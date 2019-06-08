Почему самый образованный в мире народ не смог предотвратить развал страны
Нынешнее состояние образования в РФ вынуждает власть стирать память о наших достижениях в этой сфере в недавнем прошлом. Социальные сети стали полем информационной борьбы, и многочисленные тролли (проплаченные и добровольные) старательно дискредитируют советскую систему образования. Один из самых затасканных "аргументов" в этой войне состоит в следующем:
"Вы говорите, что образование в СССР было лучшим в мире? Тогда почему "самый образованный и читающий народ" ничего не сделал для сохранения своей страны?"
Логика этого вопроса лежит в рамках известной формулы: "в огороде — бузина, а в Киеве — дядька", но для многих он представляется содержательным. Поэтому остановимся на нём подробнее, хотя ясно, что для этого придётся выйти за пределы сферы образования.
Победа 1945 года и создание ракетно-ядерного щита сделали СССР неуязвимым для внешних врагов. Пропал фактор угрозы извне, который объективно сплачивал власть и народ. Возникли предпосылки для формирования "новой власти", которой стало тесно в рамках коммунистической идеологии, ибо она хотела хорошо жить "здесь и сейчас". Естественно, такие желания активно поддерживались "западными партнёрами", но это дело второе. Перестройку 1985 года начало Политбюро ЦК КПСС, где образовалась критическая масса проходимцев и престарелых догматиков. Под перестройкой мы понимаем смену общественного строя, а не демагогическое содержание этого термина тех времён. Цель перестройки состояла в присвоении национального достояния страны группой модераторов процесса. Тем самым как бы разрешалось "диалектическое противоречие" позднего социализма в СССР: "элита" бесконтрольно всем управляла, а взять и положить в карман ей было нельзя, не позволяла идеология.
Какие у власти были ресурсы для осуществления намеченной цели, и что им можно было противопоставить?
Вся "выходящая за рамки" общественная жизнь страны контролировалась Комитетом госбезопасности (КГБ). И это была не "кровавая гэбня", а высокопрофессиональная структура, даже весьма интеллигентная. В подтверждение можно ознакомиться с мемуарами Леонида Бородина(автобиографическая повесть "Без выбора"). Этот убеждённый антисоветчик (и при этом блестящий русский писатель), получивший два срока и отсидевший в общей сложности 9 лет, имел дело с "органами" на протяжении трёх десятилетий. Он заведомо не приукрашивает реальность в оценке КГБ и описании многочисленных собственных контактов с сотрудниками "конторы". И главный его вывод (выстраданный личным опытом) был таков: бороться с властью, имеющей эту охранительную структуру, бессмысленно. Там всё под контролем.
Вся мощь Комитета госбезопасности была брошена на осуществление перестройки. КГБ (а не ЦРУ) сыграл ключевую роль в активизации националистических движений в союзных и автономных республиках СССР, свержении коммунистических режимов в странах Восточной Европы, развале Варшавского Договора. В органах были на учёте все активисты, проявившиеся в доперестроечный период, которые после проведённой с ними работы сидели по углам как мышки. Их пригласили и сказали: "всё, что раньше было нельзя, теперь — можно". И "процесс пошёл".
Упомянутый Бородин вспоминает, что после освобождения по перестроечной амнистии ему сразу помогли опубликоваться в ведущих литературных журналах те же ребята, что прежде упрятали его за решётку (до того у этого автора публикаций в СССР не было вообще). Все бывшие диссиденты оказались востребованными, их активно подключили к работе.
Кроме КГБ, у горбачёвской клики были в подчинении и всеохватывающие партийные структуры, но в силу относительной открытости их нельзя было использовать для деструкции столь беспардонно, как "контору", ибо коммунистическая идеология в то время ещё не была отменена.
Развал страны не являлся целью перестройки. Это её сопутствующий результат, связанный с методами решения главной задачи. Однако перспективы грядущего развала стали просматриваться довольно быстро. И тут можно задать вопрос: почему структура, которой было положено отвечать за безопасность государства, вела строго противоположную работу? Или её сотрудники не понимали, что делают?
