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Человек и его Тела. Сергей Дёмин. Часть 1

21:31. 7 июня 2019 Просмотров - 46 Нет комментариев Опубликовал:

Человек и его Тела

Автор-сказитель – Сергей Дёмин
Часть 2 – https://youtu.be/KMh3yioLgcE.

Тело боли (страсти) и тело блаженства (мласти). Как они появляются, растут и разворачиваются в человеке. Как они влияют на характер и судьбу человека. Какие основные состояния человека вписываются в эти тела. Как заменить тело страсти на тело мласти.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Thx73RJkD5Q

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