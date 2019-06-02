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Россия начала строить новый Союз. Это важнее денег

18:07. 2 июня 2019 Просмотров - 225 Один комментарий Опубликовал:

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В России началось строительство новейшей космической ракеты «Союз-5» с самым мощным в мире ракетным двигателем. Это совпало с новостью о запрете Пентагона сотрудничать с российскими компаниями в космической сфере. Почему эта история не просто про ракету Союз, но и про Союз государств и народов – расскажем после сводки позитивных новостей.

Текст выпуска и все ссылки: время-вперед.рус

О Клубе «Время-вперёд!»: https://www.время-вперед.рус/glavnaya…

Время-вперёд! №346 Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/U-NYIFYj0PE

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Автор проекта #ВремяВперёд #ЕвгенийСупер

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=U-NYIFYj0PE

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 6215 3361
    XAPOH 2 июня 2019 в 19:40

    Эти ребятки, в последнее время, лично меня, начали сильно раздражать. Если им так хорошо живётся сейчас в РФии, значит они кремлеботы!

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