Главная » Видео, Вооруженные силы, Творчество

Военная приемка. Проект 22350. Возвращение фрегата

15:39. 9 июня 2019 Просмотров - 113 Один комментарий Опубликовал:

Самые большие надводные корабли, построенные в новейшей истории России. #Фрегаты проекта 22350. Программа #ВоеннаяПриемка провожает в дальний морской поход головной корабль этого проекта «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Вместе с ним журналисты побывают на грандиозном параде в честь юбилея ВМС Китая, а затем отправятся во Владивосток, в штаб Тихоокеанского флота #ВМФ России. Кроме того, «Военная приемка» станет участником испытаний второго корабля проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов». Редкие кадры проверки фрегата на скорость и маневренность. Уникальная система водяной защиты, способная защитить корабль от ракет с тепловым наведением. Все это в новом выпуске программы.

Подробности на https://tvzvezda.ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Vu7YJbnS9Cc

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 02 июня 2016
... при главе Республики, член совета проекта «Не забудем, не простим!» ... безопасности; по политическим вопросам; по возвращению внутренне перемещенных лиц и беженцев... коек. Еще бы увидеть представителей военной приемки, которые решили, что, палатка, сгнившая...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 20 декабря 2017
...показаны в специальном выпуске программы «Военная приемка. Сирия. Итоги»Съемка ведется ... ТАСС. Среди потенциальных совместных проектов чиновник выделил восстановление железных дорог.... Леонид Исаев не исключает возвращения в Сирию ряда иностранных инвесторов...
Если завтра война, не готова страна.
... повышению статуса организации, поддержало подготовленный проект ФЗ «О допризывной и вневойсковой...). Нужно рассмотреть возможность возвращения института прикомандирования военнослужащих (военная приемка, полевые учреждения Госбанка в...
Бой в ближнем космосе: на каких высотах способен воевать российский МиГ-31
... в очередном выпуске программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда». ...стартом, но и после возвращения на землю. Контроль ... Лозино-Лозинским был поручен проект «Бурана» именно потому,...Сокол», с этим предприятием военное ведомство имеет длительный контракт...
Новости Украины и Новороссии 18 мая 2016
...при подготовке актов сдачи-приемки природного газа, а ..., в рамках мини-проекта "говорить с крымскими татарами... Включая поставки летальных вооружений, военные кредиты, оказание дипломатического давления.... были и противники возвращения крымских татар на родину...
Новости Украины и Новороссии 01 ноября 2017
...обратной датой”, акты приемки осуществлялись без фактической поставки... чиновников и полицейских, — военный прокурор (ВИДЕО) Спецслужбы РФ...«радикальную» резолюцию о возвращении Крыма Украина внесла в...поддержку» 34 стран. Проект резолюции назван «Ситуация с...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)