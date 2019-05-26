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Генерация нового духовного поля. Андрей Иванов

13:31. 26 мая 2019 Просмотров - 112 Нет комментариев Опубликовал:

Агенты новых трендов – кто они?

Руководитель проекта «Антименеджмент», эксперт по построению систем управления, отец шестерых детей Андрей Иванов рассуждает о том, как сделать прекрасным своё будущее и будущее окружающих. Почему у людей сегодня нет внутреннего чувства радости? Почему семья сегодня не входит в понятие успешности? Как идёт обездушивание семейного мира? Зачем у каждого патриота должен быть конкретный проект? Как его реализовать на благо себя и общества?

Секреты новой управленческой культуры раскроют книги:

Экоменеджмент: органические системы управления, Иванов Андрей Аркадьевич

Антименеджмент: организации будущего, Иванов Андрей Аркадьевич

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Смыслы будущего

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/generatsiya-novogo-duhovnogo-polya-andrey-ivanov

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