Год без Бабченко

Год назад не стало известного журналиста Аркадия Бабченко.

Вся страна затаив дыхание следила за его бескомпромисной борьбой за пополнение Яндекс-кошелька, пока его не обнаружили в луже свиной крови на пороге его собственной квартиры.

Вот так ужасно закончилась жизнь журналиста.

Инициативная группа спонсоров Яндекс-кошелька Аркадия, планирует установить в Химках бронзовый памятник свободолюбивому журналисту, где он в лежачем положении тянет из лужи немеющие пальцы к траку Абрамса. Хотя бы так реализуется его светлая мечта.

Помним! Скорбим!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5026235.html