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США готовят шквальный огонь из санкций, а что Россия?

13:31. 26 мая 2019 Просмотров - 191 Один комментарий Опубликовал:

Валентин Катасонов о цифровой независимости от Америки

Министерство торговли США временно разрешило американским компаниям работать с китайской Huawei. Между тем, администрация Дональда Трампа не собирается отказываться от своих торговых амбиций. На примере Huawei видно, что тотальная зависимость от американских технологий до добра не доводит. Но Китай уже достаточно давно борется за свою цифровую автономность и независимость. Так, например, сервисы Google в стране и без того не в почёте — они запрещены, а им на смену давно пришли китайские аналоги. А что же Россия? На этот вопрос отвечает председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова, профессор Валентин Катасонов.

Разобраться в экономических отношениях и конкурентной борьбе между странами и узнать, какие перемены нас ждут, помогут:

Книги Катасонова Валентина Юрьевича

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Царьград ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/ssha-gotovyat-shkvalnyy-ogon-iz-sanktsiy-a-chto-rossiya

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 623 411
    чужой 26 мая 2019 в 13:37

    А России полезен шквальный огонь для здоровья будущих поколений.
    Как помочь малому бизнесу не имеет сейчас ни какого значения.
    Выстоим – мы оставим внукам.

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