8 непревзойденных уроков счастья

1. Начни с малогоТерпение и последовательность — залог успеха во всех начинаниях. Кувшин наполняется постепенно, капля за каплей. Процессом нельзя пренебрегать, а сам процесс состоит из мелких деталей. Каждый мастер начинал свой пусть с ученика. Успех приходит к тем, кто готов начать с малого и усердно трудиться, пока не заполнится кувшин.2. Следи за мыслямиНаше сознание — создатель мира, в котором мы живем. Все мысли материальны, и ты непременно станешь тем, кем желаешь. Если человек говорит или действует с дурными мыслями, его преследует боль. Если же человек говорит или действует с чистыми намерениями, за ним следует счастье, которое, как тень, никогда его не оставит.Гигиена мыслей также важна, как и гигиена тела, ведь все поступки возникают из-за разума. А негативные мысли — это деструктивная энергия, способная загубить даже самого талантливого человека.3. Умей прощатьСдерживать гнев в себе — все равно, что схватить горячий уголь с намерением бросить его в кого-нибудь еще, но сгоришь именно ты. Освобождая и прощая человека, ты сам становишься свободным и открытым к новым возможностям, к развитию и к гармонии. Ты никого не сможешь подавлять, не подавляя и себя тоже. Учись прощать и прощай как можно быстрее.4. Твои поступки имеют значениеДействия — единственное условие развития, а для успешного развития действовать надо каждый день! Не строй стены — просто каждый день, как можно лучше клади кирпичи. Постоянное движение, сопровождающееся поступками, обязательно приведет к наилучшему результату.Пословица гласит:«Бог дает каждой птице червя, но не бросает его в гнездо». Будда сказал: «Я не верю в судьбу, которая сваливается на людей, когда они действуют, но я верю в судьбу, которая сваливается на них, если они бездействуют».5. Проявляй пониманиеБорьба за правду превратилась в нескончаемую борьбу за себя. Не проявив понимания к окружающим, не рассчитывай, что поймут тебя. Приложи всех усилий, пойми и прими точку зрения другого человека и ты обретешь спокойствие. В жизни куда важнее быть счастливым, чем правым.6. Победи себяЛучше победить себя, чем выиграть тысячи сражений. Тогда победа будет принадлежать одному тебе. Победа над собой — это победа над разумом, то есть контроль над мыслями. Они не должны бушевать, как морские волны.Если ты сомневаешься, что мысли поддаются контролю, подумай над этой фразой Просветленного:«Ты не можешь запретить птице пролетать над вами, но ты несомненно можешь помешать ей свить гнездо у тебя на голове».7. Гармония внутри тебяНе ищи снаружи то, что может быть только в твоем сердце. Часто мы ищем гармонию вокруг себя, только чтобы отвлечься от реальности. Правда в том, что гармонию можно найти только внутри себя. Гармония — это не новая работа, не новая машина или новый брак. Гармония — это мир в душе, и он начинаются с тебя.8. БлагодариОстанови свои мысли и вспомни, по крайней мере 10 вещей, за тебе стоит быть благодарным. Подумай о том, что далеко не все смогли проснуться сегодня утром и вот тебе уже первая причина для благодарности. Расширяй свою душу и сердце благодарностью и оно обязательно ответит тебе внутренней гармонией, к которой мы все так стремимся!

Источник: http://nashaplaneta.su/news/8_neprevzojdennykh_urokov_schastja/2019-05-20-69432