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«Glasnost und Perestroika». 1989. «I Съезд народных депутатов СССР»

09:43. 23 июня 2020 116 просмотров 2 коммент. Опубликовал:


Борис Ельцин во время предвыборной кампании


Накануне съезда народных депутатов СССР. Встреча на стадионе в Лужниках.


Михаил Горбачев и его первый заместитель Анатолий Лукьянов перед началом заседания


Открытие первого съезда народных депутатов Советского Союза


Генеральный секретарь КПСС Михаил Горбачев выступает с речью


Генеральный секретарь КПСС Михаил Горбачев выступает с речью


Виталий Воротников и Анатолий Лукьянов смотрят, как Михаил Горбачев выступает с речью


Борис Ельцин на Съезде народных депутатов Советского Союза


Депутат Юрий Афанасьев выступает с речью


Михаил Горбачев беседует с депутатом Сергеем Станкевичем во время перерыва


Михаил Горбачев обменивается рукопожатиями с депутатом


Борис Ельцин и Александр Казанник на первом съезде народных депутатов СССР


Михаил Горбачев беседует с делегатами первой сессии


Михаил Горбачев беседует с депутатом Гавриилом Поповым


Депутат Борис Ельцин с депутатами от Ленинградской области


Депутат Борис Ельцин с депутатами от Ленинградской области


Во время выступлений


Во время выступлений


Заключительная сессия первого съезда народных депутатов СССР


Депутат Андрей Сахаров выступает на заключительной сессии первого съезда народных депутатов

Источник: https://humus.livejournal.com/7277636.html

Метки: история, Москва, Россия, фото

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