Фильм “Покаяние” спасал или разрушал СССР?
Кто, перед кем и за что кается в фильме Тенгиза Абуладзе “Покаяние”? Что это: попытка сохранения или разрушения СССР?
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