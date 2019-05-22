Как собрать энергию для осуществления желаний: эгрегоры и др.

продолжение, начало

Если у вас хватит терпения посмотреть всю статью и видео с анализом методов накопления энергии от разных людей и экстрасенсов (Тони Робинсон, Палиенко) до конца, то вы сможете осознать механизм накопления энергии для осуществления желаний!

Статья конечно долгая, но если бы магия осуществления желаний была такая простая, то все бы были волшебниками ;)

А "долгая" статья потому, что для больших желаний нужно иногда больше энергии чем есть у обычного человека, поэтому и описывается технологии "съёма" энергии с толпы... а как энергию "снимают" с людей всего земного шара, вы увидите сами...

Тот, кто помнит историю, наверное, помнит и выражение «хлеба и зрелищ», что примерно означало «умелое управление эмоциями толпы и кратковременное удовлетворение её потребностей», которое в учебниках истории представлялось как метод снижения внутрисоциального напряжения в эпоху Древнего Рима…

Однако искусственное собрание большого количества людей несёт и другую полезную для управленцев функцию, и это не только возможность видеть сразу оперативную реакцию на управление, это возможность объединения той «энергии масс», «воли масс», к которой обращались многие писатели и философы прошлого, о чём упоминалось в предыдущих статьях…

Причём умелое управление эмоциями и кратковременное удовлетворение потребностей большого скопления людей позволяет достичь резонанса с различными эгрегорами, которые дают, всем к ним подключённым ощущение эйфории, ведь именно так чувствуется приток энергии, что ещё более увеличивает энергопотенциал, который можно будет снять с толпы и использовать в своих целях…

Если вы примете предложенную вам парадигму сбора энергии, то рано или поздно, перед вами логически встанет вопрос о возможности сбора ещё большего количества энергии, с населения всего мира!

Кроме того, возникнет вопрос темы для «управление эмоциями толпы» и предмета для «кратковременного удовлетворения потребностей большого скопления людей».

Если помните в Древнем Риме (городе) это были «зрелища» и «хлеб», то для большого количества людей, рассредоточенного, пусть и компактно, по планете возникает необходимость в одновременном и постоянном представлении «зрелищ», как темы управления эмоциями и замена хлебу как предмету удовлетворения…

Такой инструмент, одновременного и постоянного для всех, воздействия на толпу, вы найдёте один – это то, что принято называть «культура»!

Поэтому литературные, музыкальные, художественные предметы культуры являются тем инструментом, который управляет эмоциями людей и тем самым позволяет не только управлять поведением каждого из них, практически с одинаковым статистическим результатом, как бы далеко люди не находились друг от друга, но и собирать энергию вовлечённой таким образом массы для использования в том, что принято называть «магия», т.е. в управление «Матрицей возможных состояний»!

Да, но как быть в этой логической цепочке с тем, что в предложенной схеме названо под определением «хлеб», многие могут спросить?!

И будут правы, ведь одним хлебом сыт не будешь и неужели для тех, кто управляет глобально неизбежным является необходимость «кормить» толпу?!

Оказывается, нет, об этом говорят во всех учебниках НЛП, когда предлагают методы решения проблемы путём повышения уровня с которого предлагают их решать, но наиболее адекватно это описано в «Достаточно общей теории управления», где все методы управления условно распределили на шесть условных приоритетов обобщённых средств управления.

Таким образом, повышая приоритет с пятого (потребности тела) на третий приоритет обобщённых средств управления («потребности» души), на второй (искусственно-созданные традиции), на первый (искусственно-созданные автоматизмы реагирования на раздражители, т.е культуру мышления) при глобальном управлении толпой можно обходиться без хлеба!

Но что такое «потребности» души, приведите примеры «искусственно-созданных традиций» и что значит «искусственно-созданные автоматизмы реагирования на раздражители», могут спросить некоторые!?

А вы их видите перед собой в экранах телевизоров и интернете и на билбордах, вы слышите их закрывая глаза из плееров и радиостанций, ведь иначе вы никогда бы не реагировали так как реагируете сейчас на определённые события!

Какие, например ?!

Вы слышали о религии, а это и есть третий приоритет управления, то есть «потребности» души, причём в том виде в котором сейчас понимают определение «религии», а не в том, что означало ранее это понятие, а именно «связь с Богом»!

Вы замечали, что «возникла» (как-то «сама по себе» !!!) устойчивая традиция в случае радостного события выпить спиртное, и также в случае печального события выпить спиртного? Вы можете дать логическое объяснение одинакового поведения на противоположные события, кроме того, что кто-то когда-то искусственно создал эту традицию?!

