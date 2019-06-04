Новая ракета для российской системы ПРО

Испытательный пуск новой ракеты для российской системы ПРО.Запуск произведен на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.Ликвидация договора ДРСМД и грядущий выход США из СНВ-3, делают эти испытания весьма актуальными в свете интенсификации работ в области ракетно-ядерных вооружений.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5039968.html