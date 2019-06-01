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Армия народа? Константин Сёмин. Агитпроп 01.06.2019

11:12. 1 июня 2019 Просмотров - 165 Нет комментариев Опубликовал:

Как тебе служится? Один неосторожный вопрос в твиттере Пентагона, заданный в День Поминовения, вскрыл настоящую бездну. Настолько глубокую, что несмотря на праздник и выходной день авторам пришлось срочно убирать с глаз огромное количество комментариев. Скандал получился слишком громким, чтобы не просочиться в газеты и на телевидение.




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#КонстантинСемин #АгитПроп

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wL7s1OtulZ4

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