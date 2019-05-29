Год без Бабченко
Год назад не стало известного журналиста Аркадия Бабченко.
Вся страна затаив дыхание следила за его бескомпромисной борьбой за пополнение Яндекс-кошелька, пока его не обнаружили в луже свиной крови на пороге его собственной квартиры.
Вот так ужасно закончилась жизнь журналиста.
Инициативная группа спонсоров Яндекс-кошелька Аркадия, планирует установить в Химках бронзовый памятник свободолюбивому журналисту, где он в лежачем положении тянет из лужи немеющие пальцы к траку Абрамса. Хотя бы так реализуется его светлая мечта.
Помним! Скорбим!
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5026235.html
Слезы на глазах…
Помню лежащего Муждабаева в слезах и соплях скорбящего о безвременно ушедшем “друге” (которого хер знал до этого)…
Помню слова их главного СБУшника “Аркадию, в студию…”
Слезы на глазах…
;)))))))))))))))))))))