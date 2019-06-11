Либералы ведут Россию к катастрофе
С 19 по 24 мая 2019 года в представительстве Международного валютного фонда (МВФ) в Москве прошли консультации между экспертами миссии фонда во главе с Джеймсом Роафом, членами правительства РФ и представителями Центробанка РФ. В итоге появился документ «Российская Федерация: Заключительное заявление по завершении миссии сотрудников МВФ 2019 года в соответствии со статьей IV».
Странные вещи происходят на наших глазах. Некто Джеймс Роаф прибывает из заморских краёв в Москву, будто в Гвинею-Бисау или Бурунди, и по-хозяйски даёт «ценные руководящие указания» российским чиновникам и ростовщикам. Они дружно берут под козырёк. Мыслимо ли такое? Возникает вопрос: на каком основании и по какому праву наглый дядя из Америки вершит в России государственные дела? Но этот казус имеет уже почти тридцатилетнюю историю. Об этом уже не раз приходилось писать. В частности, в статьях «Почему молчит совесть нации?» и «Кукловоды из МВФ ведут Россию к пропасти».
Ещё в 1992 году Российская Федерация вступила в МВФ, подписав с фондом «Письмо о намерениях», и по сей день строго выполняет все «рекомендации» этой наднациональной структуры, которая вместе со Всемирным банком (ВБ) служит всемирному олигархическому капиталу. В мае 2019 года ВБ весьма позитивно оценил проводящиеся в РФ «экономические реформы». МВФ и ВБ являются соавторами ряда экономических катастроф в разных странах мира. Вот и в России они хотят реализовать «аргентинский сценарий» или нечто в том же духе. Поэтому неудивительно, что в заявлении МВФ прозвучали похвалы в адрес птенцов гнезда гайдаровского. За что же они этого удостоились? За проведение в 2018 году антинародной пенсионной реформы, повышение НДС, продажу российских предприятий иностранным «инвесторам» и прочие самоубийственные преобразования, подтачивающие государственный организм. Вернее то, что от него остаётся...
И здесь не без печальных парадоксов. Как оказалось, от «пенсионной реформы» государственный бюджет не только не получит никакого дохода, но потребует дополнительных расходов. «Пенсионная реформа приведет к росту бедности среди россиян предпенсионного возраста и замедлит борьбу с бедностью в целом», - к такому выводу пришли эксперты РАНХиГС в исследовании «Анализ влияния повышения пенсионного возраста на уровень бедности». Причём экономисты пришли к выводу, что без повышения пенсионного возраста уровень бедности мог бы снижаться быстрее.
Такая же печальная картина с повышением НДС. Бюджет РФ от этого ничего не выиграл. Поступления в казну с 1 января 2019 года остались на прежнем уровне. Об этом свидетельствуют данные «Мониторинга экономической ситуации в России», также составленного РАНХиГС. Об этом пишет «;Lenta.ru» в статье «Повышение НДС не оправдало ожиданий»: «Роста поступлений по внутреннему НДС относительно ВВП не произошло, хотя с 1 января 2019 года была повышена базовая ставка налога на добавленную стоимость с 18 до 20 процентов». Внутренний же оборот стал падать, так как стала резко падать экономическая активность населения.
Еще более дикая картина получается с приватизацией российских предприятий иностранными «инвесторами». Есть яркий тому пример. Крупнейший российский стеклозавод поддержал санкции США против Крыма и заблокировал поставки (!!!) Об этом сообщило агентство РБК в статье «Узкое горлышко Крыма»: «Крымские виноделы могут остановить производство на шесть-девять месяцев из-за нехватки бутылок... В результате сделки по продаже группы компаний (АО «Кавминстекло» - авт.) контроль перешел к американским акционерам. Вслед за сменой акционеров последовала и смена гендиректора компании... Новый топ-менеджер Александрс Павловс (возглавил компанию 8 апреля 2019 года) сообщил, что, "следуя экономическим санкциям, введенным США против Крыма, он останавливает любое сотрудничество с потребителями бутылки, расположенными в Крыму"... В результате производители вина, среди которых крупные частные и госкомпании "Массандра", "Новый Свет", "Инкерман" и Севастопольский винный завод, "понесут колоссальные убытки в связи с остановкой производства в самый разгар туристического сезона в Крыму"». Думается, что комментарии здесь излишни.
