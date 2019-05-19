Е.Ю.Спицын в программе “Хроники Царьграда” против царебожника П.В.Мультатули
13:31. 19 мая 2019 Просмотров - 57 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Человек часто думает не о Боге, а о себе, и возвышается мыслью о Боге: мол, вот я какой – о Боге думаю! И свинья, верно, о высоком подумывает, но всё больше о себе, потому только жиром растёт, а свинство в себе одолеть не может.