Вы можете вспомнить период своего взросления и выбора партнёра, вы можете отдать себе отчёт из какого фильма (книги, а сейчас уже, наверное, и мультфильмов) вы выбирали себе стереотип своего поведения и поведения и образ партнёра?!

Не можете? А поищите статистику разводов сейчас и лет 100 назад, проанализируйте причины!

А стереотип «успешного человека», ведь его не представляют без виски, сигары, яхты, ночных увеселений и других штампов (стереотипов) навязанных кино, но многие «побывавшие на вершине социальной лестницы» не находят там счастья!

Причина проста: человек не может одеть больше одежды чем на него «налезет», если успешность для кого-то в этом!

Не может съесть больше чем уже съел, если успешность для кого-то в этом!

А алкоголь и табак вообще разрушают здоровье и априори не могут приносить удовлетворение от жизни и тем более быть атрибутом «успешности», разве каждому это не понятно?!

Понятно то может оно и понятно, но как говорится: «так принято», и вот почему: вы помните, что в стае (стаде) принято смотреть на поведение вожака, которым и является, для современных людей, культура!

Вот многие и следят за «вожаком», но создаёт культура ложные стереотипы реагирования на среду, то есть стереотипы поведения, чтобы достичь их было нельзя, это как морковка перед ишаком, или нельзя применить с пользой, так как тот, кто всё же достигает искусственно созданного культурой образа, будет обязательно разочарован, так как помните: одеть больше и съесть – не получится!

Прежде чем вернуться к технологиям сбора и применения энергии масс, необходимо уточнить, что культура не грибы в лесу, не дождь, сама по себе не появляется, она обязательно закладывается управленцем в обществе, а уже само общество, подключаясь к разным эгрегорам, возникших на пороках людей, её развивает и поддерживает!..

Итак, если вы согласны с предложенной парадигмой, управление с помощью более высоких приоритетов позволяет управленцу обойтись без хлеба, оперируя фантомами представлений людей об успешности, что подтверждается таким понятием как «духовная пища» …

Вы видите, что возможность передать одинаковую информацию максимально большому количеству людей позволяет управлять теми людьми, которые уже имеют заложенный им стереотип реагирования на эту информацию.

Причём информация в виде религий, традиций, образов «успешного поведения», самовоспроизводится в поколениях, через традиции в семье, обществе (не правда ли похоже на заражение вирусом или матрицу из фильма), что позволяет планировать управление на сроки более 25 лет!

Но у людей, ранее не задумывавшихся над этими вопросами может возникнуть вопрос о метрологической состоятельности приведенных здесь наблюдений, давайте посмотрим, а есть ли наблюдения других людей, подтверждающее или опровергающее их…

Но прежде чем перейти к метрологической состоятельности вышесказанного необходимо развязать логическую загадку: если для управления толпой и сбора энергии для осуществления именно своего сценария в «Матрице возможных состояний», глобальный предиктор (введём условное название для группы управленцев осуществляющих глобальное управление) использует культуру на планете Земля, то в чём практическое воздействие от такого института управления как футбол, концерты на стадионах и т.п.?

Предположу, что сбор толпы на стадионах для футбола, концертов и других массовых мероприятий, на которых эмоции очень сильны, решает задачи условно кратковременных планов, при которых необходим концентрированный поток энергии и сравнительно небольшой ареал воздействия на «Матрицу возможных состояний» или на эмоции уже большего количества людей (как катализатор), а сбор энергии с помощью культуры рассчитан на долговременный период подпитки деструктивных процессов в ИНВОУ, вы помните, что только ресурсная устойчивость с помощью энергии людей позволяет деструктивным процессам существовать в ИНВОУ, так называемое «божье попущение»…

Здесь же логически можно предположить сравнение частоты от энергий с футбольных мероприятий, они высокочастотные и потому кратковременные, и частоты общекультурные, они имеют низкую частоту и потому продолжительны и превышают срок жизни одного и более поколений…

Вот немного нудноватое видео в котором говорится об методах Тони Робинсона и других экстрасенсов... но это лучше, если бы вы смотрели "кучу" роликов из которых это всё выбрано :)

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5c1a94b24af69000a9c48c30/kak-sobrat-energiiu-dlia-osuscestvleniia-jelanii-egregory-i-dr-5c57fc0b90ab7c00aed754eb