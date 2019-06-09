Военная приемка. Проект 22350. Возвращение фрегата

Самые большие надводные корабли, построенные в новейшей истории России. #Фрегаты проекта 22350. Программа #ВоеннаяПриемка провожает в дальний морской поход головной корабль этого проекта «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Вместе с ним журналисты побывают на грандиозном параде в честь юбилея ВМС Китая, а затем отправятся во Владивосток, в штаб Тихоокеанского флота #ВМФ России. Кроме того, «Военная приемка» станет участником испытаний второго корабля проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов». Редкие кадры проверки фрегата на скорость и маневренность. Уникальная система водяной защиты, способная защитить корабль от ракет с тепловым наведением. Все это в новом выпуске программы.



Подробности на https://tvzvezda.ru





Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Vu7YJbnS9Cc