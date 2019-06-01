Фильм “Братство”
11:35. 1 июня 2019 Просмотров - 62 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Отзыв на фильм "Братство" от человека, который ходил на него в кино.
Фильм «Братство»
Недавно я сходил на фильм «Братство», вышедший в день победы в Великой Отечественной Войне, девятого мая. Картина оказалась, в какой-то степени, скандальной, т.к. сразу заимела критику со стороны «афганцев». Они обвиняли фильм в неправдивом представлении членов ОКСВ в Афганистане. О правдивости этих суждений можно спорить, но данная статья не об этом. Вернёмся непосредственно к фильму. Для начала отметим положительные стороны фильма.
-Визуальный ряд.
Неподготовленный взгляд не может уловить каких-то неточностей. Советские солдаты носят соответствующую форму, вооружены автоматами Калашникова АК-74, военная техника соответствует времени и окрашена в подходящий к местности камуфляж. Никаких Т-90 стоящих на холме тут нет.+
-Звуковой ряд и музыка.
Со звуком в фильме всё в порядке:, когда нужно — бахает, когда нужно — тишина. Хочу, как человек знакомый с хрониками реальных боевых действий, отметить одну важную деталь. Очень реалистичные звуки, которые издают люди с пробитым лёгким или перерезанным горлом. Никто до этого не выполнял это так хорошо. Музыка взята из эпохи включает в себя немного арабских песен, но самые запоминающиеся композиции были за исполнением Летова «Всё идёт по плану» играет во время, лучшей, наверное, экшн-сцены в фильме. На этом положительные стороны заканчиваются.
Сюжет.
Сам сюжет начинается… а начинается он с того как советские солдаты ограбили караван, идущий в Иран на полмиллиона афгани. Да вот так с ходу. Причём выясняется даже где они спрятали деньги, но никто ничего не делает. Оправдание, которое даёт командир отряда и прошедшие по пути сотрудники КГБ? Цитата: «Война скоро закончиться. Пусть немного подзаработают себе». Да вот так. Первое за чем замечены советские бойцы – грабёж караванов.
Тут же стоит поднять тему о том, как ведётся повествование. Как ни странно, я как-то умудрялся упускать из виду важные сюжетные детали во время просмотра. Например то, что душманы заблокировали гарнизон афганских и советский войск. Я это понял лишь в третьей четверти фильма, когда это упомянули напрямую. Так же стоит сказать, что Братством в фильме даже и не пахнет. Солдаты СССР либо дерутся и ругаются между собой, либо стреляют в исламистов. Есть, конечно, несколько моментов, где офицеры выражают озабоченность за своих солдат во время боя. То есть в фильме мы наблюдаем самую плохую часть советской армии, которую почему-то ещё не расформировали, офицеров не посадили или не расстреляли по приговору военного трибунала, а солдат не распределили по дисбатам. Солдаты, которые уже готовятся демобилизоваться, через несколько дней, сначала жалуются на то, что их отправили на боевой выход, а затем по-идиотски рискуют жизнями ради душманского ножа. Высокопоставленный генерал занимается эвакуацией своего сына, причём никто вышестоящий не пытается снять его с должности т.к. ситуация может повлиять на правильность принятых решений.
Экшн.
Казалось бы, выглядит всё неплохо. Опять-таки – хорошая работа со звуком, НО. Есть ляпы, которые очень сильно бросаются в глаза. Первый большой бой в кишлаке был примечателен Летовым на фоне, неплохим приёмом, когда часть сцены снималась на старую камеру, огнём и разрушениями, которые появились в кишлаке внезапно и еобъяснимо. Вначале идёт сцена тарана БТРом каменной стены, затем в кишлак врываются советские солдаты. Даже выстрелов особо нет, а там уже где-то дым развести успели. К тому же быстро теряется ощущение пространства, ты как зритель не понимаешь, где конкретно бойцы находятся в этом кишлаке. В другой сцене с побегом из кишлака у одного из героев непонятно откуда берётся автомат. Там даже не было сцены, где он его подобрал. Вот он его где-то потерял, а сцены, где он его нашел — нет.
Душманы.
Как-то странно показаны будущие мировые террористы и бойцы движения Талибан. Вроде глотки режут, но режут за предательство, мирных людей не трогали ни разу. По сути – показаны в положительном свете. В противовес этому советские солдаты замечены в подобных зверствах. Даже их вожак вдохновляется советскими книгами, например: «Молодая гвардия». Он говорит, что многому оттуда научился, но не уточняется чему именно. Это еще одна метка для подсознания. Советские книги вдохновляли террористов, а значит их читать нельзя. Ведь сейчас надо любыми способами оградить население от того, чтобы оно думало иначе, чем хочет правящий класс. В контексте фильма духи представляются даже в положительном свете, мол у них тоже есть благочестивые и отважные бойцы, конечно есть и продажные, но честные им отрезают головы. Только вот никогда не указывается в фильме кто такие настоящие душманы и моджахеды. А ведь это практически прообраз ИГИЛ, ведь именно в Афганистане бен Ладен получил опыт сражаясь на стороне моджахедов под руководством ЦРУ против СССР. Получая финансирование и оружие из США, которое везли через Иран и другие страны. Только в 21-м веке после сноса статуй Будды и теракта 11 сентября 2001-го Талибан и лично Усама бен Ладен стали врагами США номер один. Ведь именно с этой силой сражался СССР: с прототалибаном, прото -Аль-Каидой и соответственно прото- ИГИЛ. Эта сила – религиозный фундаментализм и дичайшая реакция. Потому она была выгодна капиталистам в борьбе с уже отказывающимся от социалистического пути развития СССР. Если помнить всё это, то сюжетная линия с мальчишкой смотрится совсем иначе. Теперь ты на него смотришь как на мальцов, взращенных Гитлерюгендом, которые хоть и с трясущимися руками, но стреляют в советских солдат в Берлине и не осознают всего происходящего вокруг. Этот мальчик стрелял в советских солдат за сохранение его матери в статусе вещи при отце, за отсталое религиозное общество, за религиозный фанатизм.
Итог.
В общем, фильм «Братство» не имеет в себе главного — «братства». Нет тут братства между афганцами и советскими людьми, нет братства между самими советскими бойцами. Есть лишь невнятная рефлексия по поводу давней войны смысл которой не понимает режиссёр, а буржуазное государство пытается скрыть. Режиссер не понимает, или не хочет показать — почему начался этот конфликт, почему солдаты-интернационалисты с честью выполняли свой долг и решили все поставленные задачи, почему после 10 лет войска вывели чуть ли не парадным строем и с поднятыми знаменами – как победителей. Видимо им хотелось провести параллель с войной во Вьетнаме, где США убило миллионы мирных граждан, оставили после себя химические загрязнения, выжженные поля, сотни тысяч инвалидов, беспризорных детей, заминированные территории, измененных агентом оранж людей (мутантов). Потому призываем всех читателей думать своей головой и критически оценивать любое произведение.
Аскар (Уфа)
http://ledokol.org/2019/06/01/film-bratstvo.html – цинк
PS. Зритель к подобному творению свое отношение выразил ногами.
За 3 недели проката (по данным Кинопоиска) фильм заработал 728 тыс. долларов при производственном бюджете в 270 млн. рублей. Очередная "творческая неудача" Фонда Кино.
То есть опять государственные деньги пошли на производство убыточных помоев.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5032774.html