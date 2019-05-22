Кто и зачем создавал Третий рейх. Андрей Фурсов

Концептуал СМИ Можно ли было избежать войны между Германией и СССР?

Историк Андрей Фурсов рассказывает о том, как США планировали уничтожить Британскую империю. Как предполагалось использовать СССР? В каком состоянии была Германия до прихода Гитлера к власти? Кто и как «накачивал» страну ресурсами и усиливал её военный потенциал? В каком случае англичане готовы были заключить с Гитлером мир? Почему Черчилль не разрешал свергать Гитлера? Как велась борьба за мировое господство?



Какую роль в мировых войнах ХХ века играли Великобритания и США? Читайте в книге:

Мировая борьба. Англосаксы против планеты, Фурсов Андрей Ильич

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