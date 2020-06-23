«Glasnost und Perestroika». 1989. «I Съезд народных депутатов СССР»
Борис Ельцин во время предвыборной кампании
Накануне съезда народных депутатов СССР. Встреча на стадионе в Лужниках.
Михаил Горбачев и его первый заместитель Анатолий Лукьянов перед началом заседания
Открытие первого съезда народных депутатов Советского Союза
Генеральный секретарь КПСС Михаил Горбачев выступает с речью
Генеральный секретарь КПСС Михаил Горбачев выступает с речью
Виталий Воротников и Анатолий Лукьянов смотрят, как Михаил Горбачев выступает с речью
Борис Ельцин на Съезде народных депутатов Советского Союза
Депутат Юрий Афанасьев выступает с речью
Михаил Горбачев беседует с депутатом Сергеем Станкевичем во время перерыва
Михаил Горбачев обменивается рукопожатиями с депутатом
Борис Ельцин и Александр Казанник на первом съезде народных депутатов СССР
Михаил Горбачев беседует с делегатами первой сессии
Михаил Горбачев беседует с депутатом Гавриилом Поповым
Депутат Борис Ельцин с депутатами от Ленинградской области
Депутат Борис Ельцин с депутатами от Ленинградской области
Заключительная сессия первого съезда народных депутатов СССР
Депутат Андрей Сахаров выступает на заключительной сессии первого съезда народных депутатов
Козлы…
и глупцы.