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Новое лазерное оружие станет «стратегическим скальпелем» России

19:17. 21 мая 2019 Просмотров - 185 Нет комментариев Опубликовал:

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Военный эксперт Владимир Орлов объяснил, почему разработка лазерного оружия сегодня является одним из самых перспективных направлений российского ОПК.

 
Президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и оборонно-промышленного комплекса заявил, что лазерное оружие тактического уровня должно стать главным вооружением российских военных в XXI веке. Он убежден, что именно такие средства сдерживания противника станут определять боевой потенциал ВС РФ в ближайшее десятилетие.
 
Военный эксперт Центра военно-политической журналистики (ЦИГР) Владимир Орлов в интервью изданию «360» пояснил, почему на лазерное оружие делаются такие высокие ставки. Дело в том, что ядерное оружие, которое на сегодня является самым опасным, нельзя использовать точечно, его применение приводит к глобальным последствиям. Ракету с атомной боеголовкой невозможно направить на какой-то один объект с ювелирной точностью.
 
Орлов напомнил, что существует концепция малых зарядов. В соответствии с ней применение бомб малой мощности якобы наносит минимальный урон. Однако это, по утверждению эксперта, не совсем так, ведь вторичного поражения не удастся избежать в любом случае.
 
А вот лазерное оружие способно действовать локально, с большого расстояния, при этом не пострадают объекты, которые находятся вокруг объекта поражения. С учетом развития новых технологий, появления принципиально новых источников питания, инновационных конструкционных материалов лазерное или пучковое оружие выходит сегодня на лидирующие позиции.
 
По образному выражению Владимира Орлова, лазерное оружие становится тем «скальпелем» России, который с хирургической точностью сможет наносить очень болезненные, ощутимые удары по противнику, но при этом быть безопасным для окружающих объектов.
 
Ранее эксперты высказали мнение, что лазерное оружие найдет применение в сухопутных, воздушных и космических войсках....
 

Источник: https://politexpert.net/152725-novoe-lazernoe-oruzhie-stanet-strategicheskim-skalpelem-rossii?utm_referrer=httpszen.yandex.com

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