Генерация нового духовного поля. Андрей Иванов

Концептуал СМИ Агенты новых трендов – кто они?

Руководитель проекта «Антименеджмент», эксперт по построению систем управления, отец шестерых детей Андрей Иванов рассуждает о том, как сделать прекрасным своё будущее и будущее окружающих. Почему у людей сегодня нет внутреннего чувства радости? Почему семья сегодня не входит в понятие успешности? Как идёт обездушивание семейного мира? Зачем у каждого патриота должен быть конкретный проект? Как его реализовать на благо себя и общества?



Секреты новой управленческой культуры раскроют книги:

Экоменеджмент: органические системы управления, Иванов Андрей Аркадьевич

Антименеджмент: организации будущего, Иванов Андрей Аркадьевич

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