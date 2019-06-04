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Новая ракета для российской системы ПРО

12:38. 4 июня 2019 Просмотров - 95 Один комментарий Опубликовал:


Испытательный пуск новой ракеты для российской системы ПРО.
Запуск произведен на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.



Ликвидация договора ДРСМД и грядущий выход США из СНВ-3, делают эти испытания весьма актуальными в свете интенсификации работ в области ракетно-ядерных вооружений.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5039968.html

Метки: Видео, Казахстан, про, ракеты, Россия

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 697 457
    чужой 4 июня 2019 в 14:10

    Поставки в Японию более 100 современных самолетов США, направили ядерные ракеты России и Китая на маленькую Японию. То же будет сделано и для Украины и Прибалтики. Поэтому такие ракеты нужны.

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