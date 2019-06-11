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Фильм “Покаяние” спасал или разрушал СССР?

15:07. 11 июня 2019 Просмотров - 67 Нет комментариев Опубликовал:

Кто, перед кем и за что кается в фильме Тенгиза Абуладзе “Покаяние”? Что это: попытка сохранения или разрушения СССР?

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#кино #покаяние #СССР

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Sp1_s7W1t7c

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