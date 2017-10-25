Первый ракетный бой на море: как советская ракета испугала НАТО

Новости о намерении украинских военных моряков противопоставить российским боевым кораблям катера на минувшей неделе вызвали язвительные комментарии в Москве. Между тем как раз ровно 50 лет назад деревянный катер советской постройки, оснащенный противокорабельными ракетами П-15 «Термит», уничтожил израильский эсминец «Эйлат». Так началась эра ракетного морского боя.

21 октября 1967 года два египетских катера советского проекта 183Р применили ракеты П-15 «Термит» по израильскому эсминцу «Эйлат» водоизмещением 1 710 т. В результате попаданий ракет эсминец затонул. Погибли 47 моряков. Это событие ознаменовало подлинную революцию в развитии вооружений военно-морского флота.

Эсминец ВМС Израиля «Эйлат» был спущен на воду в Великобритании в 1943 году под именем HMS «Zealous». В составе британского флота участвовал в проводке арктических конвоев, доставлявших оружие и снаряжение в советский порт Мурманск. В 1955 году Израиль купил эсминец у Великобритании. Под именем «Эйлат» он вошел в состав израильского ВМФ.

По утверждению израильских военных, «Эйлат» 21 октября 1967 года находился на расстоянии 22 км от Порт-Саида и в 3 км от египетских территориальных вод, когда был поражен двумя ракетами П-15. После попадания «Термитов» эсминец перевернулся вверх килем, но не затонул. Через два часа египтяне обнаружили, что «Эйлат» все еще на плаву, и решили добить его. Ракетные катера выпустили еще два «Термита», один из которых пустил корабль на дно, а второй взорвался на поверхности воды, убив и ранив многих членов экипажа «Эйлата».

По утверждению египетской стороны, «Эйлат» находился в территориальных водах Египта, на расстоянии 16 км от Порт-Саида.

Гибель эсминца «Эйлат» стала первым в мировой военно-морской истории случаем успешного применения противокорабельных крылатых ракет. Это событие по праву следует считать переломным в отношении большинства стран Запада и США к такому средству борьбы с надводными кораблями. И если до него в большинстве флотов стран Западной Европы, равно как и в ВМС США, более чем скептически относились к ПКР морского базирования, то после случившегося 21 октября 1967 года ракетного удара по «Эйлату» критика не только стихла, но и началась интенсивная разработка этого оружия в странах НАТО.

Противокорабельная ракета П-15 «Термит» была создана в середине 1950-х годов в «Машиностроительном конструкторском бюро «Радуга» под руководством главного конструктора Александра Березняка. Комплекс был принят на вооружение ВМФ СССР в 1960 году. Это первая отечественная противокорабельная ракета, которая была применена в боевых условиях для поражения реальных целей.

П-15 «Термит» представляла собой крылатую ракету с жидкостным ракетным двигателем. Старт изделия осуществлялся с помощью подвешенного под фюзеляжем твердотопливного ускорителя. Складные крылья раскрывались при выходе из пускового контейнера.

На ракете применялась проникающая боевая часть фугасно-кумулятивного типа (масса БЧ – 480 кг, взрывчатого вещества – 375 кг). Предусматривалась установка и специальной (ядерной) боевой части. Такое боевое оснащение позволяло наносить серьезные или смертельные повреждения различным надводным кораблям. В случае с малыми кораблями или катерами для потопления цели было достаточно всего одной ракеты.

П-15 оснащалась радиолокационными либо инфракрасными головками самонаведения, действующими на конечном участке траектории. Маршевый участок полета проходил под управлением инерциальной системы наведения. Кроме этого, предусматривалась установка аппаратуры опознавания «свой-чужой».

Ракета обладала дальностью стрельбы 35-40 км (П-15) или 80 км (более поздняя модификация П-15М). Полет осуществлялся на высоте 100-200 м (П-15) или 25-50 м (П-15М) со средней скоростью 320 м/сек. Первая часть траектории преодолевалась по командам автопилота, а на конечном участке управлять ракетой должна была головка самонаведения. Вероятность поражения цели составляла 0,7-0,8.

Ракетами П-15 вооружались эсминцы, противолодочные корабли и специально спроектированные ракетные катера. Позднее был разработан береговой противокорабельный ракетный комплекс «Рубеж», который представлял собой спаренный пусковой контейнер на поворотном столе и рубку управления с радиолокационной станцией «Гарпун», смонтированные на шасси многоосных тягачей МАЗ-543.

Первый ракетный катер, вооруженный крылатыми противокорабельными ракетами П-15 «Термит», создавался на базе большого торпедного катера проекта 183, строившегося крупной серией в первом послевоенном десятилетии.

Что самое любопытное в этой конструкции — деревянный корпус.

Проектом 183Р «Комар» предусматривалось сохранение в неизменном виде корпуса и силовой установки торпедного катера. Удалялись торпедные аппараты, одна 25-мм артустановка и радиолокационная станция. Новое оружие и вооружение катера состояло из ракетного комплекса П-15 (две пусковые установки ангарного типа, две крылатые ракеты и система управления), одной спаренной 25-мм артустановки и РЛС обнаружения надводных целей.

Мореходные качества катера обеспечивали возможность его боевого использования без ограничений по скорости на волнении до 3 баллов включительно. На более сильном волнении скорость ограничивалась по условиям прочности деревянного корпуса.

Эти катера были первыми в мире ракетными катерами, вооруженными самонаводящимися крылатыми ракетами. В ВМС стран НАТО создание ракетных катеров началось на 10 лет позже.

«Комары» обладали более высокой скоростью, лучшей мореходностью, почти вдвое большей дальностью плавания и имели пожаробезопасную дизельную силовую установку вместо бензомоторной на аналогичных катерах США и Англии.

Связка «Термита» и «Комара», позже сменившегося более совершенным катером проекта 205 «Оса», имеет богатую историю боевого применения, как никакая другая. Она активно применялась арабами в так называемой Войне на истощение (1967–1970 годы), индийскими ВМС во время успешных набеговых операциях на военно-морскую базу Пакистана Карачи в 1971 году, арабской стороной во время Войны судного дня 1973 года — крайне неэффективно против легкого и маневренного израильского флота, наконец обеим сторонами во время Ирано-Иракской войны в 1980-е.

Во время операции «Буря в пустыне» зафиксирован последний известный случай боевого применения ракет П-15. Ракетный катер Ирака попытался обстрелять ракетами «Термит» американский линкор «Mиссури». Одна из ракет потеряла цель из-за постановки американцами активных помех головке самонаведения П-15. Второй «Термит» был сбит британским фрегатом HMS «Gloucester» при помощи зенитной ракеты «Sea Dart». На этом история боевого применения противокорабельных ракет П-15 «Термит» завершилась.

Источник: nnm.me