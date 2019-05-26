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Гибель эсминца “Ковентри”

17:09. 26 мая 2019 Просмотров - 196 Один комментарий Опубликовал:


Потопление эсминца "Ковентри" 25 мая 1982 года.
В ходе атаки аргентинских самолетов эсминец получил 3 попадания и затонул в течении 20 минут.


A-4 Skyhawk заходят на британские корабли в бою 25 мая 1982 года.


























Памятный крест. Вместе с "Ковентри" погибли 19 моряков.






Спасшийся капитан "Ковентри" Дэвид Дайк.


Капитан аргентинских ВВС Мариано Веласко, который потопил эсминец "Ковентри" на A-4 Skyhawk

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5019747.html

Метки: 1982, аргентина, Британия, война на море, история, фолклендская война, фотографии

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