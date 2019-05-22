Не отчисляют в пенсионный фонд. А пенсию потом хотят, да ещё возраст чтоб не повышали
Только 54 миллиона россиян отчитываются о своих страховых взносах и стаже работы перед Пенсионным фондом России (ПФР). При этом трудоспособных граждан в стране намного больше.
Как рассказала газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ПФР, всего в стране зарегистрировано 81,3 миллиона трудоспособных россиян. При этом официально безработными числятся немного более 800 тысяч человек. Еще 2,4 миллиона признаны неработающими инвалидами. По подсчетам издания, остальные 24 миллиона взрослых и трудоспособных либо не работают, либо получают деньги «в конверте».
Директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович заявил, что ежегодно сумма скрытых финансовых потоков, с которых не платятся налоги, может составлять 12 триллионов рублей.
Таким образом в бюджет не доходят около 5,16 триллиона рублей подоходного налога, а также страховых взносов. Эта цифра равна трети доходной части общегосударственного бюджета.
Эксперты считают, что если всех людей, находящихся в теневой занятости, вывести в легальное поле, то уровень бедности возрастет с сегодняшних 20 миллионов человек до, как минимум, 25 миллионов человек.
Источник: https://360tv.ru/news/dengi/okolo-24-mln-rossijan-predpochli-skryt-dannye-o-dohodah/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
А почему Социальную подгоняют к минималке Человек отсидел всю жизнь в тюрьме на деньги налогоплательщиков И ему должны платить минималку Как и тем кто проработал всю жизнь на малооплачиваемой работе. Взять санитарку Тяжелый труд А зарплата мизер. Даже из за этого пострадал Волгоградский депутат Когда заявил что не стоит пьяницам и тунеядцам платить минималку. Оставить социалку и то ХОРОШО. Они нечего не заработали.
“Даже из за этого пострадал Волгоградский депутат Когда заявил что не стоит пьяницам и тунеядцам платить минималку”
бедненький, незаслуженно обиженный депутатик
Пенсионный фонд – это чужой карман, который уже не однократно опустошали, выводя деньги “за бугор”…
супер-задача – довести пенсионный возраст до 100 лет, а выплаты в пенсионный фонд до 99%
вот оно счастье
Развалили все заводы и колхозы и удивляются, что никто не работает.
Название идиотское статьи , создается впечатление , что автор мечтает , что бы ему еще раз пенсионный возраст повысили лет так до 100 – вдруг доживет …
Интересно , если не 24 млн , а все 75 млн ( скажем для примера ) , не будут платить налоги , то руководство страной будет все так же , закрывать глаза на эту проблему ? Это наверно очередной хитрый план какой то , ждем введения новых налогов для покрытия , недополученных сумм в бюджет .Если в действительности проверить чем же заняты эти 24 млн человек , то не исключено , что результат будет очень печальный для государства , уровень безработицы с нынешних 800 тыс. подскочит до нескольких млн . и соц. помощь оказывать многим придется .Потом почему же никто не задается вопросом – кто те люди которые платят в конвертах ? может и их вина в чем то есть …
== А пенсию потом хотят, да ещё возраст чтоб не повышали ==
Чиновники пенсионного фонда и те , кто курирует эту кормушку , хотят жить жирно . ПФ — ещё один легализованный способ красть деньги из кармана граждан .
Подоходный налог ___ 13%
ФСЗН _______________ 34%
НДС _______________ 20%
Акцизы , транспортный ( дорожный ) налог , земельный налог и т.д. — всё это заложено в стоимость любого товара ( сахар , соль , спички , продукты …) . Получается , что на налоги из средней зарплаты уходит более 70% . Это всё идёт на содержание государства . Поэтому слышать от чиновников ” а что вы от нас хотите ” — как-то уж по eбaлy стукнуть хочется .
Суммарный налог в России , Белоруссии ( за другие страны СНГ не скажу ) без преувеличения самый высокий в мире , а не пресловутые 13%.
Тут главный вопрос в том что такое пенсия и что такое зарплата. Тот чиновник а их миллион который льготы и вообще всё распределяет что получает пенсию или пособие? Тот охранник который вообще всё охраняет, а их тоже миллион что получает, пенсию или зарплату. Где его продукт? Если составить реальный баланс то окажется что большинство средств как на пенсии так и на зарплаты получены у нас от продажи природных ресурсов, невыгодной продажи. Вот от этой печки и надо плясать, выгодно продавать ресурс либо не продавать вообще, что будет стимулировать внутреннее производство и наполнение пенсионного фонда. А пока наибольшие отчисления в этот фонд делают те кто его распределяют и те кто его охраняют.
Как правильно заметил Онуфрий развалили всё и потом удивляются “что-то пошло не так”. Напомню, что в СССР крупные предприятия принадлежали не горе-олигархам, а государству. Государству эти предприятия платили свыше 95% налогов (Сейчас олигархи платят налоги с этих предприятий по своему усмотрению и прибыль тратят на яхты и золотые унитазы). Этого хватало государству. Отсюда деньги шли на оборонку, бюджетникам, на пенсии, на санаторно-курортное лечение работникам, пионер-лагеря и т.д. и т.п.. Даже хватало поддерживать страны соц.содружества. Т.е. поняли, откуда главные налоговые отчисления должны быть?! А нас тут опять байками кормят, что много зависит от каких-то мелких предпринимателей. Мелкие предприниматели могут вообще не платить налоги. Т.к. они участвуют в производственной цепочке с крупными предприятиями. А налоги должны платить крупные предприятия. Принадлежать они должны государству. И оттуда взиматься налоги, как в СССР. Тогда подобных статеек писать будет некому. Все будут счастливы и жить в достатке. Почему Путин не хочет возвращения к такой системе (социализму)? Потому что он сам олигарх. И тогда его предприятия будут облагаться налогами, как было при социализме. А сколько таких олигархов? Их “пруд пруди”. Почему в других развитых странах социалка на высоком уровне, платятся хорошие достойные пенсии? Там работает государственная, а не воровская система.
Инфо для сведения. По подсчетам Счетной Палаты России экономия бюджета ПФР от повышения пенсионного возраста может составить за 2019−2024 годы около 2,94 трлн. рублей, или в среднем около 490 млрд. рублей в год.
Вот здесь чувачек взывал о том, что реформа это ХПП, пенсионеры не только не пострадают, но будут еще больше получать. Это очередная брехня похоже.
Скамарохи?