«Glasnost und Perestroika». 1989. «I Съезд народных депутатов СССР»



Борис Ельцин во время предвыборной кампании



Накануне съезда народных депутатов СССР. Встреча на стадионе в Лужниках.



Михаил Горбачев и его первый заместитель Анатолий Лукьянов перед началом заседания



Открытие первого съезда народных депутатов Советского Союза



Генеральный секретарь КПСС Михаил Горбачев выступает с речью



Генеральный секретарь КПСС Михаил Горбачев выступает с речью



Виталий Воротников и Анатолий Лукьянов смотрят, как Михаил Горбачев выступает с речью



Борис Ельцин на Съезде народных депутатов Советского Союза



Депутат Юрий Афанасьев выступает с речью



Михаил Горбачев беседует с депутатом Сергеем Станкевичем во время перерыва



Михаил Горбачев обменивается рукопожатиями с депутатом



Борис Ельцин и Александр Казанник на первом съезде народных депутатов СССР



Михаил Горбачев беседует с делегатами первой сессии



Михаил Горбачев беседует с депутатом Гавриилом Поповым



Депутат Борис Ельцин с депутатами от Ленинградской области



Депутат Борис Ельцин с депутатами от Ленинградской области



Во время выступлений



Во время выступлений



Заключительная сессия первого съезда народных депутатов СССР



Депутат Андрей Сахаров выступает на заключительной сессии первого съезда народных депутатов



Источник: https://humus.livejournal.com/7277636.html