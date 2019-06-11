Либералы ведут Россию к катастрофе

С 19 по 24 мая 2019 года в представительстве Международного валютного фонда (МВФ) в Москве прошли консультации между экспертами миссии фонда во главе с Джеймсом Роафом, членами правительства РФ и представителями Центробанка РФ. В итоге появился документ «Российская Федерация: Заключительное заявление по завершении миссии сотрудников МВФ 2019 года в соответствии со статьей IV».

Странные вещи происходят на наших глазах. Некто Джеймс Роаф прибывает из заморских краёв в Москву, будто в Гвинею-Бисау или Бурунди, и по-хозяйски даёт «ценные руководящие указания» российским чиновникам и ростовщикам. Они дружно берут под козырёк. Мыслимо ли такое? Возникает вопрос: на каком основании и по какому праву наглый дядя из Америки вершит в России государственные дела? Но этот казус имеет уже почти тридцатилетнюю историю. Об этом уже не раз приходилось писать. В частности, в статьях «Почему молчит совесть нации?» и «Кукловоды из МВФ ведут Россию к пропасти».

Ещё в 1992 году Российская Федерация вступила в МВФ, подписав с фондом «Письмо о намерениях», и по сей день строго выполняет все «рекомендации» этой наднациональной структуры, которая вместе со Всемирным банком (ВБ) служит всемирному олигархическому капиталу. В мае 2019 года ВБ весьма позитивно оценил проводящиеся в РФ «экономические реформы». МВФ и ВБ являются соавторами ряда экономических катастроф в разных странах мира. Вот и в России они хотят реализовать «аргентинский сценарий» или нечто в том же духе. Поэтому неудивительно, что в заявлении МВФ прозвучали похвалы в адрес птенцов гнезда гайдаровского. За что же они этого удостоились? За проведение в 2018 году антинародной пенсионной реформы, повышение НДС, продажу российских предприятий иностранным «инвесторам» и прочие самоубийственные преобразования, подтачивающие государственный организм. Вернее то, что от него остаётся...

И здесь не без печальных парадоксов. Как оказалось, от «пенсионной реформы» государственный бюджет не только не получит никакого дохода, но потребует дополнительных расходов. «Пенсионная реформа приведет к росту бедности среди россиян предпенсионного возраста и замедлит борьбу с бедностью в целом», - к такому выводу пришли эксперты РАНХиГС в исследовании «Анализ влияния повышения пенсионного возраста на уровень бедности». Причём экономисты пришли к выводу, что без повышения пенсионного возраста уровень бедности мог бы снижаться быстрее.

Такая же печальная картина с повышением НДС. Бюджет РФ от этого ничего не выиграл. Поступления в казну с 1 января 2019 года остались на прежнем уровне. Об этом свидетельствуют данные «Мониторинга экономической ситуации в России», также составленного РАНХиГС. Об этом пишет «;Lenta.ru» в статье «Повышение НДС не оправдало ожиданий»: «Роста поступлений по внутреннему НДС относительно ВВП не произошло, хотя с 1 января 2019 года была повышена базовая ставка налога на добавленную стоимость с 18 до 20 процентов». Внутренний же оборот стал падать, так как стала резко падать экономическая активность населения.

Еще более дикая картина получается с приватизацией российских предприятий иностранными «инвесторами». Есть яркий тому пример. Крупнейший российский стеклозавод поддержал санкции США против Крыма и заблокировал поставки (!!!) Об этом сообщило агентство РБК в статье «Узкое горлышко Крыма»: «Крымские виноделы могут остановить производство на шесть-девять месяцев из-за нехватки бутылок... В результате сделки по продаже группы компаний (АО «Кавминстекло» - авт.) контроль перешел к американским акционерам. Вслед за сменой акционеров последовала и смена гендиректора компании... Новый топ-менеджер Александрс Павловс (возглавил компанию 8 апреля 2019 года) сообщил, что, "следуя экономическим санкциям, введенным США против Крыма, он останавливает любое сотрудничество с потребителями бутылки, расположенными в Крыму"... В результате производители вина, среди которых крупные частные и госкомпании "Массандра", "Новый Свет", "Инкерман" и Севастопольский винный завод, "понесут колоссальные убытки в связи с остановкой производства в самый разгар туристического сезона в Крыму"». Думается, что комментарии здесь излишни.

«Неординарными» являются и «рекомендации» миссии МВФ для РФ в 2019 году: «Чтобы существенно ускорить рост, реформы должны быть направлены на решение многолетних проблем недостаточной конкуренции в экономике и большой роли государства, выражающейся как в его доле в экономике, так и в степени вмешательства в деловую активность... Официальным органам рекомендуется также воздерживаться от квазибюджетных операций со средствами Фонда национального благосостояния, а следует продолжать инвестировать их в качественные иностранные активы».

Здесь тоже сказано всё предельно ясно. Фактически МВФ запрещает России тратить накопленные ею резервные средства на развитие собственной экономики, а предлагает их вкладывать в «качественные иностранные активы» (!) При этом необходимо уменьшать роль государства в экономике. То есть, отдавать на растерзание иностранным «инвесторам» государственные предприятия. В конце Заявления МВФ говорится о необходимости «улучшения корпоративного управления и финансовой отчетности более чем 30 тысяч государственных предприятий». Что из этого получается нам хорошо известно. Это приватизация национального достояния России по бросовым ценам. Причём, Правительство РФ год за годом проталкивает ускоренную приватизацию успешных российских корпораций.

«Российское правительство ведет закрытую подготовку к сделкам по приватизации ряда госкомпаний. Об этом, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, - сообщила «Финансовая газета». «Мы работаем над рядом сделок [по приватизации], работаем в закрытом формате. Когда вы готовите сделки, то это не должно быть публичным, не надо обсуждать, с кем мы ведем переговоры... Есть целый ряд активов, которые станут позитивными для российской экономики, на наш взгляд, если поступят дополнительные инвестиции также и со стороны иностранных партнеров», - сказал министр. Как видим, Орешкин начал действовать с опережением на полгода, даже не дожидаясь официальных указаний от миссии МВФ-2019.

Уместно здесь вспомнить перечень юридических лиц для организации от имени Российской Федерации продажи приватизируемого федерального имущества и (или) осуществления функций продавца: 1. «Банк Кредит Свисс».., 3. «Дойче Банк».., 5. «Дж.П.Морган Банк Интернешнл», 6. «Меррилл Линч Секьюритиз», 7. «Морган Стэнли Банк».., 10. «Голдман Сакс». Это всемирно известные финансовые институты, представители которых ежемесячно собираются на Уолл-стрит в Нью-Йорке для принятия решений в сфере глобального управления.

Как всё это согласуется с заявленным ранее нашими властями о приоритете государственного суверинетета .. Не совсем понятно !!!

Валерий Павлович Филимонов, русский православный писатель