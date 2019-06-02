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Раскрыта схема обмана в автосалонах: как определить мошенников

03:00. 2 июня 2019 Просмотров - 37 Нет комментариев Опубликовал:
Раскрыта схема обмана в автосалонах: как определить мошенников | Русская весна

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области предупреждает граждан о недобросовестных действиях автосалонов.

О схеме обмана рассказали в пресс-службе ведомства.

В течение 2017–2019 годов в адрес Управления поступали многочисленные жалобы граждан на отдельные недобросовестные автосалоны г. Екатеринбурга.

Суть обращений заключалась в том, что при заключении договоров купли-продажи автомобилей потребителям предоставляют недостоверную информацию о цене, комплектации товара (после приобретения стоимость автомобиля оказывается существенно выше, чем оговаривается до или в момент подписания договора, а комплектация проще).

При заключении договора купли-продажи за счет кредитных средств (практически все сделки) потребителям предоставлялась недостоверная информация о размере процентной ставки: от 5,9% годовых на преддоговорной стадии до 20-22% фактически после заключения договора.

При этом интересы банков при заключении договоров кредитования, представляли сотрудники автосалонов. Одновременно за счет кредитных средств потребителя заключались возмездные договоры на оказание услуг кредитования, «консультационных услуг» с третьими лицами по цене до 100 000 тысяч рублей. Во всех жалобах содержалась информация о введении потребителя в заблуждение относительно совершенных сделок и просьбой принять меры, направленные на восстановление нарушенных прав.

С начала 2019 года у органов Роспотребнадзора появилось право проводить контрольные закупки, и Управлением одна из таких закупок была проведена в автосалоне. Процесс заключения договора длился 8 часов. Сделка сопровождалась аудиозаписью со стороны сотрудника Управления.

Специалистом Управления были зафиксированы следующие вопиющие факты нарушений:

— Потребителю выдана памятка с заведомо завышенной суммой кредита и ложными сведения о доходе, которые надо сообщить банку.

«Фиксированная ставка по кредиту» выросла от 4,5% до 7,9%, затем (в договоре) до 16,7%; в кредитный договор сразу включены дополнительные услуги; цена товара выросла почти вдвое;

— До подписания кредитного договора потребителю позвонил якобы сотрудник банка, сообщил о перечислении автосалону денежных средств; на вопрос, как это возможно, сотрудник сослался на подписание ранее неких «соглашений»; специалисты Управления предполагают, что звонил сотрудник не банка, а салона, и звонок был нацелен на исключение отказа потребителя от подписания документов;

ПТС, СНИЛС были возвращены «потребителю» только после того, как было сообщено о вызове полиции.

По указанной схеме работают несколько автосалонов со множеством юридических лиц, что усложняет надзор и восстановление прав потребителей.

По результатам надзорных мероприятий банки, страховщики и продавцы привлекаются к административной ответственности.

Вместе с тем жалобы от потребителей продолжают поступать, что свидетельствует о систематической незаконной деятельности группы лиц, в данных автосалонах.

При этом потребителями по данным сделкам являются граждане, проживающие на территории всей Свердловской области, а также за ее пределами.

Управлением информация о таких незаконных практиках направлена в правоохранительные органы Свердловской области.

Поскольку исключительно административными мерами воздействия сложившуюся ситуацию урегулировать невозможно, Управление призывает потребителей осознанно подходить к процессу заключения договора. Из обращений следует, что многие граждане подписывают документы, понимая, что их права нарушаются, но надеются на дальнейшее урегулирование ситуации. Однако практика показывает, что в дальнейшем восстановить свои права весьма проблематично.

Что должно насторожить:

— цена автомобиля на сайте (в рекламе) существенно ниже среднерыночной;

процентная ставка по кредиту, которая указана в рекламе или при первом общении с менеджером, неоправданно низкая (якобы в связи с «госпрограммой»);

— при визите в автосалон демонстрация автомобиля постоянно откладывается под различными надуманными предлогами («автомобиль находится в другом месте» и пр.);

— сумма кредита, которую необходимо запросить у банка, в несколько раз превышает стоимость автомобиля (это делается потому, что сотрудник знает, что цена автомобиля возрастет, будут навязаны дополнительные услуги); менеджер «рекомендует» завысить свой доход для одобрения кредита (это незаконно и может привести к плачевным последствиям для гражданина — вплоть до уголовной ответственности);

действия сотрудников часто направлены на то, чтобы заменить изначально заявленный автомобиль на другой (иная модель, марка) — чтобы невозможно было впоследствии сопоставить изначально объявленные условия и документы, оформленные в итоге;

— процесс заключения договора затягивается на целый день, сотрудники салона, которые общаются с клиентом, постоянно меняются.

В случае, если Вы столкнулись с нарушением своих прав, для выбора оптимальной технологии защиты прав потребителя в каждой конкретной ситуации, в том числе о порядке досудебной или судебной защиты прав потребителей, порядке и перспективах подачи жалобы в органы Роспотребнадзора и иные органы государственной власти, можно обращаться к квалифицированным специалистам (в том числе в консультационные пункты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»), к специалистам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в сфере защиты прав потребителей (в том числе, МБУ «Центр правозащиты» (г.Екатеринбург, ул. Малышева, 31а); в общественные организации.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1559389439

Метки: Новости

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