Генерация нового духовного поля. Андрей Иванов
Агенты новых трендов – кто они?
Руководитель проекта «Антименеджмент», эксперт по построению систем управления, отец шестерых детей Андрей Иванов рассуждает о том, как сделать прекрасным своё будущее и будущее окружающих. Почему у людей сегодня нет внутреннего чувства радости? Почему семья сегодня не входит в понятие успешности? Как идёт обездушивание семейного мира? Зачем у каждого патриота должен быть конкретный проект? Как его реализовать на благо себя и общества?
Секреты новой управленческой культуры раскроют книги:
Экоменеджмент: органические системы управления, Иванов Андрей Аркадьевич
Антименеджмент: организации будущего, Иванов Андрей Аркадьевич
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/generatsiya-novogo-duhovnogo-polya-andrey-ivanov