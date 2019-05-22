Не отчисляют в пенсионный фонд. А пенсию потом хотят, да ещё возраст чтоб не повышали

Только 54 миллиона россиян отчитываются о своих страховых взносах и стаже работы перед Пенсионным фондом России (ПФР). При этом трудоспособных граждан в стране намного больше.



Как рассказала газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ПФР, всего в стране зарегистрировано 81,3 миллиона трудоспособных россиян. При этом официально безработными числятся немного более 800 тысяч человек. Еще 2,4 миллиона признаны неработающими инвалидами. По подсчетам издания, остальные 24 миллиона взрослых и трудоспособных либо не работают, либо получают деньги «в конверте».



Директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович заявил, что ежегодно сумма скрытых финансовых потоков, с которых не платятся налоги, может составлять 12 триллионов рублей.



Таким образом в бюджет не доходят около 5,16 триллиона рублей подоходного налога, а также страховых взносов. Эта цифра равна трети доходной части общегосударственного бюджета.

Эксперты считают, что если всех людей, находящихся в теневой занятости, вывести в легальное поле, то уровень бедности возрастет с сегодняшних 20 миллионов человек до, как минимум, 25 миллионов человек.

Источник: https://360tv.ru/news/dengi/okolo-24-mln-rossijan-predpochli-skryt-dannye-o-dohodah/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop