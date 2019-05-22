Главная » История, Мировоззрение

Кто и зачем создавал Третий рейх. Андрей Фурсов

19:45. 22 мая 2019 Просмотров - 189 Нет комментариев Опубликовал:

Можно ли было избежать войны между Германией и СССР?

Историк Андрей Фурсов рассказывает о том, как США планировали уничтожить Британскую империю. Как предполагалось использовать СССР? В каком состоянии была Германия до прихода Гитлера к власти? Кто и как «накачивал» страну ресурсами и усиливал её военный потенциал? В каком случае англичане готовы были заключить с Гитлером мир? Почему Черчилль не разрешал свергать Гитлера? Как велась борьба за мировое господство?

Какую роль в мировых войнах ХХ века играли Великобритания и США? Читайте в книге:

Мировая борьба. Англосаксы против планеты, Фурсов Андрей Ильич

============================================================================
Школа аналитики Фурсова

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/kto-i-zachem-sozdaval-tretiy-reyh-andrey-fursov

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
«Слава Третьему рейху» или «Хайль Порошенко»
... Третьего Рейха, образца 1944 года. Но тем, кто ...традиционное приветствие. Зачем его менять? Зачем злить свою...замечательный министр иностранных дел Андрей Андреевич Громыко. Стариков: ... как активные граждане создавать определенное информационное пространство,...
ЛИДЕРЫ МАЙДАНА: КТО ОНИ?
... Найманом. Газета DailyUa пишет: «Зачем еврей Яценюк просто отчаянно настаивает...руководстве третьего рейха было предостаточно выходцев из еврейского сообщества. Именно они создавали это...х и 1940-х годов? Андрей Антонов, Ленинград-ПетербургИсточник http://via...
Как уничтожают белую расу в Европе и США
... на Севере Африки создавались гаремы. Данные современной...Аненербе, которое предсказало гибель Третьего Рейха. Что стало с ...«Соколы, умытые кровью». Андрей Смирнов использовал секретные материалы... «Зачем он написал свою книгу «Ассы люфтваффе: Кто есть кто:...
Бэкграунд, выпуск-300 за 6 апреля 2013
..., на ровном месте создавала целые отрасли производства, ...забудет - кто с кем воевал и зачем. О великой...овладения главным источником горючего для третьего рейха – румынскими нефтепромыслами. В...авторов программы "Бэкграунд" Андрей Володько, который с ...
Бэкграунд, выпуск-313 за 20 июля 2013
... С помощью товарища Андрею удалось покинуть машину.... Сделали хорошо, зачем вы это облагаете...достоверности свои разоблачениям создавали международные комиссии, ...претендующих на роль «третьей силы» в столкновении...только тех, кто боролся с врагами рейха – то ...
Новости Украины и Новороссии 24 сентября 2017
...старший прапорщик Романенко Андрей Викторович, главный ...оккупацией украинских выкидышей Третьего Рейха. Все эти «... альтернативные газопроводы, создавать импортозамещающие производства? ...кто и зачем затевал евромайдан, кто расстрелял «небесную сотню», кто...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)