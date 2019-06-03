«Один против всех»: убийство спецназовца на севере Москвы

На выходных по причине «патологического чувства справедливости» погиб 35-летний Никита Белянкин, который несмотря на все обстоятельства того вечера – выступил против дюжины шакалов.

Не кавказцев, а именно шакалов. Только эти млекопитающие из семейства псовых, сбиваясь в стаю, чувствуют свою мнимую безнаказанность. Вдесятером они окружили единственного мужчину, и кто-то из них нанес подлый удар ножом.

История началась в одной из районных «пивнушек» московского Путилково, где большая компания людей что-то не поделила с двумя парнями. Молодых людей вывели на улицу «поговорить», а в этот момент мимо проходил Никита, бывший спецназовец. Белянкин застал самый разгар «диалога», когда 10 человек избивали раненых парней.

— Нас развели по разные стороны и начали избивать. Мне воткнули сразу нож в живот. А друга избивали-избивали, и вот Никита за друга и заступился, – приводит слова потерпевшего Life.

У Никиты за спиной было несколько боевых командировок в Сирию, его отец рассказал радиостанции «Говорит Москва» следующее:

«Он постоянно встревал в истории и защищал. Это чувство патологической справедливости. Никогда не проходил мимо. И в Сирии то же самое, и везде.

В Новосибирск попал именно из-за того, что хотел служить в бригаде. Он раньше учился в кадетском корпусе военной разведки, потом был членом поискового отряда «Эскадрон», который занимался поиском погибших во время Великой Отечественной войны, потом пошёл в армию, потом пришёл, пошёл на контракт»

В настоящее время личности подозреваемых установлены, сотрудники правоохранительных органов проводят розыскные мероприятия. Интересно, поступали ли в дежурную часть звонки от очевидцев до того, как Никита решил вмешаться…

Берегите себя и своих близких.

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Источник: http://voicesevas.ru/news/45014-odin-protiv-vseh-ubiystvo-specnazovca-na-severe-moskvy.html