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Год без Бабченко

14:06. 29 мая 2019 Просмотров - 129 Один комментарий Опубликовал:

Год назад не стало известного журналиста Аркадия Бабченко.
Вся страна затаив дыхание следила за его бескомпромисной борьбой за пополнение Яндекс-кошелька, пока его не обнаружили в луже свиной крови на пороге его собственной квартиры.
Вот так ужасно закончилась жизнь журналиста.

Инициативная группа спонсоров Яндекс-кошелька Аркадия, планирует установить в Химках бронзовый памятник свободолюбивому журналисту, где он в лежачем положении тянет из лужи немеющие пальцы к траку Абрамса. Хотя бы так реализуется его светлая мечта.

Помним! Скорбим!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5026235.html

Метки: бабченко

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 7353 2007
    krikunoleg 29 мая 2019 в 17:29

    Слезы на глазах…

    Помню лежащего Муждабаева в слезах и соплях скорбящего о безвременно ушедшем “друге” (которого хер знал до этого)…
    Помню слова их главного СБУшника “Аркадию, в студию…”

    Слезы на глазах…
    ;)))))))))))))))))))))

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