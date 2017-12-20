Сирия, ИГИЛ, последние новости 20 декабря 2017

Россия и Сирия рассматривают возможность совместного участия в проектах на территории свободных экономических зон в Латакии и промышленном районе Хасья. Сейчас Минэкономразвития ожидает от Комитета государственного планирования САР информацию об условиях участия и преференциях. До военного конфликта в арабской республике работали восемь зон с резидентами из Китая, Турции и стран Персидского залива.

Кто рискнёт стать первыми послевоенными инвесторами в Сирии и к каким отраслям российского бизнеса проявляет интерес САР — в материале RT.

Российские власти прорабатывают вопрос сотрудничества с Сирией по возможному участию отечественных компаний в реализации проектов на территории внутренних свободных экономических зон (аналог ОЭЗ) в САР.

Речь идёт о городе Латакия и промышленном районе Хасья. Об этом RT сообщили во вторник в Минэкономразвития. В министерстве напомнили, что такая работа проводится в соответствии с договорённостями, которые были достигнуты в ходе десятого заседания российско-сирийской межправкомиссии в Сочи 10 октября 2017 года.

Сейчас МЭР ожидает от Комитета государственного планирования Сирии информацию «об особенностях, преференциях, формате и условиях участия в проектах на территории упомянутых зон».

Ранее в интервью телеканалу «Россия 24» замглавы Минэкономразвития Алексей Груздев заявил, что Сирия рассматривает возможность создания особых экономических зон в рамках сотрудничества с Россией.

«Объективно здесь (в Сирии. — ред.) будет спрос на промышленную продукцию, дорожно-строительную технику и сельскохозяйственное машиностроение. Вопрос расчётов — это то, что предстоит решать, но через совместные инвестиции, в том числе и в добывающие проекты…» — пояснил Груздев.

Перспективы участия в восстановлении сирийской экономики ранее очертил и вице-премьер Дмитрий Рогозин, напоминает ТАСС.

Среди потенциальных совместных проектов чиновник выделил восстановление железных дорог, порта и энергетической системы арабской республики.

В разговоре с RT старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ Леонид Исаев напомнил, что в Сирии до начала военного конфликта существовало восемь свободных экономических зон (СЭЗ).

«Они работали достаточно успешно, предоставляли льготный налоговый режим, условия свободной таможенной зоны. Если посмотреть на территории, где находились СЭЗ, то в нулевые годы они развивались достаточно неплохо, то есть идея таких зон сама по себе достаточно хорошая», — пояснил эксперт. Однако, по его словам, существует другая проблема — опасения инвесторов относительно вложений в разрушенную войной экономику Сирии и риски попасть под западные санкции.

По данным портала внешнеэкономической информации МЭР, в 2003 году в Сирии свободные экономические зоны располагались в Дамаске, Адре (была крупнейшим центром по продаже автомобилей), Латакии, Алеппо и Хасье. Правительство Сирии также прорабатывало вопрос о создании в перспективе ещё двух СЭЗ на границах с Ливаном и Турцией. Планировалось, что инвесторов привлечёт выгодное географическое положение страны, низкие издержки производства, свободный реэкспорт товаров из этих зон в третьи страны и другие льготы в таможенной, банковской и налоговой сферах.

Леонид Исаев не исключает возвращения в Сирию ряда иностранных инвесторов.

По словам эксперта, до «арабской весны» в республику поступали внушительные средства из Китая. В САР также работали инвесторы из Турции и стран Персидского залива.

«Сейчас катарские банки продолжают осуществлять операции в Сирии, и на время конфликта они не прекращали свою деятельность в стране. Полагаю, что институты Залива также будут функционировать в САР, поскольку для них Сирия является достаточно лакомым куском — сирийские активы являются недооценёнными, и понятно, что это временное явление. В конечном счёте эти активы выйдут на свою рыночную стоимость», — заключил эксперт.

В Сирию больше всего хочет вернуться Китай, утверждают эксперты.

«КНР специально ждала окончания военных действий, чтобы предложить Сирии присоединиться к проекту „Один пояс — один путь“, что обеспечит сразу целый ряд инвестиций. Не исключено, что китайцы вернутся к инвестициям в проверенные отрасли — перевозку, нефтедобычу и транспорт, то есть речь идёт об использовании Сирии как транспортного хаба для Ближнего Востока», — рассказал RT руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов.

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Он отмечает, что до войны Китай планировал создать в Сирии индустриальные зоны как входные ворота на Ближний Восток, чтобы расширить технологическую экспансию в Иорданию и Египет. Кроме того, власти КНР не исключали строительства железных дорог и совместных производственных предприятий в сельском хозяйстве и нефтепереработке.

По последним данным Всемирного банка (после 2010 года организация не вела статистику по Сирии), приток прямых иностранных инвестиций в экономику САР уверенно рос с 2000 по 2009 год. Так, в 2001 году объём привлечённых средств составлял $110 млн, а к 2009 году вырос до $2,5 млрд. В 2010-м поток прямых иностранных инвестиции в страну уменьшился до $1,4 млрд.

Елена Зиброва, Владимир Цегоев