«Неординарными» являются и «рекомендации» миссии МВФ для РФ в 2019 году: «Чтобы существенно ускорить рост, реформы должны быть направлены на решение многолетних проблем недостаточной конкуренции в экономике и большой роли государства, выражающейся как в его доле в экономике, так и в степени вмешательства в деловую активность... Официальным органам рекомендуется также воздерживаться от квазибюджетных операций со средствами Фонда национального благосостояния, а следует продолжать инвестировать их в качественные иностранные активы».
Здесь тоже сказано всё предельно ясно. Фактически МВФ запрещает России тратить накопленные ею резервные средства на развитие собственной экономики, а предлагает их вкладывать в «качественные иностранные активы» (!) При этом необходимо уменьшать роль государства в экономике. То есть, отдавать на растерзание иностранным «инвесторам» государственные предприятия. В конце Заявления МВФ говорится о необходимости «улучшения корпоративного управления и финансовой отчетности более чем 30 тысяч государственных предприятий». Что из этого получается нам хорошо известно. Это приватизация национального достояния России по бросовым ценам. Причём, Правительство РФ год за годом проталкивает ускоренную приватизацию успешных российских корпораций.
«Российское правительство ведет закрытую подготовку к сделкам по приватизации ряда госкомпаний. Об этом, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, - сообщила «Финансовая газета». «Мы работаем над рядом сделок [по приватизации], работаем в закрытом формате. Когда вы готовите сделки, то это не должно быть публичным, не надо обсуждать, с кем мы ведем переговоры... Есть целый ряд активов, которые станут позитивными для российской экономики, на наш взгляд, если поступят дополнительные инвестиции также и со стороны иностранных партнеров», - сказал министр. Как видим, Орешкин начал действовать с опережением на полгода, даже не дожидаясь официальных указаний от миссии МВФ-2019.
Уместно здесь вспомнить перечень юридических лиц для организации от имени Российской Федерации продажи приватизируемого федерального имущества и (или) осуществления функций продавца: 1. «Банк Кредит Свисс».., 3. «Дойче Банк».., 5. «Дж.П.Морган Банк Интернешнл», 6. «Меррилл Линч Секьюритиз», 7. «Морган Стэнли Банк».., 10. «Голдман Сакс». Это всемирно известные финансовые институты, представители которых ежемесячно собираются на Уолл-стрит в Нью-Йорке для принятия решений в сфере глобального управления.
Как всё это согласуется с заявленным ранее нашими властями о приоритете государственного суверинетета .. Не совсем понятно !!!
Валерий Павлович Филимонов, русский православный писатель
Источник: http://ruskline.ru/news_rl/2019/06/10/liberaly_vedut_rossiyu_k_katastrofe/
Время покажет, куда потратят бабло колонии.
“Когда вы готовите сделки, то это не должно быть публичным, не надо обсуждать, с кем мы ведем переговоры…” Вы бы сначала попытались создать Продукт(!), а втихаря разворовывать ума не надо.
ЛИБЕРАЛ – (ЛИБЕР) — один из древних римских богов, отождествляющийся с безмерным пьянством, оргиями, извращениями и развратом. (АЛ) — суффикс, морфологически отвечающий за принадлежность к чему-либо…
“Если кто погубит Россию, то это будут не коммунисты, не анархисты, а проклятые либералы”. Ф.М.Достоевский
А причём либералы?
