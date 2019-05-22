Кто и зачем создавал Третий рейх. Андрей Фурсов
Можно ли было избежать войны между Германией и СССР?
Историк Андрей Фурсов рассказывает о том, как США планировали уничтожить Британскую империю. Как предполагалось использовать СССР? В каком состоянии была Германия до прихода Гитлера к власти? Кто и как «накачивал» страну ресурсами и усиливал её военный потенциал? В каком случае англичане готовы были заключить с Гитлером мир? Почему Черчилль не разрешал свергать Гитлера? Как велась борьба за мировое господство?
Какую роль в мировых войнах ХХ века играли Великобритания и США? Читайте в книге:
Мировая борьба. Англосаксы против планеты, Фурсов Андрей Ильич============================================================================
Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/kto-i-zachem-sozdaval-tretiy-reyh-andrey-fursov