В основном понимали. И это вопрос не к ним: идеальная силовая структура обязана выполнять любые приказы сверху. Без обсуждений и сомнений. Так что спрашивать надо с председателя КГБКрючкова.
Судьба этого члена партии с 1944 года в чём-то даже трагична. Как известно, в августе 1991 состоялся "путч", который разом обрушил страну. Сегодня очевидно, что в том и было предназначение этого фиктивного "мятежа". Организатором ГКЧП считается Крючков, и нет оснований сомневаться в этом.
Та часть народа, что осознавала суть идущих в стране процессов, встретила первое обращение ГКЧП с ликованием. Но эйфория быстро сменилась недоумением, сомнениями и, наконец, пониманием того, что идёт масштабная провокация. Основной ресурс пропаганды — центральные телеканалы — часами крутили "Лебединое озеро". Была показана пресс-конференция Янаева (главы ГКЧП), у которого тряслись руки. Мрачные бессмысленные танки на улицах Москвы. И рядом с ними — беснующиеся на свободе лидеры "новой демократии".
Воспоминания очевидца:
"19 августа (первый день путча) к концу рабочего дня пошёл к зданию областного отделения КГБ. В 18:00 из дверей посыпались офицеры госбезопасности — по домам, отдыхать. Понял — это конец. И не только социализма (его на тот момент уже фактически не было), но и страны. В тот же вечер вывесил на балконе государственный флаг СССР с траурной лентой".
Никаких спецзаданий в дни путча "органы" не получили, шла "обычная работа в штатном режиме". Структура, непосредственно подчинённая организатору ГКЧП, на которую должна была лечь огромная черновая работа, без которой немыслим успех переворота, бездействовала, "не получила приказа". И Крючков ("мальчик маленький", с опытом работы в КГБ в 24 года и потрясающим послужным списком) не понимал, чем это кончится?
Для него (вместе с товарищами по путчу) кончилось тюрьмой. И нельзя сказать, что Крючкова предали. Просто кого-то надо было назначить крайним.
Но всё-таки: умный человек, профессионал. Почему позволил так себя использовать, нарушив присягу, долг, забыв о чести?
Пожалуй, здесь проявился феномен власти позднего СССР, боязнь быть выброшенным из обоймы. На глазах всей страны по два раза были заменены секретари практически всех обкомов (фактические руководители областей и автономных республик). На момент ГКЧП дееспособных кадров там не осталось. Только один секретарь обкома поддержал "переворот" практическими делами (и, разумеется, поплатился за это). Прочие в дни путча просто не появлялись на работе.
Сами догадались, или по подсказке?
В дальнейшем их всех "трудоустроили". Директорами банков и т. п.
Ещё штрих в ту же строку. За все годы перестройки никто из высших эшелонов власти не выступил против откровенного (и очевидного!) демонтажа социализма. Два лидера антиперестроечных сил известны: Нина Андреева и Сажи Умалатова. Но это не члены Полтбюро, ЦК или Правительства.
Все представители "руководящей элиты" оказались не в состоянии выйти за установленные рамки. Там просто некому было дать по рукам А.Н.Яковлеву и его марионеткам во главе с Горбачёвым.
А что же наш образованный народ, в том числе настоящие рядовые коммунисты, фронтовики, поднимавшие страну из разрухи?
Народ в массе своей верил власти, верил партии. Перестройка начиналась как карнавал. Массовики-затейники от КПСС увлекли людей в хоровод, который по мере разрастания всесоюзной пляски становился всё более сомнительным. Но даже тогда большинство не пыталось и не могло понять, что главные коммунисты страны реставрируют капитализм. Люди просто не смотрели в эту сторону, подобная мысль показалась бы им дикой и невозможной. Народ был готов отражать угрозу извне, а получил удар в спину.
Здесь уместно провести аналогию с супружеской изменой. Когда в благополучную семью (к родителям и детям) приходит эта чума, там часто её не видят в упор, хотя со стороны всё давно предельно очевидно. Настаёт момент, когда факты уже кричат, и тогда начинают задавать вопросы. На них отвечают, как бы подтверждая формат прежних отношений. И хотя эти ответы несовместимы с фактами, им верят. "Обмануть не сложно, коль сам обманываться рад".