Шизофреник Валерий Павлович Филимонов
В. П. Филимонов является одним из лидеров движения «За право жить без ИНН, личных кодов и микрочипов». Он последовательный противник российских паспортов (в противовес советским без графы «личный код» и с графой «национальность»), принятия ИНН (впоследствии СНИЛС — как разновидности начертания Антихриста), проездных билетов метрополитена на основе БСК с личными данными[2] и УЭК.
——-
А если Чикатило напишет гневную статью против либералов будете учить наизусть и аППлодировать?
СОФИЯ – моя малка МОСКВА
—–
УМНИЦА тов.Валерий П. Филимонов ,по больше таких людей нужные нашу матушку и крылaшка-Россия против либеральную шваль и гос.чиновниками с 2-мя паспортинами в кармане !
А пусть «личный код» ставят на свиней и коров, , на ушах !
Вспоминаются мне школьные годы, где учили Пушкина-” К Ану Керн” , Герой нашего времени-Лермонтова ,Чехова ,Маяковского, М. Горького и его “Буревестник ” – “Человек-ето звучит гордо !”-Выражение из пьесы М. Горького На дне (1902) !
————-
” И сердце бьется в упоенье,
Россия мы воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь. ”
——-
дорогие русские – Мы , болгары , вас любим всеотдайно , и благодарные за 2 жызнь, которую нам подарила РОССИЯ ценою 70 000 своих сыновей в 1878Г – ПОКЛОН ТРИЖДИ ВАМ , ДОСТОЙНЫЕ ХОМО САПИЕНСЫ , КОРОНУ ДЛЯ ВСЕЙ ЕВРОПКОЙ , ОСОБЕННО СЕННЯ , когда в действие план КАЛЕРГИ , ,А. Даллеса и факе Нюз ВВС, со всеми очень ученные „Енгелицкие Очичерные “ для унищожение християнство на РУСИ !
———-
To be , or, not to be? – - Нет,ето не главный вопрос дня!
It’s not the main topic of the day !
Главный вопрос -ето , а что будет ,если в США нету слово-сочетание „ пГавильная демократия“?
Так чем они будут потом Войны развязывать?
Позорники бесноватые !
А ты название темы читал?
И что название?
Всем сразу начинать прыгать при слове либерал?
Тогда ты можешь и про Чебурашку здесь озвучить…
БОЛГАР – РУСОФИЛ В КРОВИ
“А если Чикатило напишет гневную статью против либералов”
———
А если Джак изкормвача из UK ,который со своим ножиком ковырял у англицких жен в отверстия напишет что нибудь против СССР?
Будете пГыгать от хяпинес ?
——–
Русские люди, , братя !
Не надо пугаться ,а называть Зло с его настоящим именем, при том-Громко , как говорил КОНФУЦИЙ -3000 лет назад !
СССР ,Лебединая песня матушке Земля -самая высокая ступень в Чел. Развитии , , Вопреки ционского патента на РУСИ- лагеря ГУЛАГ ,со своими жидовскими начальниками -все кудрявые ,из тех , что с БРОНЩЕЙНА пришли в марте 1918г в Петрограде, и даже не вразумяли русского языка, но зато у них в карманах были амерокозелские паШпорта!
И у Бронщейна была банковский счет в НЮ-ОРКЕ на ВАЛ СТРИЙТЕ-70 000 000$ -зулененнкие бумаШки !
——-
ЕВРЕИ В ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ ЛАГЕРЕЙ И НКВД
http://antisionizm.info/Nachalniki-lagerey-GULAGa…govoryashchie-na-idish-296.html
Начальник – Берман Яков Матвеевич.
До 1936 года Начальником Главного Управления Исправительных Трудовых Лагерей – ГУЛАГ – был комиссар III ранга Берман Матвей, а начальником Отдела НКВД СССР был еще один комиссар III ранга Берман Борис. Очевидно это был семейный подряд Берманов.
