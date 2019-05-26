Россия больше не вернётся в 90-ые

Автор: Руслан Хубиев

Когда симпатии «мирового сообщества» обменивались на суверенитет, а тотальное унижение – на улыбки

Не секрет, что однополярный мир принято описывать в формате безусловного американского лидерства. Однако реальность заключается в том, что абсолютного лидерства, как правило, не бывает. Даже для США критически важно, чтобы их мнение разделяли сателлиты в ЕС, а пресловутая трансатлантическая солидарность — никуда не исчезала. Касается это и информационной кампании против нашей страны.

Мнение «мирового сообщества», по мнению самих же западных стран, это, прежде всего, мнение США и Европы. Следовательно, Вашингтону необходимо поддерживать единый русофобский фон на обоих полюсах. Технология для этого давно отработана: сначала необходимо любыми методами создать негативное мнение о самой стране. И с учетом того, что США являются глобальным полицейским государством, существенно контролирующим международные организации и правовые институты, сделать это было довольно легко.

Прошлые события в ФИФА, олимпийском комитете, в судебных инстанциях, в ООН, ОЗХО, МВФ и международных арбитражах, наглядно показали, что личное влияние США все еще монопольно. Англосаксонские СМИ по-прежнему являются доминирующими и формируют инфополе каждой западной страны. Параллельно, Россию активно пытались изолировать, возводили вокруг неприятельское кольцо, а во внутренней среде культивировали миф о том, что все это вымысел. Якобы это Кремль создает истерию и образ «осажденной крепости», на самом же деле ничего подобного нет.

После десятилетий психологической обработки Россию на Западе стали воспринимать через призму негатива. И в результате, в этот блок стала легко укладывается ложь о любой российской «агрессии» — агрессивном использовании допинга, агрессивном вмешательстве в чужие внутренние дела, агрессивном подходе к ведению внутренней политики, агрессивной практике военных маневров, агрессии в адрес Грузии, Прибалтики и Украины.

Отсюда столь стройная возмущённая реакция «мировой» общественности на события прошлых лет. Ведь хотя мнение о них и было подготовлено заранее, ключевую роль сыграл изначально созданный фон. Именно годами формируемое отношение к России у граждан «мирового сообщества» позволило столь легко принимать любые обвинения в адрес Москвы. К настоящему моменту времени у мира, наконец, начинают открываться глаза. Но это заслуга не самого мирового сообщества, а топорной политики Вашингтона и разумных шагов Москвы.

Россия перестала пытаться нравится, поскольку стало очевидно, что на этом информационном фоне подобное не произойдет. Но при этом держала двери открытыми, была верной своему слову и осуществила немало геополитических побед. Спасла Европу от волны мигрантов, продемонстрировала, каким может быть «оккупированный» Крым, выдержала все санкции, ощутимо окрепла и наладила отношения со всеми странами вне Западного контура. По мере нарастающих достижений Москвы уважение к России также стало расти.

Для контраста достаточно вспомнить 90-е годы. В тот период у России не было ни капли уважения со стороны западных стран, но зато была масса симпатий и благожелательного отношения. Ей с полуулыбкой давали кредиты, надменно похлопывали по плечу и усиленно симпатизировали. В ответ нужно было всего лишь не «искать особый путь» и идти по указке Вашингтона. Симпатии «мирового сообщества» обменивались на суверенитет. А тотальное унижение на улыбки.

Удивительно, что и сегодня в России остаются силы, задающие все тот же сакраментальный вопрос: «что же такого нам необходимо сделать, чтобы к нашей стране стали относится положительно?» И ведь при этом они прекрасно понимают, что «положительно» в интерпретации Запада означает – снисходительно, покровительственно и надменно. А поступки, которые необходимо совершить – это эквивалент слома Берлинской стены, одностороннего разоружения, предательства национальных интересов и не менее одностороннего покидания суверенного пути.

Разделяющим такие взгляды стоит напомнить, что каким бы ни был поддержанный ими и Западом политический лидер, США быстро научат его освоению профессии клоуна. Выпестуют нового профессионала, умеющего не только виртуозно бить в бубен, но и приплясывать, как это мастерски делал в 80-ые Горбачев, а в 90-е годы – Ельцин.

При этом и в те времена, и сейчас «мировое сообщество» являлось мифом. После падения СССР существовал лишь однополярный мир и его сателлиты, а также результаты целенаправленно формируемого мнения вокруг нашей страны. Всё та же пропаганда и кооперация Запада против Востока, начатая еще с 1945 года и первых аккордов холодной войны.

Лишь теперь, после выхода на сцену великих держав — России и КНР, сложившаяся за много лет ситуация начала меняться. А в мире, где единственная страна, прикрываясь демократическими лозунгами проводила политику глобального контроля, наступил перелом. Пытаться управлять всеми мировыми процессами и отстаивать при этом лишь личные интересы США не может — сателлиты требуют делиться, а средств на это у гегемона нет. Мировой полицейский, судья и прокурор не может больше опираться на безусловное трансатлантическое единство, а такой раскол, «мировое сообщество», скорее всего не переживет.

Источник: http://www.iarex.ru/articles/66623.html