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Путин и засланцы, зачистка Зеленского, Иран на пороге событий

10:35. 28 мая 2019 Просмотров - 45 Нет комментариев Опубликовал:

Концептуальные итоги недели. Тридцать первый выпуск

- Представитель команды Владимира Зеленского заявил о том, что идеологией президента станет либертарианство;
- Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подала в отставку;
- По данным газеты “Нью-Йорк Тамс” в окружении президента РФ Владимира Путина есть человек, сотрудничающий со спецслужбами США;
- Иран предложил соседним странам заключить с ним “пакт о ненападении”;
- Хорошие новости.

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Концептуал ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/putin-i-zaslantsy-zachistka-zelenskogo-iran-na-poroge-sobytiy

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