Потому что происходит немыслимое, если угодно — несовместимое с жизнью. И люди, спасая себя от боли, готовы принять любую успокоительную ложь.
Но всему бывает конец. И приходят чёрные дни полного осознания предательства. Разумеется, народ можно упрекнуть в том, что ко многим это осознание пришло слишком поздно. Но те, кто прожил перестроечные годы в состоянии понимания и борьбы, в череде непрерывных поражений, таких упрёков делать не будут. (Как и не будут завидовать огромной части людской толпы, что прошла через рубежные годы в житейской суете без осознания катастрофы.)
Поэтесса Юлия Друнина — "одна из тех". Вот её последние строки:
Ухожу, нету сил.
Лишь издали
(Все ж крещеная!)
Помолюсь
За таких вот, как вы,-
За избранных
Удержать над обрывом Русь.
Но боюсь, что и вы бессильны.
Потому выбираю смерть.
Как летит под откос Россия,
Не могу, не хочу смотреть!
"Избранные" активно занимались разъяснением идущих процессов. Люди их слушали. Как правило, с огромным интересом. Разумеется, возможности активистов были несопоставимы с мощью пропагандистской машины официальных СМИ, в которой перестройщики владели практически абсолютной монополией. Но результат был. В народе росло понимание того, что происходит и кто виноват.
Но за этим шёл главный вопрос: "что делать?" Как остановить машину разрушения?
В прошлое не вернуться. Но даже сейчас, из нынешнего будущего, с учётом всего накопленного опыта можно однозначно сказать, что решения снизу у этой проблемы не было. Остановить перестройку могла только смена власти. Но для этого не было идеологии, партии, лидеров. Все оппозиционные движения были наполнены сексотами, которые не только информировали "органы", но и во многих случаях возглавляли эти движения. Да и какая могла быть "революция", если "революционные преобразования" проводила сама власть? ("Сбылась мечта" писателя Бородина и прочих антисоветчиков.) К тому же недовольных грамотно развели. В союзных и автономных республиках виновниками всех бед объявили русских, в коренной России — евреев. В подтверждение была найдена и сфабрикована масса "секретных документов", распространение которых (в первую очередь) шло по линии КГБ.
Чтобы осознать всю безнадёжность той эпохи, стоит провести параллель с днём нынешним. Сегодня несопоставимо бОльшая часть народа не верит власти и понимает, что в стране "всё не так". Есть интернет, социальные сети, которые каждому дают возможности для пропаганды, немыслимые в СССР. У правящего олигархата и близко нет тех ресурсов для тотального контроля и управления обществом, которыми обладали Горбачёв и его кукловод Яковлев. Разговоры о смене власти сегодня — чуть ли не главная диванная тема. Но кто-нибудь ставит этот вопрос в практической плоскости?
Увы. Почему-то все понимают, что здесь на данный момент полная безнадёга...
Так вот, в годы перестройки возможности смены власти были несравнимо хуже, просто никаких шансов.
Так причём здесь уровень народного образования?
Источник: https://www.nakanune.ru/articles/115213/
Очередное переливание.
Серенькое образование Сереньких не даёт им ответа почему ОНИ лечились у Кашпировского и несли денешлки Лёне Голубкову.
Ведь образованные.
Высшую партийную школу просидели.
А признасться что их учили глупостям причём вливали их в неспособную мыслить голову.
Гордыня не позволяет.
Кто дураком родился дураком помрёт
Первый самолет несколько секунд провел в воздухе и пролетел несколько сотен метров. Это никого не смутило и не остановило. Попытки были продолжены и в дальнейшем, до сих пор целые институты в области авиации трудятся. А уж какие современные самолеты сейчас строят! Мечта!
Зачем мне холодильник когда я не курю?
