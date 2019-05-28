Правила медицинского страхования изменились в лучшую сторону

В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.02.2019 № 108н «Об утверждении Правил обязательного медицинского страхования» был опубликован 17 мая.

В обращении к российским парламентариям 20 февраля 2019 года Владимир Путин отметил важность темы здравоохранения. Он рассказал о работе «Бережливых поликлиник» и дал поручение к 2021 году перевести на новые стандарты прежде всего все детские поликлиники России. Президент подчеркнул, что люди должны почувствовать реальные изменения к лучшему.

Многие регионы исполняют поручение президента досрочно. Например, в Санкт-Петербурге Александр Беглов планирует перевести все детские поликлиники города на стандарты проекта «Бережливая поликлиника» до конца 2019 года. Новая форма предоставления медицинских услуг избавит родителей от необходимости стоять в очередях: в регистратуру, на прием к врачу, в лабораторию. Аналогичным изменениям постепенно подвергнутся и взрослые поликлиники Петербурга.

Новые правила обязательного медицинского страхования усилят профилактическое направление в работе поликлиник.

В частности, в ближайшие два года планируется провести диспансеризацию и профилактический осмотр всех россиян, после чего для каждого жителя будет определена группа здоровья.

Для тех, кому потребуется постоянный контроль врача, его поместят под диспансерное наблюдение. Это потребуется, например, при хронических заболеваниях.

Такие люди будут проходить медобследование несколько раз в год.

Новые стандарты подразумевают и контроль предоставляемых услуг. Страховые компании должны работать с обращениями и жалобами граждан, а также помогать им в случае возникновения спорных ситуаций. Помимо этого, если у пациента возникнут сомнения в качестве проведенного обследования и лечения, страховые представители назначат экспертизу полученного лечения.