В небе над Уралом сняли «рой» спутников Илона Маска (ВИДЕО)
Сегодня ночью в небе над Свердловской областью невооружённым глазом была видна вереница запущенных накануне спутников группы Starlink Илона Маска.
Яркий светящийся «караван» снял уральский астроном-любитель Илья Янковский.
Starlink — околоземные спутники связи, запущенные компанией SpaceX для организации доступа в сеть Интернет на большей части планеты. Все 60 спутников Starlink выведены на орбиту высотой 440 км.
Как сообщала «Русская Весна», 24 мая Falcon 9 Илона Маска вывел на орбиту 60 спутников.
Читайте также: «Чувак, ты максимум лифтёр», — министр гиперлупа резко раскритиковал Зеленского
Источник: https://rusvesna.su/news/1558851532
какой диаметр спутников? На что снимал??? почему они светятся? это гирлянда???
И что светящееся движется поперёк?