Ну конечно ,кроме тебя Серый здесь никто не ставит вопрос в практическую плоскость.БеЗполезно болезный ,посмотри на рожи воющих с властью Быковых,Познеров и вы туда с Грудининым(куда он слился ,лопнул ваш пузырь не надувшись?)Даже в страшном сне ,обкурившись за такими ,как вы не потянутся ,разве вот(см.выше) таких одичалых ,спившихся теток насобираете.Власть окружила себя таким количеством разрешенных,оплаченных на грантах офиц.партий ,организаций,сект,не надо подпольно теперь,что все размылось и даже жаль ,что нет конструктивной,деятельной ,серьезной оппозиции ,которая держала бы все это сгнившее большей частью чиновничество в тонусе.Иначе ожирели .Учись у жидов ,как служить идее-захотели сделали себе ЗЕ распавшись на осколки ,а теперь обьединяются под задачу большинства в парламенте и слева и справа все они.Нет для тебя идиотов ,останешься без премии.
Как будто не знаешь,где Грудинин.На месте.
https://www.youtube.com/watch?v=CXhYFGUkIyQ&t=1031s
Грудинин. Вот это поворот. Эксклюзив.
https://pdsnpsr.ru/posts/repressii/sovkhoz-im-lenina-arestovan-grudinin-na-ocheredi-pavelgrudinin_07062019
Совхоз им.Ленина арестован.Грудинин на очереди.
Митинги избирателей в защиту Народного лидера П.Н. Грудинина пройдут в регионах России.
12 июня 2019 года в 14.00 на Лубянском проезде у памятника Кириллу и Мефодию пройдёт митинг избирателей Грудинина в защиту справедливости и против политических репрессий. Из комментариев: “Вся моя семья голосовала за П.Н.Грудинина и будем дальше за него голосовать!”
Не надо у евреев учиться.
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— Вам не нужен председатель? — спросил старик.
— Какой председатель? — воскликнул Бендер.
— Официальный. Одним словом, глава учреждения.
— Я сам глава.
— Значит, вы собираетесь отсиживать сами? Так бы сразу сказали! Зачем же вы морочите мне голову уже два часа?
Старик в пасхальных брюках разозлился, но паузы между фразами не уменьшились.
— Я — Фунт, — повторил он с чувством. — Мне девяносто лет. Я всю жизнь сидел за других. Такая моя профессия — страдать за других.
— Ах, вы подставное лицо?
— Да, — сказал старик, с достоинством тряся головой. — Я — зицпредседатель Фунт. Я всегда сидел. При Александре втором — Освободителе, когда Черноморск был еще вольным городом, при Александре третьем — миротворце, при Николае втором — кровавом.
И старик медленно загибал пальцы, считая царей.
— При Керенском я сидел тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел, исчезла чистая коммерция, не было работы. Но зато как я сидел при НЭПе! Как я сидел при НЭПе! Это были лучшие дни моей жизни! За четыре года я провел на свободе не больше трех месяцев.
Илья́ Арно́льдович Ильф (при рождении Иехи́ел-Лейб Арьевич Фа́йнзильберг; 3 (15) октября 1897, Одесса — 13 апреля 1937, Москва) —” русский” советский писатель,
Сергей Ервандович Кургинян уже всё сказал по поводу убийства нашей Родины- СССР !
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEl8Q3ptvwJ9w3543JDfmJojuLJReYwGq
Измена под красной маской!
верной догогой идешь товагищь,впегед за товагищем Кургеняном слюнявым,лет то сколько вам-70 разменяли ?или жертва ЕГЭ.
П.С. этому кургеняну за селекцию бандерлогов власть премии выписывает,наверное.Он говорит ,что у него в лагерях все всё делают добровольно и с песней и все ралисы.
Кургинян сумел сделать ГУЛАГ добровольным.
Молодец.
Но Ralis сачкует и это плохо.
Отловить и в Коммуну.
Но доровольно.
А не захочет доровольно то на цепь и не кормить
Контора палится.
Главный революционер России
https://www.youtube.com/watch?v=zhw8NpJyoxQ
Вера – слепа и глупа. А массу глупцов проще иметь .