Заместитель и начальник вольно-поселенческого управления НКВД СССР – Фирин Самуил Яковлевич.
Начальник лагерей и поселений на территории Карельской АССР, одновременно начальник беломорского политического лагеря – Коган Самуил Леонидович.
Начальник лагерей и поселений Северного края – Финкельштейн.
Начальник лагерей и поселений Свердловской области – Погребинский.
Начальник лагерей и поселений Западной Сибири – Сабо.
Начальник лагерей и поселений Казахстана – Волин.
финансовый отдел (ФИНО) — Л.И.Берензон, еврей
Отдел кадров (ОК) — Я.М.Вейншток, еврей
Секретариат НКВД СССР — П.П.Буланов, русский
Особый отдел (ОО) — М.И.Гай, еврей
Особоуполномоченный НКВД СССР — В.Д.Фельдман, еврей
—–
Евреи, которые управляют Россией:
Персонал советской бюрократии:
ЦК ВКП большевиков (все евреи):
Лейба Троцкий (Бронштейн).
Ленин (Ульянов. Как минимум еврей по матери Бланк).
Зиновьев (Апфельбаум. Писал за Ленина работы и редактировал их).
Лурье (Ларин),
Крыленко (Кличка — «Абрам», впоследствии нарком юстиции, и первый председатель шахматной федерации СССР),
Луначарский (Баилих-Мандельштам),
Урицкий (Моисей Соломонович),
Володарский (Моисей Маркович Гольдштейн),
Каменев (Лев Борисович Розенфельд. Он муж сестры Троцкого и тоже редактор ленинских работ).
Смидович (Петр Гермогенович Смидович).
Свердлов (Яков Мовшевич Свердлов).
Ю.М.Стеклов (Овший Моисеевич Нахамкис).
——–
Вставай , Срана огромная , , хватить дрыхнуть !
По-Сергееву,это называется “буржуазный фашизм”.Но…мы встаем с колен.Вон сколько супермаркетов понастроили,сколько жилья в потеку понастроили,машин во дворах столько,что и не снилось…Это рассуждения конченной дегенаративной мрази,которой плевать в какой стране будет жить его потомство.И ВОСР была адекватным продолжением политики паразитической и жадной элитки и что произойдет позднее-это тоже последствия действий “богов Степаныча” и …других на букву “С”.
Есть исследования на развитие детей.ребенок во столько-то месяцев должен сидеть на горшке,во столько-то лет сам застегивать рубашку и т.д.Такие же исследования есть и насчет взрослого населения…Вывод,практически, не озвучивается в широком формате.Он потрясающ…80% населения России страдают шизофренией в той или иной стадии.Есть стадия отрицания(я-не шизофреник),есть стадия.когда это начинает мешать и люди сами обращаются к врачу,и…когда родственники бьют тревогу.
“Легкая стадия”-религиозность(вера в Бога,в высшее существо,царя),неспособность провести причинно-следственную связь между событиями(пример,кто-то отдельно поджег пух,как-то отдельно сгорел дом,кто-то сжег дом-это им понятно)…Но это когда человек не был религиозен и умел проводить параллели,и потерял эту способность,медицина к этому так подходит.Ужас в том,что…этим активно пользуются.
Вы что в одной клинике лечитесь с Филимоновым?
Расскажи лучше где штамп антихриста в паспорте.
И о проклятии интернета и как его отмолить.
Ты же одинокий человек.Тут таких много.Я спою короткую рифму о вас.
Матросики весны, шахтёры белизны,
Чьё имя легион, но никакого отчества.
Они желают пить, и их не подкупить,
Они не сторожат – ведь нам не сторожа
п….сы одиночества, пи….ы одиночества.
Портвейн подорожал, как и говорят пророчества…
ПСИХиатор ты наш, твердостертый, так походя уделал уйму людей, молодец, ты хороший ученик Йозефа Геббельса! И дети, наверно восхищаются тобой, а по выходным заместо БИБЛИИ – читаешь “Main kampf”? Можешь не отвечать, я же вижу по твоим комментам, ты латентный почитатель Адольфа Гитлера.
