2019

Украинцы недоедают и причина этого кроется в социально-экономической системе, которая создавалась в стране на протяжении последних 25 лет.

Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире украинского телевидения.

«В том, что украинцы недоедают, в первую очередь виновата, та социально-экономическая система, которую строили последние 25 лет. Потому что соседние страны добились намного больше успехов, чем мы», — пояснил он.

Это тот самый министр Рева, который в прошлом году заявил, что украинцы слишком много едят.

Противоречивость и даже некая шизофреничность его собственных заявлений его, по всей видимости, не смущает. Ну а ответственность за рухнувший в пропасть уровень жизни после госпереворота и майданных «реформ» он готов перекладывать на что угодно и кого угодно, хотя даже самим украинцам уже давно всё ясно.

Впрочем, он признал, что ответственность за ошибки в реформах, которые привели к такой ситуации, в частности несет и он сам.

«Каждый раз задолженность по выплатам за коммунальные услуги растет тогда, когда растут тарифы. К сожалению, это аксиома. Но если мы посмотрим на цифры, то мы увидим что в процентах рост долга меньше, чем рост тарифов», — добавил он.

Минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет 114 долларов, такие показатели заложены в госбюджет на 2019 год.

Как сообщала «Русская Весна», Рева в своё время объяснил низкие пенсии на Украине «маленькими зарплатами в СССР».

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