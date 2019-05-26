Гибель эсминца “Ковентри”
17:09. 26 мая 2019 Просмотров - 196 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Потопление эсминца "Ковентри" 25 мая 1982 года.
В ходе атаки аргентинских самолетов эсминец получил 3 попадания и затонул в течении 20 минут.
A-4 Skyhawk заходят на британские корабли в бою 25 мая 1982 года.
Памятный крест. Вместе с "Ковентри" погибли 19 моряков.
Спасшийся капитан "Ковентри" Дэвид Дайк.
Капитан аргентинских ВВС Мариано Веласко, который потопил эсминец "Ковентри" на A-4 Skyhawk
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5019747.html
натовский самолёт сбил натовский корабль. а скольких русских пристрелили из ак-47?