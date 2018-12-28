«Прорывные решения»: какие новейшие ракеты получила Армия России в 2018 году (ФОТО, ВИДЕО)

В уходящем году произошёл прорыв в модернизации Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Доля современной техники в этом роде войск выросла с 66 до 82%. Уже в 2019-м в части РВСН начнут поставки гиперзвуковых комплексов «Авангард», а с 2021-го — межконтинентальных ракет «Сармат». Ранее обладателями новейшего оружия стратегического сдерживания стали Воздушно-космические силы России.

В 2018 году Вооружённые силы и оборонно-промышленный комплекс РФ достигли серьёзных успехов на ниве разработки и освоения оружия стратегического назначения. Выдающиеся показатели модернизации продемонстрировали Ракетные войска стратегического назначения.

Так, по информации российского Минобороны, в 2018 году доля современной и модернизированной техники в этом роде войск по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 16%, достигнув 82%.

В 2018 году части РВСН продолжили получать межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) PC-24 «Ярс» шахтного и мобильного базирования. Они заменяют в войсках комплексы РТ-2ПМ2 «Тополь-М» и УР-100Н УТТХ «Стилет» (РС-18А), говорится в докладе министра обороны Сергея Шойгу, представленном на расширенном заседании коллегии военного ведомства 18 декабря 2018 года.

При этом 26 декабря президент РФ Владимир Путин сообщил об успешном окончании лётных испытаний гиперзвукового комплекса «Авангард» («изделие 4202»). По словам главы государства, в 2019 году глайдер начнёт поступать на вооружение 13-й ракетной дивизии (Домбаровский, Оренбургская область). По итогам следующего года в РВСН будет сформирован полк, оснащённый «Авангардами».

«Работа была большая, длительная, сложная, она потребовала прорывных решений на принципиальных направлениях — и всё это силами наших учёных, конструкторов, инженеров было сделано. Новая система „Авангард” неуязвима для сегодняшних и для перспективных средств ПВО и ПРО вероятного противника. Это большой успех и большая победа», — сказал Путин.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу

Манёвры на гиперзвуковой скорости

Комплекс «Авангард» представляет собой планирующий крылатый боевой блок с ядерной боевой частью, мощность которой, согласно открытым источникам, составляет порядка 2 Мт в тротиловом эквиваленте.

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Ключевая особенность глайдера заключается в том, что он движется не по баллистической траектории. При помощи аэродинамических или газовых рулей «Авангард» способен маневрировать на гиперзвуковой скорости.

Причём если до контрольных испытаний считалось, что комплекс может развивать скорость до 20 Махов, то после них вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что гиперзвуковой блок достиг скорости в 27 Махов.

О существовании этого уникального оружия стало известно из послания президента Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Тогда глава государства заявил, что «Авангард» движется к цели, «как метеорит».

Уже на тот момент активно велись лётные испытания комплекса. Позже командующий РВСН Сергей Каракаев рассказал о начавшемся серийном производстве глайдера. Очередной, контрольный пуск «Авангарда» состоялся 26 декабря — за его ходом из Национального центра управления обороной наблюдал Владимир Путин.

Сейчас носителем «Авангарда» является стоящая на вооружении ракета УР-100Н УТТХ, на которой может разместиться один боевой блок. Однако в будущем основным носителем «Авангарда» станет баллистическая ракета шахтного базирования РС-28 «Сармат», способная разгонять до гиперзвуковой скорости три таких блока.

В 2018 году были завершены бросковые испытания «Сармата». Ожидается, что в 2019 году стартует лётный этап тестов этой новейшей МБР, в ходе которого её боевая часть поразит цель на полигоне Кура (Камчатка). Согласно озвученным Каракаевым планам РС-28 будет поступать в войска с 2021 года. До 2025-го РВСН должны получить более 40 таких ракет.

«Сармат» призван сменить в войсках Р-36М (РС-20В) «Воевода» (в натовской классификации — SS-18 «Сатана»). Для пуска РС-28 будут использоваться шахтные установки предшественника, что значительно удешевляет процесс перевооружения.

Главные преимущества «Сармата» заключены в коротком разгонном участке и практически неограниченной дальности. Эта ракета может наносить удары с любого направления, в том числе через Северный и Южный полюса.

Как неоднократно говорил Владимир Путин, разработка «Авангарда» и «Сармата» — это ответ на развитие глобальной системы ПРО США, которое сопровождается совершенствованием противоракет SM-3 и размещением пусковых установок Mk-41 в Польше и Румынии.

По словам президента России, цель развёртывания американской системы ПРО заключается в нивелировании ядерного потенциала РФ. Однако новейшие отечественные системы стратегического оружия способны преодолевать любые рубежи противоракетной обороны.

