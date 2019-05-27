О I Съезде народных депутатов СССР

СМИ упорно вписывали в сознание людей мысль, что быть против КПСС и социализма – это хорошо, история СССР, да и России – темная и плохая, защищаться от давления извне – плохо, в космос летать не надо, потому что лучше делать больше колбасы.

Причем объявленные альтернативные выборы проходили в некой шизофренически-экзотической атмосфере: от партийных структур Центральный комитет КПСС категорически требовал оказывать максимальную поддержку противникам КПСС. Когда на выборах в Академии наук СССР голосовавшие отказались поддерживать А.Н.Сахарова, выборы отменили, состав выборщиков изменили и Сахарова избрали.

…Съезд собирался впервые за долгое время на альтернативных началах . Собирался в условиях возникающих кризисных явлений в экономике, вызванной экзотическими нововведениями правительства, начинающегося политического и идейно-политического раскола в обществе, вызванного как странными политическими решениями, так и развернутой рядом СМИ, находившихся под покровительством части высшего политического руководства страны, информационно-психологической войной против ценностей и настроений большинства общества.



Тем не менее, порядка 90% избранных депутатов были как минимум формально членами КПСС, а когда на Съезде началось политическое противостояние между отражавшими настроения, скажем так, «просоветской» и «прозападной» части общества, оказалось, что общее число сторонников названных «диссидентских» взглядов («Межрегиональная депутатская группа», МДГ) набирает примерно 300 голосов из 2250 общего числа депутатов.



А когда постоянные демарши и эпатаж стали все больше надоедать наиболее устойчивому ядру съезда и они стали создавать свою депутатскую группу, она уже на старте собрала более семисот депутатов.

То есть на Съезде в подавляющем большинстве были люди, как минимум лояльно относящиеся к конституционному строю страны, Компартии, и Союзу ССР в целом. Закончилась их совместная деятельность уничтожением конституционного строя, запретом КПСС и разрушением союзного государства.

Съезд имел все, чтобы конструктивно работать и отметать любые инициативы противников страны и строя. И тем не менее, каждый раз тонул в бессмысленных дискуссиях, либо чуть не с голоса принимал нелепые решения, либо не мог проголосовать за решения, имевшие за собой большинство голосов депутатов.

Что интересно: когда в начале 1990 года ему было предложено проголосовать за отмену 6-й статьи Конституции о руководящей роли КПСС, делегаты дружно за отмену голосовать отказались. И потом приняли – когда от них этого в порядке партийной дисциплины потребовал Пленум ЦК КПСС.

С самого начал работа Съезда оказалась дезорганизована и в значительной степени превращена в клоунаду, а реальные настроения и предложения, отражавшие волю большинства, целенаправленно блокировались либо игнорировались руководством Съезда и страны.

Сама стилистика ведения Съезда предопределяла его самодискредитацию, паралич и приобретение характера клоунады.

Было несколько предопределивших это организационно-стилистических моментов, навязанных Съезду высшим политическим руководством.

Первое. Был установлен режим работы Съезда с трансляцией хода его заседаний в прямом эфире. Неизбежным последствием этого стало превращение заседаний в способы рекламного эпатажа депутатов, быстро понявших, что их политическое будущее зависит не от работы на улучшение положения граждан – а от шумности и наглости выступления на трибуне в прямом эфире, создающем впечатление их честности и гражданской смелости.

Второе. Сторонники конституционного строя страны и, на тот момент, самого Горбачева, составляли подавляющее большинство на Съезде, не было никакой сложности ни лишить эпатирующих депутатов голоса и мандата, ни просто игнорировать их наглость, каждый раз отвергая их заявления и эпатажные предложения.

Однако руководство избрало стиль т.н. «выработки консенсуса», на практике означавшего, что при любом расхождении мнений большинства и меньшинства, президиум отказывался признавать позицию большинства, срывая наметившееся голосование, и соглашался принимать решение только при условии «согласия» большинства и меньшинства.

В результате агрессивно-эпатажное меньшинство, составлявшее около 10% депутатов, вело себя все боле агрессивно, наращивая и увеличивая свои требования.

Третье. Учитывая реальный расклад сил на Съезде и в обществе, у Горбачева и его окружения были неограниченные возможности принятия любых необходимых законов и решений по оздоровлению общества и подавлению центробежных тенденций в стране. Однако оказалось, что у него нет никаких вменяемых предложений по развитию страны и наведению в ней порядка.

Руководство страны и Съезда пошло не по пути объединения страны вокруг того или иного Большого Проекта, а по пути постоянной апелляции к депутатам и попытки узнать у них, что же ему нужно в складывающейся ситуации делать, в результате работа съезда свелась к бесконченым дискуссиям на общеполитические темы.

Четвертое. Абсолютно несоразмерная роль придавалась позиции депутатов от Москвы, Ленинграда и Прибалтийских республик, явно контрастировавшая с позицией страны. По существу – именно им явочным порядком было передано право определять повестку дня, действовать с нарушением регламента и саботировать голосование при неудобном для них раскладе голосов.

Пятое. Либо сознательно, либо в нелепом стремлении демонстрировать толерантность к мнению меньшинства и готовность учитывать его волю Горбачев и Президиум Съезда практически использовали антиконституционно ориентированное меньшинство из столиц и Прибалтики для блокирования работы большинства Съезда.

В конечном счете, изначально отражавший волю большинства страны и настроенный в большинстве своем на реальную политическую работу Съезд народных депутатов СССР был превращен в инструмент манипуляции сознанием общества, подавления воли большинства граждан и дестабилизации положения в стране, что в итоге обернулось разрушением Союзного государства, низвержением конституционного строя и гибелью в результате этого миллионов граждан в развязанных межнациональных конфликтах.

И когда страна оказалась на этой черте, Съезд прекратил свои увеселительные заседания и разошелся.

Цирк сгорел, клоуны разбежались.



С. Черняховский