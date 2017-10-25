А-235 – «непробиваемый щит»: в России создадут систему ПРО нового поколения

Разрабатываемая отечественная система противоракетной обороны «будет непробиваема» за счет включенных в ее состав гиперзвуковых ракет-перехватчиков, мобильных систем С-500 и оружия, работающего на новых физических принципах.

Информационный портал «Российская газета» опубликовал материал на тему разработки отечественной системы противоракетной обороны нового поколения. Издание связывает появление усовершенствованного комплекса с речью начальника полигона «Капустин Яр» Олега Кислова, который в рамках торжественных мероприятий, посвященных 70-летию испытательной площадки, намекнул на модернизацию российской системы ПРО.

Генерал-майор рассказал о проводимых сейчас в России исследованиях по созданию и испытанию новейшего вооружения. Особой гордостью отечественной ракетно-испытательной программы является трасса «Капустин Яр – Балхаш», используемая для тестирования антиракет. Это маршрут соединяет астраханскую площадку с еще одним уникальным военным объектом – «Сары-Шаган» (единственным в Евразии полигоном для разработки и испытаний противоракетного оружия).

Данный полигон после развала СССР долго время находился в стадии консервации. Однако в начале этого года Россия и Казахстан заключили соглашение на проведение глубокой модернизации площадки. По словам Кислова, в данный момент идет совершенствование экспериментально-испытательной базы, проводится модернизация системы передачи данных и многоканального стрельбового комплекса, на базе которого «планируется отработка ключевых технологий перспективных систем воздушно-космической обороны». Издание считает, что именно здесь ведутся работы над противоракетными системами нового поколения, испытания которых могут начаться уже в ближайшее время.

Речь идет о разрабатываемом специалистами концерна «Алмаз-Антей» новейшем комплексе ПРО А-235, который должен сменить А-135. По словам экспертов, ракеты этой системы будут способны поражать цели на дальности до 1,5 тысячи километров и на высоте до 800 км. А-235 будет эшелонированным комплексом, включающим в себя ракеты большой, средней и малой дальности, представляя собой «непробиваемый щит».

Основу будущей системы составят отечественные ракеты, которым нет аналогов в мире. Современная противоракета массой несколько десятков тонн летит быстрее пули с гиперзвуковой скоростью — 4 километра в секунду. По мнению военных специалистов, новые противоракеты будут иметь скорость в два раза больше — до 8 км/сек.

«У наших противоракет совершенно оригинальная двигательная установка. Топливо не горит, а взрывается, причем взрывной процесс полностью управляем», – пишет издание.

Еще одним перспективным элементом новой системы может стать зенитно-ракетный комплекс С-500. ЗРК будет способен сбивать боеголовки крылатых и межконтинентальных ракет на завершающей траектории их полета, а также уничтожать военные спутники на низких орбитах.

Помимо классического вооружения ПРО к испытаниям готовятся боевые системы, действие которых основано на новых физических принципах. Исходя из того, что именно на полигоне «Сары-Шаган», были испытаны лазерные системы как перспективное оружие противоракетной обороны, вполне возможно, что они встанут на вооружение А-135.

По словам обозревателя издания, политика Вашингтона и ускоренное создание комплекса ЕвроПРО подтолкнуло руководство России к возрождению забытых проектов. Новый комплекс ПРО будет воссоздан, но уже на новейшей технологии. При этом его эффективность будет гораздо выше, чем четверть века назад.

---

https://politros.com/armiya/91504/