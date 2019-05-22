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Не отчисляют в пенсионный фонд. А пенсию потом хотят, да ещё возраст чтоб не повышали

08:51. 22 мая 2019 Просмотров - 308 10 коммент. Опубликовал:

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Только 54 миллиона россиян отчитываются о своих страховых взносах и стаже работы перед Пенсионным фондом России (ПФР). При этом трудоспособных граждан в стране намного больше.

Как рассказала газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ПФР, всего в стране зарегистрировано 81,3 миллиона трудоспособных россиян. При этом официально безработными числятся немного более 800 тысяч человек. Еще 2,4 миллиона признаны неработающими инвалидами. По подсчетам издания, остальные 24 миллиона взрослых и трудоспособных либо не работают, либо получают деньги «в конверте».

Директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович заявил, что ежегодно сумма скрытых финансовых потоков, с которых не платятся налоги, может составлять 12 триллионов рублей.

Таким образом в бюджет не доходят около 5,16 триллиона рублей подоходного налога, а также страховых взносов. Эта цифра равна трети доходной части общегосударственного бюджета.

Эксперты считают, что если всех людей, находящихся в теневой занятости, вывести в легальное поле, то уровень бедности возрастет с сегодняшних 20 миллионов человек до, как минимум, 25 миллионов человек.

 

Источник: https://360tv.ru/news/dengi/okolo-24-mln-rossijan-predpochli-skryt-dannye-o-dohodah/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Метки: важное, общество, экономика

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10 Комментариев » Оставить комментарий


  • 391 295
    Mazai 22 мая 2019 в 9:16

    А почему Социальную подгоняют к минималке Человек отсидел всю жизнь в тюрьме на деньги налогоплательщиков И ему должны платить минималку Как и тем кто проработал всю жизнь на малооплачиваемой работе. Взять санитарку Тяжелый труд А зарплата мизер. Даже из за этого пострадал Волгоградский депутат Когда заявил что не стоит пьяницам и тунеядцам платить минималку. Оставить социалку и то ХОРОШО. Они нечего не заработали.

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    -1
    • 104 92
      bamMazai 22 мая 2019 в 11:57

      “Даже из за этого пострадал Волгоградский депутат Когда заявил что не стоит пьяницам и тунеядцам платить минималку”
      бедненький, незаслуженно обиженный депутатик

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  • 1808 1390
    Игорь 22 мая 2019 в 9:34

    Пенсионный фонд – это чужой карман, который уже не однократно опустошали, выводя деньги “за бугор”…

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    3
  • 458 250
    Онуфрий 22 мая 2019 в 9:57

    Развалили все заводы и колхозы и удивляются, что никто не работает.

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    3
  • 2608 2166
    sergej 22 мая 2019 в 10:39

    Название идиотское статьи , создается впечатление , что автор мечтает , что бы ему еще раз пенсионный возраст повысили лет так до 100 – вдруг доживет …
    Интересно , если не 24 млн , а все 75 млн ( скажем для примера ) , не будут платить налоги , то руководство страной будет все так же , закрывать глаза на эту проблему ? Это наверно очередной хитрый план какой то , ждем введения новых налогов для покрытия , недополученных сумм в бюджет .Если в действительности проверить чем же заняты эти 24 млн человек , то не исключено , что результат будет очень печальный для государства , уровень безработицы с нынешних 800 тыс. подскочит до нескольких млн . и соц. помощь оказывать многим придется .Потом почему же никто не задается вопросом – кто те люди которые платят в конвертах ? может и их вина в чем то есть …

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    2
  • 12508 5508
    Юстас 22 мая 2019 в 11:21

    == А пенсию потом хотят, да ещё возраст чтоб не повышали ==

    Чиновники пенсионного фонда и те , кто курирует эту кормушку , хотят жить жирно . ПФ — ещё один легализованный способ красть деньги из кармана граждан .
    Подоходный налог ___ 13%
    ФСЗН _______________ 34%
    НДС _______________ 20%
    Акцизы , транспортный ( дорожный ) налог , земельный налог и т.д. — всё это заложено в стоимость любого товара ( сахар , соль , спички , продукты …) . Получается , что на налоги из средней зарплаты уходит более 70% . Это всё идёт на содержание государства . Поэтому слышать от чиновников ” а что вы от нас хотите ” — как-то уж по eбaлy стукнуть хочется .
    Суммарный налог в России , Белоруссии ( за другие страны СНГ не скажу ) без преувеличения самый высокий в мире , а не пресловутые 13%.

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    2
  • 444 258
    Игорь 22 мая 2019 в 12:41

    Тут главный вопрос в том что такое пенсия и что такое зарплата. Тот чиновник а их миллион который льготы и вообще всё распределяет что получает пенсию или пособие? Тот охранник который вообще всё охраняет, а их тоже миллион что получает, пенсию или зарплату. Где его продукт? Если составить реальный баланс то окажется что большинство средств как на пенсии так и на зарплаты получены у нас от продажи природных ресурсов, невыгодной продажи. Вот от этой печки и надо плясать, выгодно продавать ресурс либо не продавать вообще, что будет стимулировать внутреннее производство и наполнение пенсионного фонда. А пока наибольшие отчисления в этот фонд делают те кто его распределяют и те кто его охраняют.

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  • 2883 2137
    Oleg 22 мая 2019 в 12:45

    Как правильно заметил Онуфрий развалили всё и потом удивляются “что-то пошло не так”. Напомню, что в СССР крупные предприятия принадлежали не горе-олигархам, а государству. Государству эти предприятия платили свыше 95% налогов (Сейчас олигархи платят налоги с этих предприятий по своему усмотрению и прибыль тратят на яхты и золотые унитазы). Этого хватало государству. Отсюда деньги шли на оборонку, бюджетникам, на пенсии, на санаторно-курортное лечение работникам, пионер-лагеря и т.д. и т.п.. Даже хватало поддерживать страны соц.содружества. Т.е. поняли, откуда главные налоговые отчисления должны быть?! А нас тут опять байками кормят, что много зависит от каких-то мелких предпринимателей. Мелкие предприниматели могут вообще не платить налоги. Т.к. они участвуют в производственной цепочке с крупными предприятиями. А налоги должны платить крупные предприятия. Принадлежать они должны государству. И оттуда взиматься налоги, как в СССР. Тогда подобных статеек писать будет некому. Все будут счастливы и жить в достатке. Почему Путин не хочет возвращения к такой системе (социализму)? Потому что он сам олигарх. И тогда его предприятия будут облагаться налогами, как было при социализме. А сколько таких олигархов? Их “пруд пруди”. Почему в других развитых странах социалка на высоком уровне, платятся хорошие достойные пенсии? Там работает государственная, а не воровская система.

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  • 21951 10869
    Ursus 22 мая 2019 в 12:58

    Инфо для сведения. По подсчетам Счетной Палаты России экономия бюджета ПФР от повышения пенсионного возраста может составить за 2019−2024 годы около 2,94 трлн. рублей, или в среднем около 490 млрд. рублей в год.

    Вот здесь чувачек взывал о том, что реформа это ХПП, пенсионеры не только не пострадают, но будут еще больше получать. Это очередная брехня похоже.

    Скамарохи?

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