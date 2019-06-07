Главная » Видео, Мировоззрение

Человек и его Тела. Сергей Дёмин. Часть 2

21:31. 7 июня 2019 Просмотров - 38 Нет комментариев Опубликовал:

Человек и его Тела

Автор-сказитель – Сергей Дёмин
Часть 1 – https://youtu.be/Thx73RJkD5Q

Тело боли (страсти) и тело блаженства (мласти). Как они появляются, растут и разворачиваются в человеке. Как они влияют на характер и судьбу человека. Какие основные состояния человека вписываются в эти тела. Как заменить тело страсти на тело мласти.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KMh3yioLgcE

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Человек и его Тела. Сергей Дёмин. Часть 1
Человек и его ТелаАвтор-сказитель - Сергей ДёминЧасть 2 - https://youtu.be/KMh3yioLgcE.Тело боли (страсти... человека. Какие основные состояния человека вписываются в эти тела. Как заменить тело страсти на тело...
Человек и его Тела. Сергей Дёмин. Часть 2
Человек и его ТелаАвтор-сказитель - Сергей ДёминЧасть 1 - https://youtu.be/... человека. Какие основные состояния человека вписываются в эти тела. Как заменить тело страсти на тело...
Душа человека. Правда и ложь о ней
...Ярким примером такого Человека является Светой Подвижник Руси – Сергий Радонежский. По...итог сказанному: Дивье тело (Душа) Человека – это его инструмент для изучения мира... Слави (как, например – Сергия Радонежского) могут обеспечить духовное совершенствование...
Россия, новая энергия и космос
...уходить через излучение. В секунду тело человека в постели будет излучать примерно... природе сред:1) преображение самого человека (его тела, мозга, сознания…) – первобытное общество ...цивилизаций, М.: АСТ, 2005.Сухонос Сергей Иванович,к.т.н., директор...
Самопрограммирование-6: Идеал. Смысл. Свобода. Счастье
...Цель оскверняет человека и его поступок: чистота человека заключается в его сердце и...желание почувствовать послание и выразить его телом, звуками; позволение себе совершать ...воздухом над страницей прекрасной книги… Сергей Мнакацанян, «Прикосновенье». «День ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 29 февраля 2016
...Файад скончался от полученных ран. Его тело и тела двоих бойцов спецназа «Хезболла...ООН, погибли более 220 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят банды боевиков...оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Сергей Рудской. В свою очередь ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)