Мммм…Либермаша,твой коммент все же и поясняет.Мои деды,спасли твоих дедов от участи быть мылом для ног шизофреников-же.Мне это противоестественно.Это ущербным людям нужно кого-то порабощать,кому-то подчиняться,чего-то боятся.Ты свою ущербность спрятал за эзотерикой.Кто-то читает майнкамф или библию,кто-то наделяет сверхспособностями ныне живущих особей.Ты знал что подверженных гипнозу,всего 3 % на Земле.И у всех особей,которые “видят” “измененную реальность” поражены какие-то части мозга,и мозг компенсирует это “видениями”.А то,что ты сжимая-разжимая анус,в позе “лотоса”,освобождая энергию Кудалини-это чисто твои эзотерические дела…Проверь свой гипоталамус и гипофиз.По-любому увеличен.
Не могли твои родственники бороться с фашистами, нет, они были их пособниками! А иначе почему ты их потомок так любишь Гитлера и нацизм?
Так тупо…Хуже,чем…Хохол.Хотя бы не позорься.Ты же был интересным….Ну не разочаровывай меня…Ты же евреюшка,кроме анальной рези,должно же что-то еще проявляться….Степаныч номер два…ну ты этого что-ли хочешь? Удиви меня.
Да, твердокопченый, ты уже не тот, не жгешь нетленки и нет у тебя Харизмы, а как начинал в 2017 г… Защищал убогих и бедных, а сейчас деградируешь, постарел, умаялся наверное, а жаль… У меня возникает впечатление, что ты поталогический трус, исходя из твоих комментов.
Мне пох…что ты считаешь.Ты-тупой,а я-нет.Вот она истина,что в 2017,что сейчас.Ты привык манипулировать дегенератами,а я привык тобой.Вот и разница между нами.Ты почти лошадь…К сожалению,моему.
СОФИЯ – моя малка МОСКВА
—–
ДоГоГой LIBERMAN , пока вы тут прыгаете как козел, золотые зубы вашего дудушка валяются в коком нибудь АМЕРОкозелской банке , у вашего кузена Алюминщайн , ,с заразной крови ,в последствие-ЛЕВКЕМИЯ ,и ГУТ БАЙ МАНИ -от Лайза Минели !
У него в доме будут играть кларнеты, , а он их не услышит !
Вы Афро-сефарадский гей ,или 2 сорт – ешкенази-Цинкщайн ?
ХЕЛЛОКОСТ, А ? Добрые немцы платят вам по 1600 Эuro в год за каждую Чичиковскую “мертвую душу”,и вы сейчась- чукча-пейсатель, да?
Известно ли вам, что у 153 Советских евреи-золотые звезды ГЕРОИ СССР после 2 Мировой Войне?
Вам на Колыме , свежий воздух прояснит сознание ,и вы опять превратитесь в нормального человека!
Ну, тогда- прям в Здоровом колективе , на пользу Русской империи !
Правослабный пейсатель защитит нас ужо от либералов.)))Я смотрю и слявик-борец с прабославием,и детки мамки мамоной дружно бросились грудью за прябославие.)))Да что там,даже страдающие бешенством борьцы нигилисты возбудились до безобразия.)Сей дружный хоровод против засилья пендосов,на деньги пендосов,и по заказу пиндосов,уже давно всем реально насто.бал.)Или может охота собрать опять шествие к царю(президенту),под водительством гапона прябославного,с стрелками(снайперами) провокаторами,и соответственно иванами голумами под кокосом не помнящими,толпой жадною до печенек подпрыгивающими.)Скучно уже и фрикообразно,нет бы как раньше-”…и как один умрем,в борьбе за эхо”,..тьфу,за это,то есть за то самое.)))