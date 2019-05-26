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В небе над Уралом сняли «рой» спутников Илона Маска (ВИДЕО)

09:31. 26 мая 2019 Просмотров - 125 Один комментарий Опубликовал:
В небе над Уралом сняли «рой» спутников Илона Маска (ВИДЕО) | Русская весна

Сегодня ночью в небе над Свердловской областью невооружённым глазом была видна вереница запущенных накануне спутников группы Starlink Илона Маска.

Яркий светящийся «караван» снял уральский астроном-любитель Илья Янковский.

Starlink — околоземные спутники связи, запущенные компанией SpaceX для организации доступа в сеть Интернет на большей части планеты. Все 60 спутников Starlink выведены на орбиту высотой 440 км.

Как сообщала «Русская Весна», 24 мая Falcon 9 Илона Маска вывел на орбиту 60 спутников.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1558851532

Метки: Новости

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