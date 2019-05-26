США готовят шквальный огонь из санкций, а что Россия?

Концептуал СМИ Валентин Катасонов о цифровой независимости от Америки

Министерство торговли США временно разрешило американским компаниям работать с китайской Huawei. Между тем, администрация Дональда Трампа не собирается отказываться от своих торговых амбиций. На примере Huawei видно, что тотальная зависимость от американских технологий до добра не доводит. Но Китай уже достаточно давно борется за свою цифровую автономность и независимость. Так, например, сервисы Google в стране и без того не в почёте — они запрещены, а им на смену давно пришли китайские аналоги. А что же Россия? На этот вопрос отвечает председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова, профессор Валентин Катасонов.



Разобраться в экономических отношениях и конкурентной борьбе между странами и узнать, какие перемены нас ждут, помогут:

Книги Катасонова Валентина Юрьевича

============================================================================