Пуск МБР «Сармат»

Как пояснил в беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев, «мозгом» системы ПРО является сложнейшее вычислительное оборудование, которое выстраивает так называемые трассы полёта боевого блока противника.

Таким образом, противоракета может запускаться только в упреждённую точку, где, согласно расчётам, должна оказаться баллистическая цель. Однако если боевой блок начинает маневрировать, то его перехват становится практически невыполнимой задачей.

«Перехват баллистической цели современными средствами ПРО возможен на двух участках: разгонном, после вылета ракеты из пусковой установки, и конечном, когда боевой блок находится в ближнем космосе. Поэтому у „Сармата” и „Ярса” более короткий разгонный участок, а „Авангард” может маневрировать, сбивая с толку вычислительную аппаратуру системы ПРО», — отметил Корнев.

На два шага впереди

Как заявил на декабрьском заседании коллегии Минобороны Владимир Путин, помимо РВСН стратегическим оружием обладают Воздушно-космические силы России.

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В частности, президент отметил боевые возможности гиперзвукового авиационного комплекса Х-47М2 «Кинжал» и сверхдальней крылатой ракеты X-101/102 разработки КБ «Радуга» (Дубна). По словам главы государства, это оружие также является ответом на развёртывание системы ПРО США.

Носителем предназначенных для уничтожения крупных надводных и наземных целей комплексов Х-47М2 является истребитель-перехватчик МиГ-31К. В 2018 году вооружённые «Кинжалами» самолёты совершили 89 полётов в акваториях Чёрного и Каспийского морей.

«Кинжал» — это аэробаллистическая ракета дальностью около 2 тыс. км. Она способна развивать скорость до 10 Махов. Такой показатель достигается за счёт разгонной энергии, которую придаёт самолёт-носитель, и уникального маршевого двигателя.

Предполагается, что помимо МиГ-31К Х-47М2 будет в арсенале истребителя пятого поколения Су-57 и дальнего бомбардировщика Ту-22М3М.

«Маршевый двигатель, установленный на аэробаллистической ракете, в течение секунд разгоняет боезаряд до гиперзвуковой скорости. Маневрирование ракеты на скоростях, в несколько раз превышающих скорость звука, позволяет ей гарантированно преодолевать все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны», — рассказал ранее журналистам главком ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин.

По его словам, «Кинжал» станет орудием сдерживания «вероятных противников от необдуманных действий». При этом эксперты полагают, что основное боевое предназначение Х-47М2 заключается в уничтожении авианосных группировок, которые представляют угрозу для безопасности РФ в Мировом океане.

Ракета «Кинжал» на истребителе МиГ-31

РИА Новости © Илья Питалев

18 декабря Сергей Шойгу сообщил об успешном пуске 12 высокоточных крылатых ракет воздушного базирования X-101/102 по расположенному в Арктике полигону Пембой. Ранее детище КБ «Радуга» получило боевое крещение в ходе сирийского конфликта. Носителями ракет X-101/102 являются стратегические бомбардировщики Ту-160 «Белый лебедь» и Ту-95МС «Медведь».

Дальность этой ракеты составляет 4,5 тыс. км. Она предназначена для уничтожения наиболее важных объектов военной инфраструктуры противника. При этом вероятность отклонения X-101/102 от цели не превышает 10 м, а основную часть пути ракета летит на высоте 30–70 м, активно маневрируя на дозвуковой скорости.

Преимущество Х-101/Х-102 заключается в малой радиолокационной заметности и высокой помехозащищённости. Эффективная площадь рассеяния сверхдальней ракеты оценивается в 0,01 кв. м.

Боеприпас может применяться в ядерном (Х-102) и неядерном (Х-101) оснащении. Мощность осколочно-фугасной боевой части составляет около 400 кг в тротиловом эквиваленте, а ядерной — от 250 кт до 1 Мт.

Запуск крылатой ракеты X-101 со стратегического бомбардировщика Ту-160

В беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что представленное в 2018 году стратегическое оружие играет роль важнейшего сдерживающего фактора для Соединённых Штатов и их союзников. При этом, по его словам, правительства западных государств осознают катастрофические последствия возможной агрессии против России.

«В сфере стратегических вооружений мы обгоняем США на один-два шага. На Западе осознают, что военная провокация в адрес Москвы обернётся неприемлемым ущербом.

У России есть возможность ответить ассиметрично любому противнику, и, на мой взгляд, это главная гарантия нашей безопасности. Конечно, вложения в стратегическое оружие — это вынужденный шаг. Но при относительно невысоких расходах на военные нужды мы успешно обеспечиваем обороноспособность нашей страны», — подчеркнул Кнутов.

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Алексей Заквасин