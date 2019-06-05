Цитаты из книг Николая Гоголя
08:49. 5 июня 2019 Просмотров - 47 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Знаменитые цитаты, ставшие афоризмами
«Гоголю не было образца, не было предшественников ни в русской, ни в иностранных литературах. Все теории, все предания литературные были против него, потому что он был против них. Чтобы понять его, надо было вовсе выкинуть их из головы, забыть об их существовании, — а это для многих значило бы переродиться, умереть и вновь воскреснуть», — писал Виссарион Белинский. Лучше него и не скажешь об удивительном даре этого гения.
Классик французской литературы XX века Анри Труайя так высказывался о Николае Васильевиче: «В глазах западного читателя двумя столпами русской литературы являются Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой; в глазах российского читателя оба они находятся в тени невысокого роста человека с длинным носом, птичьим взглядом и саркастической улыбкой. Этот человек является, возможно, самым экстраординарным, гением-самородком, которого когда-либо знал мир. Среди писателей своего времени он предстает как уникальный феномен, который, очень быстро избавившись от влияния других, увлекает своих почитателей в мир фантасмагорий, в котором сосуществуют смешное и ужасное».
Оно, конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать? «Ревизор»
Я тебя женю так, что и не услышишь. «Женитьба»
Подымите мне веки: не вижу! «Вий»
Я тебя породил, я тебя и убью! «Тарас Бульба»
Как ни глупы слова дурака, а иногда бывают они достаточны, чтобы смутить умного человека. «Мертвые души»
Я говорю всем открыто, что беру взятки, но чем взятки? Борзыми щенками. Это совсем иное дело. «Ревизор»
Эх, русский народец! Не любит умирать своей смертью! «Мертвые души»
Ничего нет сердитее всякого рода департаментов, полков, канцелярий и, словом, всякого рода должностных сословий. Теперь уже всякой частный человек считает в лице своем оскорбленным всё общество. «Шинель»
Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи! «Майская ночь, или Утопленница»
Отчизна есть то, что ищет душа наша, что милее для нее всего. Отчизна моя — ты. «Тарас Бульба»
Ребенка окрестили, причем он заплакал и сделал такую гримасу, как будто бы предчувствовал, что будет титулярный советник. «Шинель»
Газета может потерять репутацию. Если всякий начнет писать, что у него сбежал нос, то… И так уже говорят, что печатается много несообразностей и ложных слухов. «Нос»
Один там только и есть порядочный человек: прокурор; да и тот, если сказать правду, свинья. «Мертвые души»
Какого горя не уносит время? «Старосветские помещики»
Обращаться с словом нужно честно. Оно есть высший подарок Бога человеку. «Выбранные места из переписки с друзьями»
Нет уз святее товарищества! Отец любит свое дитя, мать любит свое дитя, дитя любит отца и мать. Но это не то, братцы: любит и зверь свое дитя. Но породниться родством по душе, а не по крови, может только один человек. «Тарас Бульба»
Все обман, все мечта, все не то, чем кажется. «Невский проспект»
Есть у русского человека враг, непримиримый, опасный враг, не будь которого он был бы исполином. Враг этот — лень. Письмо К. С. Аксакову, март 1841, Рим
Чему смеетесь? — Над собою смеетесь!.. «Ревизор»
Скучно на этом свете, господа! «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8858993.html
Великий русский писатель, которого очень не любят на Украине бэндеры.